La historia de la “maldición” de Mick Jagger que persiguió a varios equipos en dos Copas del Mundo

La relación entre Mick Jagger y las derrotas mundialistas que se volvió viral. (Reuters)

Durante las últimas décadas, los Mundiales de fútbol han generado relatos que van más allá de lo ocurrido dentro de la cancha. Entre estadísticas, goles y resultados, también surgen historias paralelas que captan la atención del público.

Una de ellas involucra al músico británico Mick Jagger, cuyo nombre comenzó a asociarse con una supuesta “maldición” para las selecciones nacionales que recibían su apoyo público durante las Copas del Mundo.

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El origen de esta narrativa se remonta principalmente al Mundial de Sudáfrica 2010. Durante aquel torneo, Jagger asistió a varios encuentros y expresó públicamente sus preferencias por distintos equipos, entre ellos Inglaterra, Estados Unidos, Brasil y Argentina

A medida que algunas de las selecciones respaldadas por el líder de The Rolling Stones quedaban eliminadas, aficionados y medios de comunicación comenzaron a establecer una relación anecdótica entre sus pronósticos y los resultados adversos.

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Todos los equipos que Mick Jagger apoyó perdieron sus partidos. (REUTERS/Danny Moloshok)

En ese mundial. Inglaterra cayó ante Alemania (4-1) en octavos de final, Estados Unidos fue derrotado por Ghana (2-1), Brasil perdió frente a Países Bajos (2-1) en cuartos de final y Argentina fue goleada 4-0 por Alemania.

Cuatro años más tarde, durante el Mundial de 2014 la historia se repitió. En esa edición, celebrada en Brasil, las redes sociales desempeñaron un papel central en la difusión de comentarios, memes y publicaciones sobre el supuesto efecto de las preferencias futbolísticas de Mick Jagger.

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Cada vez que el músico manifestaba simpatía por una selección, usuarios de distintas plataformas seguían con atención el desempeño del equipo señalado.

Curiosamente, para esa Copa del Mundo, el artista tuiteó un mensaje de buena suerte a la selección inglesa antes de que perdieran 2-1 contra Italia. Luego anunció durante un concierto de los Rolling Stones en Lisboa que Portugal ganaría el torneo.

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Durante un concierto, Mick Jagger afirmó que Portugal ganaría el mundial, pero no logró clasificar para a segunda ronda.

Sin embargo, Portugal no logró clasificarse para la segunda ronda, al igual que Italia, después de que el cantante dijera en un concierto de la banda en Roma que Italia ganaría su crucial partido de la fase de grupos contra Uruguay. Italia perdió 1-0.

Uno de los episodios más citados del Mundial de 2014 ocurrió cuando Mick Jagger asistió a partidos de la selección anfitriona.

Pese a que los aficionados brasileños vistieron figuras de cartón del cantante del los colores de Chile y Colombia antes de sus partidos contra esos países, perdieron cuando Jagger y su hijo Lucas asistieron al partido contra Alemania

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Brasil avanzó hasta las semifinales del torneo, donde sufrió una derrota por 7-1 frente a Alemania en uno de los encuentros más recordados en la historia de los Mundiales.

Mick Jagger apoyó a Brasil durante la final del Mundial 2014 y perdió ante Alemania. REUTERS/Mario Anzuoni

Tras ese resultado, numerosos mensajes en internet volvieron a mencionar la supuesta “maldición”. Los brasileños apodaron al músico como “El Ángel de la Perdición”.

Incluso, la cadena de televisión R7 calificó al artista como “el mayor amuleto de la mala suerte de la historia”.

Por si fuera poco, en una entrevista al poco tiempo del termino del Mundial 2014, Mick Jagger desmintió la historia de que él trajera mala suerte en el Mundial y declaró: “Está bien, asumo la responsabilidad del primer gol alemán... ¡pero no de los otros 6!”.

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