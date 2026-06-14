¿Sabías que la IA puede hacerte ganar hasta un quinto más en tus ventas, sin cambiar en nada tu producto?

La última milla sigue entre los tramos más costosos de la logística y la IA permite recalcular rutas ante tránsito, clima y demoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La logística peruana enfrenta un proceso de transformación marcado por la necesidad de responder a cadenas de suministro más complejas, consumidores cada vez más exigentes y una presión creciente sobre los costos y la eficiencia.

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) se posiciona como una herramienta estratégica para anticipar problemas, optimizar recursos y acelerar la toma de decisiones en tiempo real.

El desafío de la eficiencia en la logística peruana

Según la Asociación de Exportadores (ADEX), los costos logísticos en Perú representan, en promedio, el 16% de las ventas de las empresas, pudiendo alcanzar hasta el 21% en micro y pequeñas empresas.

Esta cifra supone mantener la eficiencia operativa mientras se intenta satisfacer la demanda en un entorno dinámico. A medida que los procesos logísticos evolucionan, las empresas buscan soluciones tecnológicas que permitan reducir ineficiencias y mejorar la capacidad de respuesta ante cambios imprevistos.

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Los agentes inteligentes integran datos logísticos, comerciales y operativos para detectar anomalías, retrasos y desvíos antes de que afecten el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de sistemas de inteligencia artificial permite a las organizaciones abordar tres principales problemas logísticos: quiebres de stock, demoras en la distribución y sobrecostos operativos.

Anticipar quiebres de stock: El equilibrio entre disponibilidad de producto y eficiencia operativa sigue siendo uno de los mayores desafíos. Un exceso de inventario implica costos adicionales, mientras que la falta de stock afecta directamente las ventas y la experiencia del cliente. Los agentes inteligentes analizan la demanda, el historial de consumo y la estacionalidad en tiempo real para detectar riesgos de quiebre antes de que ocurran y ajustar inventarios de forma dinámica.

Optimizar rutas frente a imprevistos: La última milla es uno de los segmentos más complejos y costosos de la logística peruana. Factores como el tráfico, las condiciones climáticas y los cambios de último momento pueden desestabilizar toda la planificación. Modelos basados en IA permiten a las empresas recalcular rutas automáticamente, considerando las condiciones operativas en tiempo real para reducir demoras, consumo de combustible y costos asociados.

Integrar información dispersa: En muchas compañías, la información todavía se encuentra fragmentada entre áreas y plataformas. La IA facilita la integración de datos logísticos, comerciales y operativos, acelerando la toma de decisiones y mejorando la coordinación interna. Además, identifica anomalías o retrasos antes de que afecten el funcionamiento general, minimizando interrupciones en la cadena logística.

La competitividad de las empresas peruanas depende de conectar tecnología, datos y procesos para anticipar problemas en la cadena de suministro. (Freepik)

Hacia una competitividad sostenida en el sector

Un estudio de Gartner sobre la implementación de IA en cadenas de suministro indica que, aunque la adopción tecnológica crece, muchas empresas aún operan con proyectos aislados o herramientas fragmentadas que no se integran completamente a la operación.

El principal reto del sector es conectar tecnología, datos y procesos para lograr operaciones logísticas realmente ágiles y adaptables.

Especialistas de TIVIT subrayan que la reducción de fricciones y la automatización de tareas rutinarias permiten a los equipos concentrarse en decisiones estratégicas, dejando que la IA gestione los procesos repetitivos.

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La capacidad para anticipar problemas antes de que impacten en el negocio se convierte en un nuevo indicador de competitividad en la logística peruana.

El futuro digital de la logística peruana

A medida que las cadenas logísticas se vuelven más dinámicas y sofisticadas, la adopción de soluciones basadas en inteligencia artificial se perfila como clave para el crecimiento y la eficiencia del sector.

La infraestructura digital, la integración de datos y la automatización serán determinantes para que las empresas logísticas peruanas puedan responder con agilidad a los desafíos de un mercado cada vez más exigente.