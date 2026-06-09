PNP: 64 choferes de transporte público asesinados en lo que va del año

Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que en lo que va del año 64 choferes de transporte público han sido asesinados en el país. El comandante general Óscar Arriola detalló que estos hechos ocurrieron en el marco de una ola de atentados que afecta a conductores y empresas, principalmente en Lima Metropolitana y otras ciudades principales.

La mayoría de los crímenes, según la autoridad policial, han sido esclarecidos y varios de los presuntos responsables se encuentran detenidos.

Durante una entrevista radial, Arriola precisó que la PNP ha intervenido en cerca de un centenar de incidentes relacionados con el transporte público, incluyendo ataques con armas de fuego, amenazas y extorsión.

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“Han fallecido en lo que va de estos últimos meses un promedio de 64 choferes, habiendo esclarecido la gran mayoría de estos, encontrándose los criminales donde deben estar, en las cárceles”, declaró el jefe policial.

Además, mencionó que hasta la fecha, se han registrado 95 atentados en diferentes modalidades, desde detonaciones hasta el envío de sobres con amenazas.

La preocupación crece entre los conductores y empresarios del sector, quienes afirman que la violencia y el cobro de “cupos” están afectando la seguridad de los servicios y la rutina diaria de quienes dependen del transporte público.

Según cifras del Ministerio Público, entre enero y diciembre de 2025, unas 75 personas fallecieron a causa de actos de extorsión vinculados a este rubro.

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Nuevo ataque con explosivo a bus de transporte público en San Juan de Lurigancho| Exitosa Noticias

El caso Etupsa 73

Uno de los casos más recientes que pone rostro a la estadística ocurrió la noche del sábado 6 de junio en la intersección de las avenidas 12 de Octubre y Angélica Gamarra, en el distrito de San Martín de Porres. El conductor Simón Gómez, de 45 años, realizaba su recorrido habitual cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Según testigos y reportes policiales, los atacantes dispararon directamente al chofer, quien recibió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en el brazo.

Pese a los esfuerzos de personal de emergencia, Simón Gómez llegó sin vida al Hospital Luis Negreiros del Callao. El ataque dejó una huella de conmoción entre pasajeros, familiares y compañeros de ruta.

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La empresa Etupsa 73 había denunciado, días antes, recibir amenazas y mensajes extorsivos. El último 31 de mayo, los transportistas reportaron que presuntos miembros de la banda “Los Occidentales” exigían el pago de sumas de dinero para permitirles trabajar sin agresiones.

Tras el crimen, circularon mensajes en redes sociales que advertían sobre futuros ataques a quienes no acaten el pago de los “cupos”.

La Policía Nacional realizó operativos en San Martín de Porres, donde detuvo a cuatro ciudadanos extranjeros presuntamente vinculados a la organización criminal señalada como responsable del ataque.

Las investigaciones continúan y el caso de Simón Gómez se ha convertido en símbolo de la vulnerabilidad de quienes manejan las unidades de transporte público en la ciudad.

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La violencia contra choferes de transporte público y la extorsión asociada obligan a las autoridades y a la sociedad a mirar con urgencia una problemática que, hasta el momento, no encuentra freno.