Más de 1.2 millones de peruanos no apoyaron a ningún candidato: votos blancos, viciados y ausentismo definieron la segunda vuelta

Una votante emite su sufragio dentro de una cabina electoral con el logo de ONPE, durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026 en Perú. (Agencia Andina / Ricardo Cuba)

A medida que se acerca el final del conteo de las actas de votación por parte de la ONPE, también se van consolidando los datos vinculados a la cantidad de ciudadanos que decidieron no votar por ninguno de los candidatos. Hasta el momento, al 95.960 % de actas contabilizadas, se ha determinado que 1.246.484 peruanos decidieron no votar por ninguno de los dos candidatos que llegaron a segunda vuelta: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

La plataforma de ONPE indica que, hasta las 10:18 a.m., los votos nulos son 1.131.928, lo que representa el 5.943 % de los votos emitidos; mientras que los votos en blanco son 114.556 y acumulan el 0.601 % de votos que fueron emitidos durante la jornada del 7 de junio pasado.

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Más de 6 millones de peruanos no votaron

A diferencia de la primera vuelta, que estuvo marcada por irregularidades que afectaron la participación ciudadana, que registró a 7.157.687 peruanos ausentes; durante la segunda vuelta electoral la organización permitió que los ciudadanos voten con normalidad. Aún así, el ausentismo podría alcanzar cifras similares pues hasta el momento el conteo de ONPE indica que 6.860.845 peruanos decidieron no participar de la jornada electoral.

El organismo electoral actualiza los resultados y muestra que ambos aspirantes mantienen una distancia reducida en votos, mientras quedan pendientes actas por contabilizar|Composición: Creada por Gemini IA| Foto: REUTERS/Alessandro Cinque.

Según se indica en la web de la ONPE, hasta el momento se ha registrado el voto de 19.047.412 peruanos. Es en este grupo en el que se ubican los 1.2 millones de votos nulos o en blanco y representan aproximadamente las dos terceras partes de la cantidad de peruanos habilitados para votar. Según el Reniec, un total de 27.325.432 estaban registrados como parte del padrón electoral y estaban habilitados para votar.

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¿Cuándo se dará a conocer el 100% de los resultados oficiales?

A diferencia de la primera vuelta, en la que participaron más de 30 candidatos a la Presidencia de la República, en esta segunda jornada electoral los resultados se conocerán definitivamente más pronto. Los próximos días serán claves para conocer los resultados de la ONPE al 100 % de actas contabilizadas.

Sin embargo, esto solo es inicio de la proclamación para conocer al ganador, que se podría dar recién a mediados de julio. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su titular, Roberto Burneo, informó que los resultados finales se conocerían en un plazo máximo de 30 días.

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La política Keiko Fujimori y el exministro Roberto Sánchez aparecen juntos frente a un banner de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según dijo, ese tiempo “permitirá cumplir cada etapa del proceso electoral, garantizando el debido proceso, el derecho de defensa y decisiones independientes que reflejen la voluntad popular”.

Debe quedar claro que la ONPE difunde en tiempo real el avance oficial del conteo de la segunda vuelta, aunque alcanzar el 100% de actas contabilizadas no implica que el país tenga un presidente ya proclamado de manera inmediata.

Resultados ONPE 2026: link oficial para seguir el avance del escrutinio

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó la tarde de este domingo 7 de junio la plataforma oficial para seguir el avance del conteo y revisar los resultados del balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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El acceso a la página de consulta se realiza mediante el enlace oficial habilitado para la segunda vuelta: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen