La Justicia de Perú decreta prisión preventiva de tres años para 'El Monstruo', líder de una banda de sicarios

Un juzgado de Perú ha ordenado este lunes 36 meses de prisión preventiva para Erick Moreno Hernández, líder del grupo Los Injertos del Cono Norte, por un delito de pertenencia a organización criminal, si bien está siendo investigado por otros cargos, incluidos asessinato y extorsión.

El juez Roberth Rimachi, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, en la provincia de Callao, ha dictaminado de este modo al considerar fundamentada la petición de la Fiscalía de contra Erick Moreno, alias 'El Monstruo', que apunta a este como cabecilla de una banda que está, a su vez, vinculada a caso de extorsión, sicariato, homicidio y secuestro. El detenido está acusado de los mismo delitos, según recoge el diario 'La República'.

'El Monstruo' fue capturado en septiembre del pasado año en la localidad de San Lorenzo, en Paraguay, desde donde fue posteriormente extraditado. El líder de Los Injertos del Cono Norte, condenado a 32 años de cárcel y prófugo de la justicia peruana desde 2022, fue arrestado en una operación iniciada en febrero de 2024 y corordinada entre las policías de ambos países junto a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

