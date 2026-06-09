Corte de agua para este jueves 11 de junio: ¿Qué zonas son las afectadas?

Sedapal informó que este jueves 11 de junio aplicará una restricción temporal del servicio de agua potable en sectores de La Molina, San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima y Puente Piedra. La medida alcanzará a viviendas y comercios, con cortes y reposiciones en horarios distintos, de acuerdo con el cronograma operativo difundido por la empresa.
La entidad precisó que la suspensión se enmarca en un plan de mantenimiento preventivo para resguardar la calidad del suministro y reforzar la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana. También indicó que las labores se ejecutarán por etapas, con el objetivo de ordenar el restablecimiento del servicio y reducir las molestias a los usuarios.
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La Molina
- A. H. Matazango
Cuadrante:
- Conjunto Resid. El Parque de Monterrico I-II
- Asoc. Viv. F. A. F. José Quiñones
- Asoc. Viv. Jorge Chávez
Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
San Juan de Lurigancho
- A. H. Santa Rosa de Lima
- C.E. Jesús Obrero
- A. H. Nueva Esperanza
- A. H. Cangallo
- A. H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo
- A. H. Cangallo Amplía 2
- A. H. Unión y Progreso Sector 4 de Febrero
- A. H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero
- Asoc. Mano de Dios
- Asoc. Los Huertos de Canto Grande
- Asoc. Mira del Éxito
- AF Centro Rico
- Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre
- A. H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre
- Agrup. Las Terrazas II
- A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico
- Asoc. Virgen del Carmen
- Agru. Reincorporación Nueva Jerusalén
- Agru. Incorporados a Nueva Jerusalén II
- Agru. Raíces de Jicamarca
- Agru. 24 de enero
- A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo
- Agru. Las Viñas
- A. H. Nuevo Santa Cruz
- Agru. Nueva Imagen
- A. H. Pueblos Unidos Sector Señor de Muruhuay
- Agru. Nueva Juventud
- AF Villa Maestro
- AF Cristo de Pachacamilla
- A. H. San José Obrero
- A. H. San José Obrero Ampliac.
- Agru. Rinconada del Sol de Mariscal Cáceres
- Agru. Pueblos Hermanos de Moyobamba
- Agru. Alejandro Toledo
- Agru. Unidos al Desarrollo
- A. H. PI Nva. Alianza Sector Cerrito Alegre
- A. H. PI Nva. Alianza Sector Alberto Fujimori
- A. H. Los Libertadores Sector Los Ángeles
- A. H. PI Nva. Alianza Sector Juan Landázuri Ricketts
- Asoc. Monte de Sion
- A. H. Túpac Amaru II
- Agru. San Valentín
- Agru. Daniel A. Carrión
- A. H. Santa Rosa de Lima
- A. H. Santa Rosa de Lima Ampliac.
- Agru. Julio C. Tello
- Agru. Incorporados B Javier Pérez de Cuéllar
- A. H. Javier P. de Cuéllar Ampl.
- A. H. Javier P. de Cuéllar
- Agru. Fam. Virgen del Carmen
- Agru. 28 de Julio
- A. H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II
- Agru. Virgen del Carmen
- Agru. Ricardo Chirque P. Jicamarca Anexo 22
- A. H. Javier P. de Cuéllar Ampl. D1 E1
- A. H. Javier P. de Cuéllar Ampl. Mz. R1 - T1
- A. H. Ciudad de Los Constructores Ampl.
- AF Villa Maestro de Jesús Obrero
- A. H. San José Obrero Mariscal Cáceres
- A. H. César Vallejo
- Agru. 1 de Mayo Ampl.
- A. H. Andrés A. Cáceres II Sector Javier P. de Cuéllar Ampl. A - B - C
Hora: 8 a. m. - 9 p. m.
Cercado de Lima
- Urb. Las Brisas 2da etapa
- Cooperativa Huerta Santa Rosa
- Urb. Avep. 2da etapa
- Urb. Chacra Ríos Sur
Cuadrante:
Av. La Alborada, av. Venezuela, av. Sosa Peláez, av. Alejandro Bertello y todas las calles interiores a este cuadrante
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
- P. J. Los Sauces
Cuadrante:
- Urb. Las Brisas 2da etapa
- Cooperativa Huerta Santa Rosa
- Urb. Avep 2da etapa
- Urb. Chacra Ríos Sur
Hora: 10 a. m. - 9 p. m.
Puente Piedra
- Coop. Servicios Múltiples7 de agosto
Hora: 12 m - 8 p. m.
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