Cierre parcial en la av. Faucett por obras de la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 genera caos vehicular y malestar entre conductores

El cierre parcial de la avenida Faucett por las obras de la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima desató un intenso congestionamiento rumbo al Callao. Conductores reportaron demoras de hasta una hora y expresaron su malestar por los desvíos y la reducción de carriles. Fuente: 24 Horas / Panamericana Televisión

El cierre parcial de la avenida Elmer Faucett por las obras vinculadas a la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima volvió a cargar de tráfico uno de los accesos principales al Callao, en especial en el tramo cercano al cruce con la avenida Argentina. Conductores reportaron demoras de hasta una hora en horas punta.

En el lugar, equipos de 24 Horas de Panamericana Televisión registraron filas compactas, cambios de sentido y maniobras obligadas que alargaron recorridos que antes se resolvían con un giro corto. La congestión se concentró en apenas dos o tres cuadras, pero el impacto se multiplicó por el flujo de vehículos pesados.

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El nuevo plan de desvío, anunciado por el concesionario de la Línea 2 y con aprobación de la Municipalidad Provincial del Callao, se aplicó desde el domingo 14 de junio por el inicio de obras del pozo de ventilación PV4-7, una estructura técnica para la futura operación del sistema subterráneo.

El cierre parcial de la avenida Elmer Faucett por obras del Metro de Lima genera intenso tráfico y demoras de hasta una hora en un acceso principal al Callao. (Foto: Perú 21)

Desvíos y reducción de carriles agravaron el tránsito hacia el aeropuerto Jorge Chávez

El punto más crítico se ubicó en la avenida Elmer Faucett, a la altura del cruce con la avenida Argentina, en sentido de San Miguel hacia el aeropuerto Jorge Chávez. De acuerdo con el reporte televisivo, la zona quedó delimitada por señalética y paneles metálicos que cubrieron los trabajos en el subsuelo, lo que redujo la capacidad de la vía y generó “cuellos de botella”.

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El desvío modificó la lógica habitual de circulación: una pista que operaba en sentido sur-norte se trasladó y el tránsito debió adaptarse a un esquema temporal. En la práctica, conductores que buscaban incorporarse hacia el Callao ya no realizaron un giro corto y tuvieron que completar un recorrido más largo para retomar el sentido deseado.

Se implementa un plan de desvío vehicular en la Av. Elmer Faucett, entre Av. Argentina y 28 de Julio, para la construcción del Pozo de Ventilación PV4-7 del Ramal de la Línea 4, impactando el tránsito sur-norte. (Composición: Infobae Perú)

Aunque el tramo intervenido abarcó entre el cruce de Faucett con Argentina y la avenida 28 de Julio, el embotellamiento se intensificó cuando el flujo se mezcló con vehículos que avanzaron desde la avenida Argentina, en especial camiones, en un contexto de alta demanda en hora punta.

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Conductores reportan demoras de hasta una hora por obras en Av. Faucett

En plena congestión, un conductor describió el escenario con una frase directa: “Todo amontonados, no se puede avanzar”, y atribuyó la lentitud a la concentración de camiones. Consultado por el tiempo perdido, estimó “media hora, 40 minutos” para avanzar apenas “poquito a poquito”.

Otro chofer elevó el nivel de afectación: “Una hora desde la Colonial hasta acá”, relató, al señalar que el avance era tan lento que su cobrador “se ha ido a tomar lonche” y, al regresar, la unidad seguía prácticamente en el mismo punto. La escena retrató el costo cotidiano del desvío para quienes dependen de esa ruta.

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Un tercer conductor calculó una demora de “25 minutos” y resumió el efecto sobre la circulación: “Con lo de La Faucett se ha complicado todo”. Al precisar cuánto avanzó en ese lapso, fue contundente: “Nada”, en referencia al tramo cercano a la “puerta de Alicor”, donde el flujo quedó detenido.

Detalles del plan de desvío en Faucett por los trabajos de la Línea 2 y Línea 4

Según la Agencia Andina, los trabajos ocuparon parcialmente la vía en sentido sur-norte de la avenida Elmer Faucett, específicamente entre las avenidas Argentina y 28 de Julio. Para sostener la movilidad mientras se ejecutaban las obras, la vía en sentido norte-sur se habilitó de forma temporal para permitir el tránsito en ambos sentidos.

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La concesionaria recomendó a los usuarios tomar precauciones, prever demoras y considerar tiempos adicionales de desplazamiento mientras duraran las labores, dado que la zona intervenida corresponde a una arteria de alto flujo hacia el Callao y conexiones clave.

En la práctica, el esquema obligó a ordenar la convivencia de flujos que normalmente no se cruzan en ese punto, lo que elevó el riesgo de congestión cuando se superponen picos de demanda, presencia de vehículos de carga y maniobras de incorporación.

Cierre de la avenida Faucett por obras del Metro de Lima: Plan de desvío desde el domingo - Andina

Así funcionará la conexión entre la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4

El reporte de 24 Horas precisó que los trabajos correspondieron al Ramal de la Línea 4, que se desprende de la Línea 2 y confluirá con ella en la futura estación Carmen de la Legua. Desde ese punto, el ramal se proyectó hacia el norte, con sentido a Gambeta, en el distrito de Ventanilla.

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De acuerdo con la Agencia Andina, el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao conectará de manera subterránea con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y con la Línea 2. Tendrá ocho estaciones a lo largo de la avenida Faucett: Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua.

En su avance físico, el proyecto registró un 55% general, con obras en estaciones y pozos en 59%, patio taller en 58% y excavación de túnel en 60%, según información oficial. La infraestructura consideró nueve pozos de ventilación para suministro de aire, evacuación y extracción de humo, además del Patio Taller Bocanegra para mantenimiento de trenes. La inversión estimada superó los 1.000 millones de dólares y la culminación total se proyectó en aproximadamente dos años.

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