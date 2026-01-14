Perú

⁠Las rutas de Lima Norte que acatarán el paro de transportistas este 14 de enero

De acuerdo a los gremios, la paralización será total y consistirá en el apagado de motores de aproximadamente 22 mil unidades, entre buses, cústers y combis

Guardar
Etuchisa es una de las
Etuchisa es una de las marcas que acatará el paro de transportistas. | Fotocomposición: Infobae Perú

La crisis de inseguridad ciudadana en Lima y Callao alcanzó un nuevo punto crítico. Los constantes episodios de extorsión, amenazas y asesinatos contra conductores han llevado a los principales gremios de transporte a convocar un paro total este miércoles 14 de enero. La medida, que implica la suspensión absoluta del servicio en diversos corredores, afectará a todos los distritos y rutas, incluyendo a Lima Norte.

Según declaraciones de Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte y vocero de Transportes Unidos, la decisión de adelantar la protesta —originalmente prevista para el 15 de enero— se tomó tras “intensas coordinaciones internas, ante la necesidad urgente de exigir acciones concretas al Estado”.

Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), detalló que la paralización será total y consistirá en el apagado de motores de aproximadamente 22.000 unidades, entre buses, cústers y combis. Más de 320 empresas han confirmado su adhesión en Lima y Callao, lo que representará la inactividad de los principales corredores urbanos durante 24 horas.

Paro de transportistas se realizará
Paro de transportistas se realizará el miércoles 14 de enero. | Fotocomposición: Infobae Perú

¿Qué empresas y rutas de Lima Norte acatarán el paro?

En Lima Norte, el impacto será notorio. De acuerdo con los gremios, todas las empresas formales que circulan por los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, Carabayllo, Puente Piedra y Ancón suspenderán sus operaciones. Entre las compañías y líneas que han confirmado su adhesión destacan:

  • E.S.T. Santa Catalina S.A. (ESTSACASA), activa en rutas internas de Los Olivos y San Martín de Porres.
  • Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (ETRASCPSA) - Línea E, que une zonas residenciales de Lima Norte.
  • El Urbanito, a través de sus redes informó: “Cada día salimos a mover la ciudad. Hoy lo hacemos bajo amenazas, atentados y miedo que ya no podemos normalizar. Por ello, suspenderemos nuestras operaciones”.
Comunicado de El Urbanito.
Comunicado de El Urbanito.
  • E.T. TISG S.A. San Germán, fundamental para los desplazamientos en Independencia, Comas y alrededores.
  • Edilberto Ramos S.A.C., con cobertura desde Puente Piedra y San Martín de Porres hacia el centro.
  • Empresa de Transportes Nueva América S.A., tradicional en rutas entre Comas, Carabayllo y el Cercado de Lima.
Pronunciamiento de Nueva América.
Pronunciamiento de Nueva América.
  • Vipusa, que cruza varios puntos de Lima Norte en su trayecto hacia el sur de la ciudad.
  • Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C., con rutas en Comas y Puente Piedra.
  • Salamanca Parral S.A. anunció que sus operaciones serán reanudadas el jueves 15 de enero.
  • Guadulfo Silva Carbajal, operador de rutas en Ancón y Carabayllo.
  • E.T. la ‘’Z’’ y E.T. Express Pachacamac S.A., con presencia en el corredor norte.
  • Cruz del Centro: “Con profunda tristeza informamos que no saldremos a trabajar, en respaldo al paro de transportistas convocado por los gremios del sector”.

Además, otras líneas como Santa Cruz 13, Rosario de Santa María y Transporte Consorcio Vía han informado que no brindarán servicio durante la jornada. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, subrayó que “el 100 % de las empresas formales afiliadas suspenderán actividades, lo que dejará a los distritos del norte prácticamente sin transporte público”.

¿Qué exigen los transportistas?

La solicitud central es clara: “No buscamos normalizar el pago de cupos, sino erradicar las mafias que amenazan la vida de los trabajadores y usuarios”, afirmó Martín Ojeda. Los gremios han presentado propuestas al Ejecutivo para que se acelere la reglamentación de normas sobre seguridad ciudadana y se informe quiénes liderarán la nueva unidad de élite anunciada por el Gobierno.

Walter Carrera, dirigente de Asotrani Perú, advirtió que la protesta se mantiene activa en un escenario “caótico y cambiante”, agravado por la coyuntura electoral y el aumento de la violencia. “Ya no queremos ningún muerto más en el sector transporte. Exigimos acciones concretas contra el sicariato y la extorsión”, expresó.

A diferencia de anteriores protestas, los gremios han descartado la realización de marchas masivas. En su lugar, realizarán el llamado “hombre-máquina”, concentrando unidades en puntos estratégicos y deteniendo los motores en las principales vías, como la Panamericana Norte y la avenida Túpac Amaru. Una comisión de dirigentes acudirá al Congreso de la República para exigir respuestas inmediatas.

Temas Relacionados

paro de transportistasLima Norteperu-noticias

Más Noticias

Ministerio de Cultura ofrece trabajo a personas con primaria, secundaria y otros, con sueldos de hasta 13.764: LINK para postular

Las 29 vacantes laborales están distribuidas en Lima, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lambayeque, Madre de Dios, San Martín y Ucayali y están dirigidas a personas con distintos niveles de formación

Ministerio de Cultura ofrece trabajo

Reniec habilita 33 centros para tramitar gratis el DNI electrónico en todo el país

La campaña “Verano Inclusivo” permite a menores, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad acceder sin costo al DNIe en puntos de atención de municipios, colegios, iglesias y parques durante enero y febrero

Reniec habilita 33 centros para

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Nicanor Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

Según Epicentro TV, el hermano de la exmandataria, cercano al empresario involucrado, habría filtrado información sobre la reunión a la que Jerí acudió encapuchado

¿Tensión en Palacio de Gobierno?

PetroTal supera los 30 millones de barriles acumulados y consolida su liderazgo en la producción petrolera de Perú

La compañía reportó una producción promedio de 19.473 barriles por día en 2025, con un crecimiento del 9,2 % respecto al año anterior

PetroTal supera los 30 millones

Felipe Chávez, promesa del Bayern Múnich, ingresa a lista selecta de futbolistas peruanos que actuaron en la Bundesliga

Con 18 años, ‘Pippo’ ha realizado un estreno triunfal con FC Bayern, nada menos iniciando el 2026, y se ha propuesto a seguir la estela de otros mitos peruanos que triunfaron en la Bundesliga

Felipe Chávez, promesa del Bayern
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Tensión en Palacio de Gobierno?

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Nicanor Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

Juez acata fallo del TC y archiva de forma definitiva el ‘caso Cócteles’ contra Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

Fernando Rospigliosi rechaza eventual vacancia de José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: “Es diferente a Pedro Castillo”

No pagan sus papeletas: 16 congresistas que buscan reelección acumulan más de S/17 mil en 36 infracciones de tránsito

Rafael López Aliaga señala que única deuda pendiente con Sunat está judicializada: “Vamos a ir al tribunal fiscal”

ENTRETENIMIENTO

Dueño de orquesta ‘Barrio Fino’,

Dueño de orquesta ‘Barrio Fino’, donde canta Bryan Torres, se pronuncia tras agresión a Samahara Lobatón: ¿lo botarán?

Bad Bunny en Lima: el concierto que también convoca a fans de Ecuador, Bolivia y otros países de Latinoamérica

Melissa Klug exige justicia y denuncia a Bryan Torres por el brutal ataque a Samahara Lobatón como tentativa de feminicidio

Valeria Piazza y Jazmín Pinedo arremeten contra Bryan Torres y apoyan a Samahara Lobatón tras impactante video: “¡Denúncialo ya!”

María Pía Copello se emociona al acompañar a su hijo mayor, Samuel Dyer, en su primer día de universidad en Miami

DEPORTES

Zezé Rojas elogió el nivel

Zezé Rojas elogió el nivel de Atenea y dio advertencia antes del duelo ante Alianza Lima: “Podemos ganarle a todos”

Felipe Chávez, promesa del Bayern Múnich, ingresa a lista selecta de futbolistas peruanos que actuaron en la Bundesliga

Jovana Steković dejaría San Martín sin debutar: la compleja situación de la voleibolista serbia en la Liga Peruana de Vóley

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión: con Luis Advíncula, posibles titulares para partido por Serie Río de La Plata 2026

Roberto Palacios demuestra preocupación por cruce entre Renato Tapia y Christian Cueva en Perú: “Cada quien va a decir lo que más le convenga”