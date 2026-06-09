Corte de agua para este jueves 11 de junio: ¿Qué zonas son las afectadas?

La interrupción se enmarca en un plan de mantenimiento preventivo destinado a resguardar la calidad del servicio y fortalecer la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana - Créditos: Magnific.

Sedapal informó que este jueves 11 de junio aplicará una restricción temporal del servicio de agua potable en sectores de La Molina, San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima y Puente Piedra. La medida alcanzará a viviendas y comercios, con cortes y reposiciones en horarios distintos, de acuerdo con el cronograma operativo difundido por la empresa.

La entidad precisó que la suspensión se enmarca en un plan de mantenimiento preventivo para resguardar la calidad del suministro y reforzar la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana. También indicó que las labores se ejecutarán por etapas, con el objetivo de ordenar el restablecimiento del servicio y reducir las molestias a los usuarios.

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La Molina

A. H. Matazango

Cuadrante:

Conjunto Resid. El Parque de Monterrico I-II

Asoc. Viv. F. A. F. José Quiñones

Asoc. Viv. Jorge Chávez

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Sedapal programó corte de agua para este 11 de junio - Créditos: Andina.

San Juan de Lurigancho

A. H. Santa Rosa de Lima

C.E. Jesús Obrero

A. H. Nueva Esperanza

A. H. Cangallo

A. H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo

A. H. Cangallo Amplía 2

A. H. Unión y Progreso Sector 4 de Febrero

A. H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero

Asoc. Mano de Dios

Asoc. Los Huertos de Canto Grande

Asoc. Mira del Éxito

AF Centro Rico

Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre

A. H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre

Agrup. Las Terrazas II

A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico

Asoc. Virgen del Carmen

Agru. Reincorporación Nueva Jerusalén

Agru. Incorporados a Nueva Jerusalén II

Agru. Raíces de Jicamarca

Agru. 24 de enero

A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo

Agru. Las Viñas

A. H. Nuevo Santa Cruz

Agru. Nueva Imagen

A. H. Pueblos Unidos Sector Señor de Muruhuay

Agru. Nueva Juventud

AF Villa Maestro

AF Cristo de Pachacamilla

A. H. San José Obrero

A. H. San José Obrero Ampliac.

Agru. Rinconada del Sol de Mariscal Cáceres

Agru. Pueblos Hermanos de Moyobamba

Agru. Alejandro Toledo

Agru. Unidos al Desarrollo

A. H. PI Nva. Alianza Sector Cerrito Alegre

A. H. PI Nva. Alianza Sector Alberto Fujimori

A. H. Los Libertadores Sector Los Ángeles

A. H. PI Nva. Alianza Sector Juan Landázuri Ricketts

Asoc. Monte de Sion

A. H. Túpac Amaru II

Agru. San Valentín

Agru. Daniel A. Carrión

A. H. Santa Rosa de Lima

A. H. Santa Rosa de Lima Ampliac.

Agru. Julio C. Tello

Agru. Incorporados B Javier Pérez de Cuéllar

A. H. Javier P. de Cuéllar Ampl.

A. H. Javier P. de Cuéllar

Agru. Fam. Virgen del Carmen

Agru. 28 de Julio

A. H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II

Agru. Virgen del Carmen

Agru. Ricardo Chirque P. Jicamarca Anexo 22

A. H. Javier P. de Cuéllar Ampl. D1 E1

A. H. Javier P. de Cuéllar Ampl. Mz. R1 - T1

A. H. Ciudad de Los Constructores Ampl.

AF Villa Maestro de Jesús Obrero

A. H. San José Obrero Mariscal Cáceres

A. H. César Vallejo

Agru. 1 de Mayo Ampl.

A. H. Andrés A. Cáceres II Sector Javier P. de Cuéllar Ampl. A - B - C

Hora: 8 a. m. - 9 p. m.

Cercado de Lima

Urb. Las Brisas 2da etapa

Cooperativa Huerta Santa Rosa

Urb. Avep. 2da etapa

Urb. Chacra Ríos Sur

Cuadrante:

Av. La Alborada, av. Venezuela, av. Sosa Peláez, av. Alejandro Bertello y todas las calles interiores a este cuadrante

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

P. J. Los Sauces

Cuadrante:

Urb. Las Brisas 2da etapa

Cooperativa Huerta Santa Rosa

Urb. Avep 2da etapa

Urb. Chacra Ríos Sur

Hora: 10 a. m. - 9 p. m.

Puente Piedra

Coop. Servicios Múltiples7 de agosto

Hora: 12 m - 8 p. m.