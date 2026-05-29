México Deportes

México sede mundialista: la historia de los Mundiales de 1970 y 1986 y el regreso esperado en 2026

México hará historia al recibir por tercera vez partidos de la Copa del Mundo en 2026, consolidando su papel central en el futbol internacional

Guardar
Google icon
Un estadio moderno con techo rojo y "ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO" en la fachada. El logo "FIFA World Cup 2026" se ve arriba. Fondo difuminado de gradas.
La imagen muestra el diseño del Estadio Ciudad de México como una de las sedes principales para la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando su estructura con acentos rojos bajo el logo oficial del torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México volverá a hacer historia en el futbol internacional cuando reciba partidos de la Copa del Mundo de 2026, torneo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Con ello, el país se convertirá en la primera nación en albergar tres ediciones distintas del Mundial, luego de haber sido sede en 1970 y 1986.

A lo largo de las décadas, aquellas competencias dejaron momentos inolvidables para el deporte y marcaron generaciones enteras de aficionados.

Ahora, con estadios renovados y una expectativa enorme, el Mundial regresará al territorio mexicano con una nueva dimensión.

1970 y 1986: qué pasó en los dos Mundiales que México ya organizó

El primer Mundial celebrado en México fue en 1970, considerado por muchos como una de las mejores ediciones en la historia del torneo.

La competencia reunió a figuras legendarias como Pelé, Franz Beckenbauer y Gerd Müller, además de introducir innovaciones importantes como las tarjetas amarillas y rojas, así como las transmisiones televisivas a color.

El Estadio Azteca se convirtió en el escenario principal de aquel Mundial y fue testigo de la final entre Brasil e Italia.

La selección brasileña, liderada por Pelé, conquistó el título con un histórico 4-1 y levantó su tercera Copa del Mundo. Aquella generación es recordada como una de las mejores de todos los tiempos.

ARCHIVO - Pelé es alzado en hombros tras conquistar con la selección de Brasil la Copa del Mundo en el Mundial de 1970, en Ciudad de México (AP Foto, archivo)
ARCHIVO - Pelé es alzado en hombros tras conquistar con la selección de Brasil la Copa del Mundo en el Mundial de 1970, en Ciudad de México (AP Foto, archivo)

Dieciséis años después, México volvió a organizar la Copa del Mundo tras la renuncia de Colombia como anfitrión debido a problemas económicos.

El país asumió nuevamente el reto y logró sacar adelante el torneo de 1986, incluso después del terremoto de 1985 que afectó gravemente a la Ciudad de México.

Ese Mundial quedó marcado por la actuación de Diego Armando Maradona con Argentina.

En el Estadio Azteca se disputó el legendario partido contra Inglaterra, donde el argentino anotó el famoso gol de “La Mano de Dios” y también el considerado “Gol del Siglo”.

Argentina terminaría coronándose campeona frente a Alemania Federal en una de las finales más recordadas del futbol.

wenccwencenkcnkkcnkcneknkn
Pasarella y Maradona en las instalaciones del América previo al Mundial de México 86.

Por qué el Mundial 2026 será diferente para México

La Copa del Mundo de 2026 tendrá características muy distintas a las de 1970 y 1986.

Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales, lo que convertirá al torneo en el más grande en la historia del futbol. Además, la organización será compartida entre tres países, algo nunca antes visto en un Mundial.

México tendrá como sedes principales a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El Estadio Azteca, que durante la Copa del Mundo será identificado oficialmente por FIFA como “Estadio Ciudad de México”, hará historia al convertirse en el primer inmueble en albergar partidos de tres Mundiales diferentes.

Fotografía de archivo del interior del Estadio Ciudad de México el pasado mes de marzo tras su remodelación EFE/ Mario Guzmán
Fotografía de archivo del interior del Estadio Ciudad de México el pasado mes de marzo tras su remodelación EFE/ Mario Guzmán

También habrá importantes mejoras en infraestructura y movilidad.

La capital del país trabaja en proyectos de transporte como nuevas rutas de Trolebús, conexiones con Cablebús y mejoras en el Metro y Metrobús para facilitar el traslado de turistas y aficionados durante el torneo.

Además del aspecto deportivo, el Mundial 2026 representa una oportunidad económica y turística para México.

Se espera la llegada de millones de visitantes internacionales, así como una importante derrama económica en hoteles, restaurantes y comercios.

Con el recuerdo imborrable de 1970 y 1986, México se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia de los Mundiales.

La expectativa crece conforme se acerca 2026 y el país buscará volver a ser protagonista, no solo dentro de la cancha, sino también como anfitrión de uno de los eventos más importantes del planeta.

Temas Relacionados

Selección Mexicana Mundial 2026Mundial 2026Estadio Ciudad de MéxicoLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Katia Itzel García y Sandra Ramírez, las árbitras mexicanas que harán historia en el Mundial 2026

Por primera vez, una mujer mexicana liderará el arbitraje en una Copa del Mundo varonil en casa. La Federación Mexicana de Futbol aportó un total de 7 jueces que se reparten en centrales, asistentes VAR y asistentes

Katia Itzel García y Sandra Ramírez, las árbitras mexicanas que harán historia en el Mundial 2026

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial 2026 será fácil

El Vasco aseguró que el Tri parte con cierta ventaja por jugar en casa y reconoció que Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa ofrecen un camino manejable

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial 2026 será fácil

Gilberto Mora sería seguido muy de cerca por el Real Madrid durante el Mundial 2026

Morita podría sumarse a Hugo Sánchez y Javier “Chicharito” Hernández en la selecta lista de mexicanos que han jugado en el conjunto merengue

Gilberto Mora sería seguido muy de cerca por el Real Madrid durante el Mundial 2026

Checo Pérez en Mónaco: 5 momentos destacados del piloto mexicano de Fórmula 1

Sergio Pérez regresará al circuito que ganó en 2022 representando a la debutante escudería Cadillac

Checo Pérez en Mónaco: 5 momentos destacados del piloto mexicano de Fórmula 1

Estos serán todos los cierres viales, rutas y accesos en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026

El perímetro de tres kilómetros quedará cerrado y solamente las personas que cuenten con boleto podrán ingresar a los encuentros mundialistas

Estos serán todos los cierres viales, rutas y accesos en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido

Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido

FGR confirma la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua y aclara que Maru Campos no declaró

Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios de Sinaloa no cuentan con ficha roja de la Interpol, asegura FGR

Juicio contra Hernán Bermúdez Requena tendrá una etapa intermedia el próximo 1 de junio

Hombres armados asesinan a indígenas de la comunidad Pomaro en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Yuridia en Festivales por la paz: todo lo que debes saber sobre su concierto gratis

Yuridia en Festivales por la paz: todo lo que debes saber sobre su concierto gratis

Quién es DPR IAN, cantante que se suma al Fan Festival de Monterrey

Chumel Torres ofrece disculpas tras burlarse de persona con Síndrome de Down: “La súper regué”

Justicia de EEUU define el destino de Natanael Cano por presunta posesión de un auto robado

Eugenio Derbez revela cómo sería la nueva Familia P. Luche y genera expectativa sobre el regreso de la serie

DEPORTES

Katia Itzel García y Sandra Ramírez, las árbitras mexicanas que harán historia en el Mundial 2026

Katia Itzel García y Sandra Ramírez, las árbitras mexicanas que harán historia en el Mundial 2026

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial será fácil

Gilberto Mora sería seguido muy de cerca por el Real Madrid durante el Mundial 2026

Checo Pérez en Mónaco: 5 momentos destacados del piloto mexicano de Fórmula 1

Así puso a bailar Cuauhtémoc Blanco al Vasco Aguirre durante la concentración del Tri