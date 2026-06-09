Perú

Misión de Observación de la UE: “El periodo entre las dos vueltas presidenciales se vio eclipsado por una narrativa de fraude”

Annalisa Corrado, jefa de la misión de observación, afirmó que el proceso de segunda vuelta se realizó con normalidad y reconoció el esfuerzo de autoridades electorales para evitar problemas logísticos como los de la primera vuelta

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Annalisa Corrado, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, presenta en conferencia de prensa el informe preliminar sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú. Se detallan las observaciones sobre la campaña, la jornada electoral y el conteo de votos.

Al final de la jornada de segunda vuelta electoral, la misión de Observación de la Unión Europea convocó una conferencia de prensa en la que presentó sus resultados preliminares sobre lo ocurrido durante el proceso electoral. Según Analissa Corrado, jefa del grupo de observación, la segunda vuelta presidencial en Perú llegó a un empate técnico en medio de una campaña polarizada y atravesada por una narrativa persistente de fraude, aunque la organización de los comicios y la jornada de votación fueron evaluadas de forma adecuada.

Corrado precisó en esa conferencia que la misión desplegó 150 observadores en todo el país y realizó más de 2.000 reuniones con autoridades electorales, instituciones del Estado, partidos, candidatos y organizaciones de la sociedad civil.

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“Tuvimos representación en todos los departamentos del Perú, costa, sierra y selva, desde Tumbes a Tacna, desde Lima a Iquitos con el objetivo de evaluar el proceso electoral conforme a la legislación nacional y a los compromisos internacionales asumidos por el Perú”, indicó la representante.

La jefa de la misión de observación de la Unión Europea afirmó que los primeros resultados de la segunda vuelta del 7 de junio mostraron un empate técnico entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. También señaló que ambos candidatos reconocieron lo ajustado del resultado y se comprometieron a esperar la proclamación definitiva.

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Annalisa Corrado, head of the European Union Election Observation Mission in Peru, holds a press conference to present the preliminary report on findings from the electoral process conducted on April 12, in Lima, Peru, April 14, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Annalisa Corrado, head of the European Union Election Observation Mission in Peru, holds a press conference to present the preliminary report on findings from the electoral process conducted on April 12, in Lima, Peru, April 14, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Ese cuadro, según la declaración preliminar expuesta por Corrado, convive con otra conclusión central: la campaña hacia el balotaje se vio opacada por denuncias de fraude, por el arrastre de los problemas logísticos del 12 de abril y por la demora en proclamar los resultados de la primera vuelta, lo que redujo a apenas tres semanas la campaña formal entre los dos finalistas.

“La campaña, de escasa intensidad, transcurrió en gran medida de forma pacífica, aunque se registraron casos de racismo y discriminación. La organización de las elecciones se llevó a cabo de forma adecuada”, afirmó la jefa de esta misión.

Narrativa de fraude persistió pese a una jornada ordenada

La jefa de la misión europea dijo en la conferencia de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea: “El periodo entre las dos vueltas presidenciales se vio eclipsado por una persistente narrativa de fraude”. Esa referencia incluyó las investigaciones abiertas por la distribución tardía de material electoral en algunas zonas de la capital el 12 de abril y el tratamiento de los resultados de la primera vuelta.

En la misma presentación, Corrado afirmó que Rafael López Aliaga, quien terminó en tercer lugar, promovió una falsa narrativa de fraude electoral y organizó “marchas por la democracia” y pidió elecciones complementarias “las cuales no están contempladas en el marco legal para las elecciones generales”, según indicó la vocera de la Unión Europea.

Una persona se acerca a la mesa electoral en un colegio electoral el día de la segunda vuelta electoral entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno
Una persona se acerca a la mesa electoral en un colegio electoral el día de la segunda vuelta electoral entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

La organización electoral fue considerada adecuada pese al clima de desconfianza

Corrado dijo en la conferencia de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea: “La organización de las elecciones se llevó a cabo de forma adecuada“. Añadió que la jornada electoral transcurrió en un ambiente tranquilo y ordenado, con algunos incidentes aislados, y que los observadores valoraron positivamente tanto la votación como el escrutinio.

La misión también señaló que la presencia de personeros y observadores contribuyó a la transparencia del proceso electoral. Ese diagnóstico convive con el señalamiento de que la discusión pública estuvo marcada por cuestionamientos a las autoridades electorales y por la continuidad de acusaciones de fraude en parte de la cobertura mediática.

Sobre el tramo final previo a la segunda vuelta, Corrado sostuvo que el JNE y la ONPE intentaron proyectar una imagen de unidad para recuperar la confianza pública y reforzaron sus comunicaciones. Añadió que la ONPE redobló sus esfuerzos logísticos y que los preparativos electorales fueron adecuados y oportunos.

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