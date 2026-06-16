Cirugía robótica en Perú logra extirpar cáncer urológico poco común y acelera la recuperación del paciente

Cirugía robótica permite extirpar raro cáncer urológico. (Foto: INEI)

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) marcó un nuevo hito en la atención oncológica con la extirpación de un cáncer de uraco mediante cirugía robótica, una técnica que permitió el alta médica del paciente apenas un día después de la operación.

El procedimiento, realizado por el equipo del Departamento de Cirugía Urológica, abre nuevas posibilidades para el tratamiento de tumores poco frecuentes en el sistema urinario.

El beneficiario, un hombre de 54 años, fue intervenido tras detectarse un tumor de uraco, una neoplasia poco habitual de la vejiga. La operación, dirigida por el doctor Víctor Destéfano Urrutia, consistió en la extracción del tumor y de los ganglios comprometidos, preservando la función vesical. El procedimiento, de 80 minutos de duración, se realizó bajo un enfoque mínimamente invasivo gracias a la asistencia de un sistema robótico de última generación.

PUBLICIDAD

Durante la intervención, el cirujano controló todos los movimientos de los instrumentos desde una consola, guiando cada acción en tiempo real. Según Destéfano, la tecnología robótica potencia la precisión del especialista, facilitando la manipulación en espacios anatómicos complejos y reduciendo el impacto sobre los tejidos adyacentes.

Tras la operación, el paciente evolucionó favorablemente y no presentó evidencia de enfermedad, según los controles realizados por el equipo del INEN.

Cirugía robótica permite extirpar raro cáncer urológico. (Foto: INEI)

Cirugía de alta tecnología y recuperación rápida

La cirugía robótica permite abordar enfermedades como el cáncer de uraco con menor agresión al organismo y una recuperación más ágil para los pacientes.

El caso atendido en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas pone de relieve el desarrollo de esta herramienta en el país, donde la experiencia institucional se incrementa año tras año. Desde fines de 2024, el Departamento de Urología del INEN ha realizado 286 procedimientos asistidos por robot, la mayoría dirigidos al tratamiento del cáncer de próstata.

PUBLICIDAD

El cáncer de próstata es actualmente la neoplasia más común entre los hombres en Perú, superando a otros tipos como el de estómago y pulmón. La institución advierte sobre la importancia de los chequeos preventivos y la detección temprana, ya que cerca del 90% de los casos se diagnostican en etapas avanzadas.

“La mejor estrategia frente al cáncer es el diagnóstico oportuno. Cuando el cáncer se detecta de manera temprana, las posibilidades de curación son mucho mayores y se puede ofrecer tratamientos menos agresivos y más efectivos”, señaló el doctor Destéfano en una comunicación institucional.

El INEN recomienda que los hombres mayores de 50 años se realicen controles periódicos de próstata, y que quienes tienen antecedentes familiares inicien los exámenes desde los 40 años.

PUBLICIDAD

Entre las pruebas más utilizadas figura el Antígeno Prostático Específico (PSA), que consiste en un análisis de sangre para detectar posibles alteraciones. El objetivo es reducir la mortalidad asociada a las neoplasias urológicas a través de la promoción de hábitos saludables y el acceso a tecnologías de vanguardia.

Innovación en salud pública

El desarrollo de la cirugía robótica en el Perú permite ampliar el acceso a tratamientos especializados para enfermedades de baja prevalencia pero alta complejidad.

La experiencia del INEN con esta tecnología demuestra su potencial para intervenir tumores complejos, como el cáncer de uraco, y mejorar los resultados clínicos para los pacientes.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Salud (Minsa) respalda la implementación de sistemas avanzados en hospitales públicos, con el objetivo de elevar la calidad de la atención médica.