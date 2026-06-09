Presidente de Ipsos sobre conteo de la ONPE: “Es posible que los números que estamos viendo ahora se reviertan”

Una ciudadana deposita su boleta en la urna de votación en Perú, mientras los resultados electorales muestran una contienda ajustada que incluye a Keiko Fujimori. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, sostuvo este martes que, con el panorama actual del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el resultado final de la segunda vuelta podría terminar favoreciendo a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pese a que el conteo rápido difundido por la encuestadora el último domingo 7 de junio otorgó una ligera ventaja a Roberto Sánchez. No obstante, advirtió que el escenario sigue siendo de empate técnico.

Hasta la mañana de este 9 de junio, el conteo de la ONPE, con poco menos del 96% de actas contabilizadas, continúa mostrando una ventaja para el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Sin embargo, la diferencia entre ambos postulantes ha comenzado a reducirse conforme avanza la incorporación de los votos de los peruanos residentes en el extranjero.

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Conteo rápido no falló, afirma Ipsos

En entrevista con RPP, el presidente de Ipsos rechazó las críticas al conteo rápido difundido la noche electoral y señaló que sus resultados se encuentran dentro del margen de error previsto por la metodología estadística.

Explicó que el último conteo rápido elaborado para Transparencia tenía un margen de error de ±1,9 puntos porcentuales, por lo que ninguno de los candidatos logró superar el umbral necesario para ser considerado ganador estadístico.

Voluntarios de Transparencia e Ipsos Perú trabajan diligentemente en un centro de conteo rápido, procesando pilas de actas electorales y datos en computadoras portátiles para asegurar la transparencia de los resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Para que hubiera un ganador en el conteo rápido, alguno debía superar el 51,9%. Como eso no ocurrió, dijimos claramente que se trataba de un empate técnico y que había que esperar los resultados oficiales de ONPE”, sostuvo.

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Según indicó, las diferencias que finalmente puedan registrarse entre ambos postulantes seguirían estando dentro de los parámetros normales de una medición basada en muestras y no en la totalidad de actas.

Votos pendientes favorecerían más a Keiko Fujimori

Torres señaló que aún existen tres grupos de votos que podrían alterar el resultado final de la elección.

El primero corresponde al voto de los peruanos en el extranjero, cuyas actas continúan llegando progresivamente al país para ser incorporadas al cómputo oficial.

Una ilustración acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tirando de la banda presidencial peruana, con el Palacio de Gobierno de Perú de fondo, simbolizando una confrontación política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo grupo está conformado por las actas de zonas rurales alejadas, donde históricamente el traslado del material electoral demora más tiempo debido a las dificultades geográficas.

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Finalmente, mencionó las actas observadas e impugnadas, que deben ser revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) y, eventualmente, por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Conociendo el perfil de esos votantes y las tasas de ausentismo se pueden construir escenarios. El voto del extranjero tiende a favorecer a Keiko Fujimori, mientras que algunas zonas rurales favorecen más a Roberto Sánchez y, haciendo las sumas y las restas, es posible que los números que estamos viendo ahora se reviertan”, explicó Torres.

Las actas observadas podrían ser decisivas

Uno de los puntos que más destacó el presidente de Ipsos fue el peso que podrían tener las actas observadas en una elección tan ajustada.

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Durante la entrevista se indicó que existen alrededor de 1.500 actas observadas o impugnadas, de las cuales más de 900 corresponden a Lima, mientras que otras se concentran en el Callao y Piura.

Actas observadas: las inconsistencias que pueden retrasar el resultado oficial de la segunda vuelta. (Foto: JNE)

Para Torres, este grupo de actas podría terminar siendo determinante debido a que representa más del 1% del total nacional. “Es mucho. Estamos hablando de más de un punto porcentual del total de mesas. En una elección tan cerrada eso puede ser decisivo”, afirmó.

Añadió que, debido a que gran parte de estas actas provienen de jurisdicciones donde Fuerza Popular obtuvo resultados favorables, existe la posibilidad de que su incorporación beneficie a Keiko Fujimori, aunque aclaró que la decisión final dependerá de la evaluación que realicen los organismos electorales.

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Un país dividido entre costa y regiones andinas

Torres también analizó la distribución geográfica del voto y señaló que el mapa electoral vuelve a mostrar una marcada diferencia entre Lima y buena parte del interior del país.

Según explicó, la costa —especialmente desde Ica hasta Tumbes— ha mostrado una inclinación mayor hacia Keiko Fujimori, mientras que el sur andino y varias regiones de la sierra registran un respaldo más amplio a Roberto Sánchez.

“El mundo andino se inclina más hacia Sánchez, mientras que Lima y buena parte de la costa se inclinan más hacia Fujimori”, señaló.

A su juicio, esta situación refleja problemas estructurales relacionados con la presencia del Estado en diversas regiones del país y el descontento acumulado frente a las autoridades nacionales y regionales.

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Piden esperar el conteo final

Pese a los escenarios proyectados por distintos analistas, Torres reiteró que aún no existe un ganador definido y llamó a la ciudadanía a mantener la calma mientras culmina el escrutinio.

Asimismo, destacó que tanto Roberto Sánchez como Keiko Fujimori han evitado proclamarse vencedores y han pedido respetar el proceso electoral.

“Hay que esperar los resultados finales. Lo que estamos viendo sigue siendo compatible con un empate técnico y todavía falta que ingresen votos importantes al conteo oficial”, concluyó.

De esta manera, la segunda vuelta presidencial continúa marcada por la incertidumbre. El ingreso del voto extranjero, las actas rurales pendientes y la resolución de las actas observadas podrían terminar definiendo una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del Perú.

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