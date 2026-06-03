Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 3 de junio de 2026

El mercado de combustibles en Perú experimenta una dispersión de precios inédita, con diferencias de hasta cinco soles por galón entre estaciones de servicio. La variabilidad tarifaria, registrada el 3 de junio de 2026, afecta directamente el presupuesto de familias y transportistas, según datos de la plataforma Facilito de Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería).
Este escenario obliga a los usuarios a adoptar nuevas estrategias para contener gastos ante la volatilidad de los valores en el sector.
Los datos actualizados para Lima HOY 3 de junio muestran:
Gasohol Regular (90 octanos):
- Precio mínimo: S/ 17,79 por galón
- Precio máximo: S/ 23,49 por galón
Gasohol Premium (95-97 octanos):
- Precio mínimo: S/ 18,78
- Precio máximo: S/ 25,49
Diésel B5 S-50 UV:
- Precio mínimo: S/ 21,58
- Precio máximo: S/ 26,99
De acuerdo con la información recopilada, la diferencia entre el valor más bajo y el más alto evidencia una dispersión considerable que se repite en otras regiones del país.
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El efecto en los conductores y el rol de Facilito
La volatilidad del precio de la gasolina obliga a los usuarios a tomar decisiones informadas. El comparador de precios Facilito se ha consolidado como un recurso clave. Esta herramienta permite identificar las estaciones de servicio más accesibles y ayuda a los usuarios a planificar sus compras en un contexto de incertidumbre.
Entre las ventajas que ofrece Facilito destacan:
- Consulta en tiempo real de precios en grifos de todo el país.
- Visualización de estaciones por cercanía y costo.
- Actualización diaria de tarifas para todos los tipos de combustible.
Identificar estos contrastes resulta fundamental para quienes abastecen sus vehículos de forma regular, ya que elegir los puntos de venta más económicos puede traducirse en un ahorro relevante a lo largo del tiempo.
Dónde encontrar los precios más bajos en Lima y otras regiones
La distribución de los precios varía de acuerdo al distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular figura entre los valores más bajos de Lima Este, con precios desde S/ 17,69. En Villa El Salvador, el gasohol regular inicia en S/ 17,84, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se encuentra en S/ 20,71 dentro del mismo distrito.
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En el Cercado de Lima:
- Gasohol regular: de S/ 17,79 a S/ 23,49
- Gasohol premium: de S/ 18,78 a S/ 25,49
En Los Olivos:
- Gasohol regular: de S/ 18,72 a S/ 23,79
- Diésel: de S/ 19,98 a S/ 24,79
En el Callao:
- Gasohol 90 octanos: desde S/ 18,66
- Diésel: desde S/ 20,49
Fuera de la capital, los precios también presentan diferencias. En Cusco, el diésel se comercializa entre S/ 19,67 y S/ 23,49 por galón, reflejando el mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular parte desde S/ 18,86 en el distrito de San Juan Bautista.
Cómo utilizar Facilito para reducir el gasto
La plataforma Facilito se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan ahorrar en la compra de combustibles. Su acceso desde dispositivos móviles permite a los conductores comparar rápidamente los precios y localizar las opciones más convenientes dentro de su área.
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Para consultar los precios y ubicar el grifo más económico, los usuarios pueden:
- Ingresar al navegador y acceder a Facilito.
- Seleccionar la opción “Combustibles” en el menú principal.
- Elegir el tipo de combustible a consultar (gasoholes, diésel, GLP).
- Indicar la ubicación (distrito, provincia) o activar la localización en el dispositivo.
Una vez completados estos pasos, la plataforma despliega un listado de estaciones de servicio con precios actualizados. El usuario puede ordenar los resultados por costo o distancia, y visualizar la dirección exacta de cada grifo.
Las causas del alza y la respuesta de los sectores afectados
Según señalaron expertos citados por Gestión, el alza en los precios de la gasolina responde a factores internacionales como el encarecimiento del petróleo y la volatilidad del tipo de cambio. Además, el costo del transporte interno y la carga tributaria influyen en la variación de precios entre distritos.
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Factores principales del aumento:
- Incremento del precio internacional del crudo.
- Variaciones en el tipo de cambio.
- Diferencias en costos logísticos y de distribución.
- Políticas tributarias y regulaciones nacionales.
El impacto se refleja tanto en el transporte público como en los hogares, obligando a conductores y empresas a ajustar sus presupuestos y buscar alternativas de ahorro.
Subsidio para transportistas
El Ejecutivo liderado por el presidente José María Balcázar aprobó un subsidio temporal para el transporte público de Lima y Callao con el objetivo de mitigar el impacto de la subida internacional de los combustibles.
La medida, que entrará en vigor el 3 de junio, se aplicará mediante un cálculo basado en los kilómetros recorridos y el tamaño de cada unidad. El beneficio apunta a aliviar la presión económica sobre los transportistas y a garantizar la continuidad del servicio en medio de la volatilidad de los precios del combustible.
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De acuerdo con el informe, el subsidio tiene un alcance potencial de hasta 13.000 vehículos equipados con GPS en Lima y Callao, aunque solo 4.000 están actualmente conectados al sistema de monitoreo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El gobierno estableció un tope máximo de 44 millones de soles para financiar esta iniciativa.
Cálculo del subsidio: kilómetros recorridos y tipo de vehículo
El esquema de apoyo definido a través de un decreto de urgencia establece que el subsidio se calculará en función de la distancia recorrida por cada unidad y el tipo de vehículo utilizado. Un ómnibus recibirá 0,50 soles por cada kilómetro, mientras que un minibús accederá a 0,40 soles por kilómetro y un microbús a 0,30 soles por kilómetro.
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El subsidio cubrirá un periodo de dos meses. Según el vocero de la ATU, Pabel Flores, los pagos se realizarán “en el menor tiempo posible” y no se extenderán hasta el 31 de diciembre, plazo límite dispuesto para el depósito. El monitoreo de los recorridos comenzará el miércoles 3 de junio y servirá de base para calcular el beneficio.
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