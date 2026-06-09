Olas de hasta cinco metros en Chimbote: en video captan como inunda malecón y sorprende a turistas

El video muestra a varias personas observando el mar desde un malecón. Grandes olas rompen contra la barrera costera, proyectando agua sobre el área pavimentada. Se observa a individuos reaccionando y corriendo mientras una significativa cantidad de agua cubre la plataforma.
Olas de hasta cinco metros impactaron el litoral de Chimbote, al norte del Perú, causando inundaciones en el Malecón Grau y sorprendiendo a residentes y turistas, mientras las autoridades intensifican las medidas de seguridad. La emergencia, documentada en videos difundidos en redes, motivó un operativo especial y la colocación de cintas de peligro para restringir el acceso a la zona costera.
De acuerdo con información de Noticias en Red Chimbote, la Municipalidad Provincial del Santa implementó un plan de contingencia tras la alerta emitida por la Capitanía de Puerto.
El despliegue incluyó personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, brigadas de Defensa Civil y agentes de Seguridad Ciudadana, quienes recorrieron desde el sector El Trapecio hasta la urbanización La Caleta para supervisar posibles riesgos.
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Roberto Méndez Zavaleta, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, explicó que la orden del alcalde Felipe Mantilla Gonzáles fue priorizar la vigilancia en los puntos más vulnerables.
“Hemos colocado cintas de peligro en algunos tramos y exhortamos a los transeúntes y visitantes a evitar acercarse a la ribera del mar para prevenir accidentes. Estos oleajes continuarán durante los próximos días y nosotros mantendremos una vigilancia permanente”, declaró el funcionario, según recogió Noticias en Red Chimbote.
Acciones de emergencia
La coordinación de la respuesta incluyó la presencia de representantes del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, quienes participaron en la evaluación de la situación y recomendaron a la ciudadanía respetar las zonas restringidas. En paralelo, el personal de la Subgerencia de Limpieza Pública intervino en el desagüe de las calles aledañas al Malecón Grau, afectadas por el desborde del mar.
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La zona más afectada fue la Plaza Miguel Grau, donde se reforzaron las medidas para evitar accidentes y garantizar el resguardo de los visitantes. El fuerte oleaje no solo inundó el malecón, sino que también provocó daños materiales, como el hundimiento de la embarcación industrial Don Rollo en la bahía. La Autoridad Marítima de Chimbote investiga las causas del accidente.
Impacto regional
El fenómeno no se limita a Chimbote. Según reportó Canal N, los fuertes oleajes registrados en los últimos días han provocado daños en la infraestructura costera de diversas localidades del norte del país. En Pacasmayo, región La Libertad, el histórico Malecón Grau sufrió la destrucción de parte de un muro turístico y de puestos de comerciantes, debido al arrastre de grandes rocas por el mar.
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Los testimonios recogidos señalan que “los oleajes comenzaron a intensificarse desde inicios de junio, pero durante las últimas horas la situación se agravó”, explicaron los afectados. Personal de la municipalidad local inició el retiro de escombros y la evaluación de los daños. Varios comerciantes expresaron que han perdido su principal fuente de ingresos tras la destrucción de sus puestos.
Ante el riesgo, la Municipalidad Provincial de Pacasmayo restringió el ingreso al mar para turistas, pescadores y ciudadanos, en tanto se mantengan las condiciones peligrosas. Las autoridades advirtieron que los oleajes persistirán hasta el 11 de junio. En Trujillo, también se reportó la inundación de al menos diez viviendas próximas al litoral.
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Daños en la infraestructura
En Puerto Eten, región Lambayeque, el fuerte oleaje dañó la estructura del muelle histórico, considerado patrimonio local y fuente de trabajo para los pescadores artesanales. Canal N informó que la fuerza del mar desprendió varios maderones de la plataforma, obligando a los propios pescadores a recuperar y resguardar las estructuras afectadas.
Francisco Ñiquén, dirigente de los pescadores de Puerto Eten, afirmó que llevan casi veinte días sin poder trabajar debido al mal estado del mar, lo que afecta de forma directa la economía de cientos de familias. Según estimaciones recogidas por Canal N, más de 300 trabajadores dependen del muelle de Puerto Eten, mientras que en toda la región Lambayeque la cifra de pescadores perjudicados supera las 3.000 personas.
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