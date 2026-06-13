Corte de agua para este lunes 15 de junio por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal informó que el lunes 15 de junio aplicará un corte temporal del servicio de agua potable en sectores de San Juan de Lurigancho, Lurigancho, El Agustino y Puente Piedra debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.
Según el cronograma operativo difundido por la empresa para esa jornada, la restricción alcanzará viviendas y locales comerciales, con horarios diferenciados de acuerdo con cada zona intervenida.
La compañía indicó que la medida busca preservar la calidad del suministro y sostener la continuidad del abastecimiento en Lima Metropolitana. También precisó que la intervención se enmarca en un plan de mejoras por etapas orientado a reforzar la infraestructura hídrica, elevar la seguridad del sistema y ordenar la reposición del servicio.
PUBLICIDAD
¿Cuáles son las zonas afectadas?
San Juan de Lurigancho
- A. H. Pueblos Unidos Sector Señor de Muruhuay
- AF Cristo de Pachacamilla
- A. H. San José Obrero
- A. H. San José Obrero Ampl.
- Agru. Pueblos Hermanos de Moyobamba
- Agru. Alejandro Toledo
- Agru. Unidos al Desarrollo
- A. H. PI Nueva Alianza Sector Cerrito Alegre
- A. H. PI Nueva Alianza Sector Alberto Fujimori II
- A. H. Los Libertadores Sector Los Ángeles
- A. H. PI Nueva Alianza Sector Juan Landázuri Ricketts
- Asoc. Monte de Sion
- A. H. PI Nueva Alianza Sector Los Ángeles II
- A. H. Ciudad de Los Constructores Ampl.
- AF Villa Maestro CE Jesús Obrero
- A. H. San José Obrero Mariscal Cáceres
- Agru. Unidos al Desarrollo
Hora: 8 a. m. - 9 p. m.
Lurigancho
- Urb. San Antonio de Carapongo 3ra etapa
Cuadrante:
A. H. Lucho Bueno - E Carapongo, APV Cruz de Mayo de Carapongo, Asoc. Unión Juventud Pachacútec
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa Cuadrante
- APV 1ra Parcela Carapongo - E. Carapongo
- A. H. Los Tulipanes sector Vivienda - E. Carapongo
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
El Agustino
- Coop. Tayacaja
- P. J. La Menacho I
- A. H. San Martín de Porres
- Asoc. Las Brisas de Sevima
Hora: 9 a. m. - 8 p. m.
Puente Piedra
- APV. Alameda del Norte
- Asoc. Prop. de la Alameda del Norte
- Asoc. Viv. Los Portales de Puente Piedra
- Asoc. Viv. Zapallal II etapa
- Asoc. Viv. Las Torres de Zapallal
- Asoc. Junta de Propietarios San Pedro
- C. P. Zapallal
- C. P. Zapallal 1ra etapa
- Pueblo Centro Poblado Alameda del Norte
- Urb. Los Sauces I
- Urb. Los Sauces II etapa
- Urb. Los Sauces III
- Urb. Residencial Alameda del Norte
Hora: 12 m - 8 p. m.
Pachacámac
- A. H. Portada de Manchay III
- Cuadrante: Portada 3
Hora: 6 a. m. - 8:30 a. m.
Rímac
- Leticia
Hora: 6:47 a. m. - 12 m
Callao
- APV Los Cedros de Oquendo
Hora: 6:58 a. m. - 12:45 p. m.
Consejos ante el corte de agua
- Repara fugas: un grifo que gotea desperdicia litros cada día.
- Cierra la llave al cepillarte, afeitarte o enjabonar platos.
- Ducha corta: reduce el tiempo y evita llenar la tina.
- Reutiliza agua: la de lavar verduras sirve para regar.
- Lava con carga completa: usa lavadora solo cuando esté llena.
- Balde y escoba: evita la manguera para patios y veredas.
- Riego temprano: hazlo de noche o en la mañana para reducir evaporación.
- Inodoro eficiente: usa doble descarga o regula la cisterna.
- Descongela en refrigeradora: no uses chorro continuo.
- Vigila el consumo: revisa el medidor y hábitos.
Más Noticias
Mapa electoral peruano: las regiones y distritos donde Keiko Fujimori y Roberto Sánchez arrasaron tras la segunda vuelta
El estudio presentado en Punto Final detalla que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez alcanzaron avances inéditos en Lima y Puno, consolidando bastiones y reordenando el apoyo electoral en provincias y distritos
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 13 de junio de 2026
Desde el 10 de junio, el IGP no ha registrado temblores, marcando un inusual periodo de silencio sísmico en Perú, una situación que mantiene en alerta a especialistas y a la población debido a la constante vigilancia que requiere la actividad tectónica en la región
Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, sábado 13 de junio de 2026
El descenso en los precios de los combustibles en Perú genera expectativas positivas entre consumidores y transportistas, quienes ya observan una disminución paulatina en los importes cobrados en las estaciones de servicio.
Sporting Cristal vs Comerciantes FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026
Los ‘cerveceros’ se estrenarán ante el cuadro selvático en Iquitos por el Grupo J del torneo nacional. Sigue las incidencias del emocionante duelo
Se conoció revelador detalle detrás del fichaje de Aixa Vigil a Universitario: la decisión de la FPV y la respuesta de San Martín
La ‘U’ oficializó la llegada de la voleibolista, pero no fue porque pagó por su carta pase que pertenecía al club de Santa Anita. La controversia se mantiene en este caso
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD