México sede mundialista: la historia de los Mundiales de 1970 y 1986 y el regreso esperado en 2026

La imagen muestra el diseño del Estadio Ciudad de México como una de las sedes principales para la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando su estructura con acentos rojos bajo el logo oficial del torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México volverá a hacer historia en el futbol internacional cuando reciba partidos de la Copa del Mundo de 2026, torneo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Con ello, el país se convertirá en la primera nación en albergar tres ediciones distintas del Mundial, luego de haber sido sede en 1970 y 1986.

A lo largo de las décadas, aquellas competencias dejaron momentos inolvidables para el deporte y marcaron generaciones enteras de aficionados.

Ahora, con estadios renovados y una expectativa enorme, el Mundial regresará al territorio mexicano con una nueva dimensión.

1970 y 1986: qué pasó en los dos Mundiales que México ya organizó

El primer Mundial celebrado en México fue en 1970, considerado por muchos como una de las mejores ediciones en la historia del torneo.

La competencia reunió a figuras legendarias como Pelé, Franz Beckenbauer y Gerd Müller, además de introducir innovaciones importantes como las tarjetas amarillas y rojas, así como las transmisiones televisivas a color.

El Estadio Azteca se convirtió en el escenario principal de aquel Mundial y fue testigo de la final entre Brasil e Italia.

La selección brasileña, liderada por Pelé, conquistó el título con un histórico 4-1 y levantó su tercera Copa del Mundo. Aquella generación es recordada como una de las mejores de todos los tiempos.

ARCHIVO - Pelé es alzado en hombros tras conquistar con la selección de Brasil la Copa del Mundo en el Mundial de 1970, en Ciudad de México (AP Foto, archivo)

Dieciséis años después, México volvió a organizar la Copa del Mundo tras la renuncia de Colombia como anfitrión debido a problemas económicos.

El país asumió nuevamente el reto y logró sacar adelante el torneo de 1986, incluso después del terremoto de 1985 que afectó gravemente a la Ciudad de México.

Ese Mundial quedó marcado por la actuación de Diego Armando Maradona con Argentina.

En el Estadio Azteca se disputó el legendario partido contra Inglaterra, donde el argentino anotó el famoso gol de “La Mano de Dios” y también el considerado “Gol del Siglo”.

Argentina terminaría coronándose campeona frente a Alemania Federal en una de las finales más recordadas del futbol.

Pasarella y Maradona en las instalaciones del América previo al Mundial de México 86.

Por qué el Mundial 2026 será diferente para México

La Copa del Mundo de 2026 tendrá características muy distintas a las de 1970 y 1986.

Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales, lo que convertirá al torneo en el más grande en la historia del futbol. Además, la organización será compartida entre tres países, algo nunca antes visto en un Mundial.

México tendrá como sedes principales a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El Estadio Azteca, que durante la Copa del Mundo será identificado oficialmente por FIFA como “Estadio Ciudad de México”, hará historia al convertirse en el primer inmueble en albergar partidos de tres Mundiales diferentes.

Fotografía de archivo del interior del Estadio Ciudad de México el pasado mes de marzo tras su remodelación EFE/ Mario Guzmán

También habrá importantes mejoras en infraestructura y movilidad.

La capital del país trabaja en proyectos de transporte como nuevas rutas de Trolebús, conexiones con Cablebús y mejoras en el Metro y Metrobús para facilitar el traslado de turistas y aficionados durante el torneo.

Además del aspecto deportivo, el Mundial 2026 representa una oportunidad económica y turística para México.

Se espera la llegada de millones de visitantes internacionales, así como una importante derrama económica en hoteles, restaurantes y comercios.

Con el recuerdo imborrable de 1970 y 1986, México se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia de los Mundiales.

La expectativa crece conforme se acerca 2026 y el país buscará volver a ser protagonista, no solo dentro de la cancha, sino también como anfitrión de uno de los eventos más importantes del planeta.