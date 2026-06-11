Prex debuta en el mercado de créditos peruanos y enciende la competencia fintech vs. banca: ¿las tasas serán más competitivas?

El ingreso de Prex Perú Empresa de Crédito S.A. al sistema financiero quedó oficializado este 5 de junio de 2026 con la publicación de la Resolución SBS Nº 01561-2026 en El Peruano.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dio luz verde a la fintech para operar con licencia propia como empresa de créditos y emisora de dinero electrónico, abriendo un nuevo escenario de competencia para el mercado local.
Para miles de usuarios que hoy enfrentan trabas en la banca tradicional, la medida promete condiciones más flexibles y un acceso más sencillo al crédito formal. Sin embargo, todavía hay espacios para mejorar la regulación, que ya están en marcha.
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Nuevo modelo, más opciones para el usuario
Ignacio Nina, Country Manager de Prex para Chile y Perú, sostiene que la autorización representa un punto de inflexión. “Ahora tenemos margen real para mejorar la oferta de crédito y flexibilizar requisitos”, afirma.
El ejecutivo señala que, aunque el usuario seguirá interactuando con la misma plataforma digital, la operación directa permitirá a Prex ajustar tasas y procesos de forma más eficiente, dejando atrás la dependencia de intermediarios.
Hasta ahora, Prex y otras fintech debían asociarse con terceras entidades reguladas para ofrecer productos financieros en el país. Con la nueva licencia, la fintech puede operar de manera directa y ofrecer su portafolio completo de créditos y dinero electrónico sin intermediarios.
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“La operación directa nos hace más ágiles y competitivos frente a los bancos. Podemos llegar a más personas y adaptar nuestras condiciones a las necesidades reales del usuario”, explica.
Este cambio de modelo tiene potencial para dinamizar el sector. Al reducir costos operativos y acceder a información relevante sin intermediarios, Prex podrá ofrecer condiciones más atractivas y personalizadas.
“La meta es que quienes hoy están fuera del sistema encuentren una vía fácil y segura para acceder al crédito”, destaca Nina, quien remarca que el desafío sectorial es ampliar la formalidad y la inclusión financiera.
Competencia que impulsa la transformación
La llegada de Prex con licencia propia aumenta la presión sobre el sistema financiero tradicional para revisar criterios de acceso y tasas de interés. Actualmente, la fintech ya procesa cerca de 93 millones de dólares mensuales en operaciones en Perú y proyecta duplicar su base de usuarios en el corto plazo.
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Este dinamismo sugiere que la competencia digital puede beneficiar directamente a los consumidores, al abrir nuevas alternativas y facilitar el acceso a productos antes reservados a segmentos bancarizados. Nina asegura que la estrategia de Prex no es solo crecer en cantidad, sino crear productos que realmente sirvan a los usuarios.
“Queremos que la gente acceda a servicios útiles, sencillos y formales. El impacto para el sector es que más personas podrán entrar al sistema financiero con opciones claras y menos barreras”, señala.
Retos y oportunidades para el sector fintech
El entorno regulatorio, aunque avanza, sigue enfrentando desafíos. Nina advierte que la implementación de sanciones efectivas para el esquema banking-as-a-service (BaaS) es un pendiente clave.
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“Todavía falta que el marco sancionatorio se adapte a la realidad de las fintech. La regulación debe acompañar la velocidad de los cambios tecnológicos”, comenta. La SBS trabaja en ampliar el alcance de las normas para que más empresas puedan operar bajo reglas claras y transparentes, en beneficio del ecosistema y de los usuarios.
El ingreso de Prex con licencia propia no solo marca un hito para la empresa, sino que refleja cómo la competencia y la innovación digital pueden transformar el acceso al crédito en Perú. Para los usuarios, se abren nuevas oportunidades; para el sector, el desafío será consolidar la confianza y responder a una demanda creciente de soluciones ágiles, seguras y formales.
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