⁠Las rutas de Lima Norte que acatarán el paro de transportistas este 14 de enero

Etuchisa es una de las marcas que acatará el paro de transportistas. | Fotocomposición: Infobae Perú

La crisis de inseguridad ciudadana en Lima y Callao alcanzó un nuevo punto crítico. Los constantes episodios de extorsión, amenazas y asesinatos contra conductores han llevado a los principales gremios de transporte a convocar un paro total este miércoles 14 de enero. La medida, que implica la suspensión absoluta del servicio en diversos corredores, afectará a todos los distritos y rutas, incluyendo a Lima Norte.

Según declaraciones de Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte y vocero de Transportes Unidos, la decisión de adelantar la protesta —originalmente prevista para el 15 de enero— se tomó tras “intensas coordinaciones internas, ante la necesidad urgente de exigir acciones concretas al Estado”.

Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), detalló que la paralización será total y consistirá en el apagado de motores de aproximadamente 22.000 unidades, entre buses, cústers y combis. Más de 320 empresas han confirmado su adhesión en Lima y Callao, lo que representará la inactividad de los principales corredores urbanos durante 24 horas.

Paro de transportistas se realizará el miércoles 14 de enero. | Fotocomposición: Infobae Perú

¿Qué empresas y rutas de Lima Norte acatarán el paro?

En Lima Norte, el impacto será notorio. De acuerdo con los gremios, todas las empresas formales que circulan por los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, Carabayllo, Puente Piedra y Ancón suspenderán sus operaciones. Entre las compañías y líneas que han confirmado su adhesión destacan:

E.S.T. Santa Catalina S.A. (ESTSACASA) , activa en rutas internas de Los Olivos y San Martín de Porres.

Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (ETRASCPSA) - Línea E , que une zonas residenciales de Lima Norte.

El Urbanito, a través de sus redes informó: “Cada día salimos a mover la ciudad. Hoy lo hacemos bajo amenazas, atentados y miedo que ya no podemos normalizar. Por ello, suspenderemos nuestras operaciones”.

Comunicado de El Urbanito.

E.T. TISG S.A. San Germán , fundamental para los desplazamientos en Independencia, Comas y alrededores.

Edilberto Ramos S.A.C. , con cobertura desde Puente Piedra y San Martín de Porres hacia el centro.

Empresa de Transportes Nueva América S.A., tradicional en rutas entre Comas, Carabayllo y el Cercado de Lima.

Pronunciamiento de Nueva América.

Vipusa , que cruza varios puntos de Lima Norte en su trayecto hacia el sur de la ciudad.

Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C. , con rutas en Comas y Puente Piedra.

Salamanca Parral S.A. anunció que sus operaciones serán reanudadas el jueves 15 de enero.

Guadulfo Silva Carbajal , operador de rutas en Ancón y Carabayllo.

E.T. la ‘’Z’’ y E.T. Express Pachacamac S.A. , con presencia en el corredor norte.

Cruz del Centro: “Con profunda tristeza informamos que no saldremos a trabajar, en respaldo al paro de transportistas convocado por los gremios del sector”.

Además, otras líneas como Santa Cruz 13, Rosario de Santa María y Transporte Consorcio Vía han informado que no brindarán servicio durante la jornada. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, subrayó que “el 100 % de las empresas formales afiliadas suspenderán actividades, lo que dejará a los distritos del norte prácticamente sin transporte público”.

¿Qué exigen los transportistas?

La solicitud central es clara: “No buscamos normalizar el pago de cupos, sino erradicar las mafias que amenazan la vida de los trabajadores y usuarios”, afirmó Martín Ojeda. Los gremios han presentado propuestas al Ejecutivo para que se acelere la reglamentación de normas sobre seguridad ciudadana y se informe quiénes liderarán la nueva unidad de élite anunciada por el Gobierno.

Walter Carrera, dirigente de Asotrani Perú, advirtió que la protesta se mantiene activa en un escenario “caótico y cambiante”, agravado por la coyuntura electoral y el aumento de la violencia. “Ya no queremos ningún muerto más en el sector transporte. Exigimos acciones concretas contra el sicariato y la extorsión”, expresó.

A diferencia de anteriores protestas, los gremios han descartado la realización de marchas masivas. En su lugar, realizarán el llamado “hombre-máquina”, concentrando unidades en puntos estratégicos y deteniendo los motores en las principales vías, como la Panamericana Norte y la avenida Túpac Amaru. Una comisión de dirigentes acudirá al Congreso de la República para exigir respuestas inmediatas.