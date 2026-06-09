Perú

ONPE ratifica que todas las actas del extranjero llegarán este miércoles: “Si están bien, entran al cómputo”

Bernardo Pachas indicó que las actas que contengan errores deberán ser resueltas por los Jurados Electorales Especiales antes de ser contabilizadas

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Camión blanco con logo ONPE y personal descargando cajas de cartón y urnas transparentes; un militar con uniforme de camuflaje y boina roja observa la operación.
Personal logístico descarga material electoral de un camión de la ONPE en un local de votación en Perú, supervisado por un militar para asegurar la integridad del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, informó que todas las actas provenientes del extranjero llegarán este miércoles 10 de junio. Dicha fecha ya había sido adelantada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Estamos trabajando de la mano con el jurado recibiendo las actas que llegan de los lugares más lejanos del Perú y recibiendo las actas del extranjero, que, según el cronograma, todas las actas del extranjero mañana llegan. Las procesamos y si todas están bien, entran al cómputo, a la contabilización, y las que están con error material u otros errores pasan al Jurado. Lo pueden ver en la página web”, declaró Pachas.

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De acuerdo al portal resultados oficiales de la ONPE, de momento solo se han contabilizado 775 de 2.543 actas del extranjero. Dicho número equivale al 30,476%.

Primer plano de Bernardo Pachas, un hombre de mediana edad con cabello gris, hablando en un micrófono durante una conferencia de prensa de ONPE
Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, habla en una conferencia de prensa. (ONPE)

De los votos del extranjero contabilizados, 58.355 van para Keiko Fujimori mientras que 30.712 Roberto Sánchez.

Se pronuncian

Keiko Fujimori espera que el voto del extranjero y las actas observadas puedan darle la victoria en la segunda vuelta presidencial de Perú, aunque pidió aguardar el resultado oficial de la ONPE.

Al 95,848% del escrutinio oficial, Roberto Sánchez conservaba una diferencia de 23.171 votos sobre Fujimori, con 88.914 de las 92.766 actas habilitadas ya contabilizadas, de acuerdo con la ONPE. Ese resultado parcial equivalía a 8.907.926 votos para el candidato de Juntos por el Perú, el 50,065% de los votos válidos, frente a 8.884.755 para la candidata de Fuerza Popular, el 49,935%.

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Fujimori sostuvo que mantiene expectativas por la composición de los votos faltantes. “De acuerdo al análisis que ha hecho Lucho Dyer y que hemos visto también de algunas personas que manejan las estadísticas, hay mucha esperanza, sobre todo en el voto extranjero y en las actas observadas, porque la gran mayoría de estas actas son de la capital, donde tenemos un mayor respaldo. Pero yo no creo que se pueda en estos momentos, sería muy prematuro declarar un ganador. Me corresponde esperar”, declaró.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, vestidos de blanco, miran hacia arriba una moneda suspendida en el aire, con otras personas de fondo.
Los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori observan atentamente una moneda lanzada al aire, simulando un escenario de desempate electoral en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La candidata de Fuerza Popular añadió que esperar el consolidado oficial es “lo lógico y responsable” por el tamaño de las muestras usadas en los conteos rápidos. “El conteo rápido en el caso de Ipsos se hizo con una muestra de aproximadamente mil actas de 92 mil, y en el caso de Datum fue incluso la mitad”, dijo Fujimori.

Por su parte, la dirigencia de Juntos por el Perú defendió el conteo rápido de Ipsos y Transparencia, que al 100% de su muestra dio ganador a Roberto Sánchez con el 50,3% de los votos válidos,. El partido también objetó las declaraciones públicas del presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, sobre escenarios adicionales que, a su juicio, no formaban parte del estudio técnico difundido.

El abogado del partido Roy Mendoza informó que su agrupación envió una carta a Ipsos para pedir explicaciones sobre esos “nuevos modelos” y otra a la Defensoría del Pueblo para que siga de cerca cualquier hecho que pueda afectar la defensa del voto.

El secretario general Ernesto Zunini afirmó que los escenarios expuestos por Torres no se ajustaban al rigor técnico del informe publicado. “Nos llama la atención que el señor Torres, en representación de Ipsos, haya salido a exponer un conjunto de escenarios y de supuestos que no cumplen con este rigor técnico”, declaró.

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