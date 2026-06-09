Senamhi advierte calor extremo, sequías e incendios forestales por avance de El Niño: “Debemos prepararnos desde ahora”

El calentamiento del mar, que representa al fenómeno de El Niño, sigue disminuyendo. (Patricio Valderrama)

El calentamiento del mar en la costa peruana podría extender sus efectos hasta el 2027, según advirtió el Senamhi. La institución meteorológica sostiene que, aunque todavía no existe una confirmación sobre la intensidad del fenómeno que se presentará entre fines de 2026 y comienzos de 2027, el país debe empezar a prepararse desde ahora ante un escenario que podría escalar hacia un El Niño fuerte.

La advertencia fue formulada por Grinia Ávalos, directora de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi y coordinadora técnica de la comisión Enfen, quien explicó que el territorio nacional ya enfrenta condiciones térmicas inusuales. En la costa norte y central, el aire y el mar se mantienen por encima de sus rangos habituales, mientras las temperaturas propias del otoño e invierno se sienten menos intensas de lo esperado para esta época del año.

PUBLICIDAD

Temperaturas por encima de lo normal en la costa norte y central

Mujeres luchan contra el sofocante calor en Lima, mientras incendios forestales ardientes reflejan los efectos del fenómeno El Niño Costero en pleno verano peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Ávalos a la agencia Andina, el panorama climático actual está fuertemente influenciado por el calentamiento del mar peruano, una condición que viene elevando las temperaturas del aire en varios puntos de la franja costera. En esa línea, señaló que las anomalías térmicas registradas en el mar y en la atmósfera oscilan entre 2 y 5 grados por encima de lo normal, que podría mantenerse durante lo que resta del año e incluso prolongarse hasta el verano del 2027.

La especialista indicó que, bajo este contexto, el país atravesará un otoño atenuado y un invierno con características similares, especialmente en la costa norte y central. Esto significa que, lejos de experimentar un descenso marcado de temperaturas, varias ciudades seguirán sintiendo días cálidos y mañanas menos frías de lo habitual.

PUBLICIDAD

Uno de los sectores más expuestos a esta situación es el comprendido entre Lima y Tumbes, donde el mar continúa presentando valores elevados que repercuten de forma directa en el ambiente. En ciudades del norte como Piura y Tumbes, las temperaturas ya han alcanzado entre 35 y 36 grados Celsius, cuando en esta etapa del año lo usual es que se ubiquen entre 30 y 32 grados.

“Cuando el mar está caliente, la temperatura del aire también aumenta. Toda la costa central y norte presenta valores altos y esa condición va a mantenerse mientras persista el calentamiento del mar”, indicó la especialista del Senamhi. En Lima, añadió, las mínimas también se mantienen elevadas, con amaneceres de 20 y 21 grados, cifras que se ubican por encima de los registros normales de invierno en la capital.

PUBLICIDAD

Senamhi alerta sobre un posible El Niño fuerte y sus impactos

Esta es una imagen satelital del Senamhi que muestra el calentamiento del mar principalmente en el norte del Perú. (Crédito: Senamhi)

La directora de Meteorología del Senamhi advirtió que el comportamiento del Pacífico central también viene mostrando señales de fortalecimiento, lo que podría derivar en un fenómeno de El Niño de alcance global. En esa línea, precisó que los modelos internacionales, incluidos los del Centro Europeo, apuntan a un escenario de intensidad moderada a fuerte, con probabilidad de persistencia hasta el próximo año.

“Ya estamos ante un Niño clásico o canónico de alcance global. La tendencia hacia un Niño fuerte se ha incrementado y debemos prepararnos desde ahora”, sostuvo Ávalos, al remarcar que el país no debería esperar una confirmación absoluta para empezar a tomar medidas. Según explicó, cuando exista certeza total sobre la magnitud del evento, el margen de reacción podría ser demasiado corto para responder con eficacia.

PUBLICIDAD

La funcionaria insistió en que la información disponible actualmente ya permite activar acciones de prevención en distintos sectores. En su opinión, el Perú necesita anticiparse a un posible escenario de El Niño fuerte, sobre todo porque sus efectos no serían uniformes en todo el país. Mientras en la costa norte podrían darse episodios de lluvias intensas durante el verano, en otras regiones la situación podría ser la contraria.

Ávalos alertó que el fortalecimiento del El Niño en el Pacífico central podría generar condiciones más secas de lo habitual en la sierra sur, la sierra central y la Amazonía durante la primavera y el verano del último trimestre del 2026. Entre los posibles impactos mencionó un retraso en el inicio de la temporada de lluvias, déficit hídrico y un mayor riesgo de incendios forestales. “Un invierno y una primavera más secos de lo usual podrían favorecer escenarios potenciales de incendios forestales”, señaló.

PUBLICIDAD

La especialista explicó además que este comportamiento climático no solo afectaría al sector agrícola, sino también a otras actividades económicas sensibles a la variación de temperaturas y precipitaciones. Por ello, el Senamhi ya viene coordinando con sectores como Agricultura, el sistema financiero y la industria textil, con el objetivo de elaborar escenarios de riesgo vinculados al calor, la escasez de lluvias y otros posibles impactos.

En ese contexto, la directora del organismo recordó que existe evidencia científica que relaciona el cambio climático con una mayor frecuencia e intensidad de los eventos El Niño, especialmente en el Pacífico central. Según precisó, estos fenómenos se desarrollan hoy sobre una temperatura media global más alta que décadas atrás, lo que modifica sus características y puede agravar sus efectos sobre el territorio peruano.

PUBLICIDAD