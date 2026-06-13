Perú

Corte de agua para este lunes 15 de junio por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal informó que los cortes del servicio se organizan de manera escalonada en los distritos involucrados, con horarios distintos por sector para facilitar las labores en la red y ordenar la restitución del abastecimiento

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Sedapal aconsejó a los vecinos reducir el consumo antes de la suspensión, guardar únicamente lo indispensable en envases limpios y tapados, y destinar el agua almacenada principalmente a la hidratación y la preparación de alimentos - Créditos: Andina.
Sedapal aconsejó a los vecinos reducir el consumo antes de la suspensión, guardar únicamente lo indispensable en envases limpios y tapados, y destinar el agua almacenada principalmente a la hidratación y la preparación de alimentos - Créditos: Andina.

Sedapal informó que el lunes 15 de junio aplicará un corte temporal del servicio de agua potable en sectores de San Juan de Lurigancho, Lurigancho, El Agustino y Puente Piedra debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

Según el cronograma operativo difundido por la empresa para esa jornada, la restricción alcanzará viviendas y locales comerciales, con horarios diferenciados de acuerdo con cada zona intervenida.

La compañía indicó que la medida busca preservar la calidad del suministro y sostener la continuidad del abastecimiento en Lima Metropolitana. También precisó que la intervención se enmarca en un plan de mejoras por etapas orientado a reforzar la infraestructura hídrica, elevar la seguridad del sistema y ordenar la reposición del servicio.

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corte de agua
Sedapal anunció que hay un corte de agua programado para este 15 de junio - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

  • A. H. Pueblos Unidos Sector Señor de Muruhuay
  • AF Cristo de Pachacamilla
  • A. H. San José Obrero
  • A. H. San José Obrero Ampl.
  • Agru. Pueblos Hermanos de Moyobamba
  • Agru. Alejandro Toledo
  • Agru. Unidos al Desarrollo
  • A. H. PI Nueva Alianza Sector Cerrito Alegre
  • A. H. PI Nueva Alianza Sector Alberto Fujimori II
  • A. H. Los Libertadores Sector Los Ángeles
  • A. H. PI Nueva Alianza Sector Juan Landázuri Ricketts
  • Asoc. Monte de Sion
  • A. H. PI Nueva Alianza Sector Los Ángeles II
  • A. H. Ciudad de Los Constructores Ampl.
  • AF Villa Maestro CE Jesús Obrero
  • A. H. San José Obrero Mariscal Cáceres
  • Agru. Unidos al Desarrollo

Hora: 8 a. m. - 9 p. m.

Lurigancho

  • Urb. San Antonio de Carapongo 3ra etapa

Cuadrante:

A. H. Lucho Bueno - E Carapongo, APV Cruz de Mayo de Carapongo, Asoc. Unión Juventud Pachacútec

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa Cuadrante
  • APV 1ra Parcela Carapongo - E. Carapongo
  • A. H. Los Tulipanes sector Vivienda - E. Carapongo

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

La suspensión se llevará a cabo de forma escalonada y por distritos - Créditos: Magnific.
La suspensión se llevará a cabo de forma escalonada y por distritos - Créditos: Magnific.

El Agustino

  • Coop. Tayacaja
  • P. J. La Menacho I
  • A. H. San Martín de Porres
  • Asoc. Las Brisas de Sevima

Hora: 9 a. m. - 8 p. m.

Puente Piedra

  • APV. Alameda del Norte
  • Asoc. Prop. de la Alameda del Norte
  • Asoc. Viv. Los Portales de Puente Piedra
  • Asoc. Viv. Zapallal II etapa
  • Asoc. Viv. Las Torres de Zapallal
  • Asoc. Junta de Propietarios San Pedro
  • C. P. Zapallal
  • C. P. Zapallal 1ra etapa
  • Pueblo Centro Poblado Alameda del Norte
  • Urb. Los Sauces I
  • Urb. Los Sauces II etapa
  • Urb. Los Sauces III
  • Urb. Residencial Alameda del Norte

Hora: 12 m - 8 p. m.

Pachacámac

  • A. H. Portada de Manchay III
  • Cuadrante: Portada 3

Hora: 6 a. m. - 8:30 a. m.

Rímac

  • Leticia

Hora: 6:47 a. m. - 12 m

Callao

  • APV Los Cedros de Oquendo

Hora: 6:58 a. m. - 12:45 p. m.

Consejos ante el corte de agua

  • Repara fugas: un grifo que gotea desperdicia litros cada día.
  • Cierra la llave al cepillarte, afeitarte o enjabonar platos.
  • Ducha corta: reduce el tiempo y evita llenar la tina.
  • Reutiliza agua: la de lavar verduras sirve para regar.
  • Lava con carga completa: usa lavadora solo cuando esté llena.
  • Balde y escoba: evita la manguera para patios y veredas.
  • Riego temprano: hazlo de noche o en la mañana para reducir evaporación.
  • Inodoro eficiente: usa doble descarga o regula la cisterna.
  • Descongela en refrigeradora: no uses chorro continuo.
  • Vigila el consumo: revisa el medidor y hábitos.

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