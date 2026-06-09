Gabriela Herrera lanza advertencia luego que Pablo Heredia visitara a Shirley Arica en su local de votación

Gabriela Herrera no cree que Pablo Heredia tenga buenas intenciones con Shirley Arica.

El último domingo, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026 en Perú, Shirley Arica vivió un momento inesperado en su centro de votación cuando fue sorprendida por Pablo Heredia, ante la mirada de decenas de seguidores y la presencia de su familia. El episodio generó reacciones inmediatas, tanto entre los asistentes como entre los participantes del reality ‘La Granja VIP’, donde ambos protagonizaron una historia de romance.

La jornada electoral reunió a diversas figuras del espectáculo nacional, pero la aparición de Shirley Arica en el local llamó la atención de los presentes. Según se pudo ver a través de las cámaras de Panamericana Televisión, la modelo y finalista del programa fue recibida por una multitud que buscaba saludarla y tomarse fotografías. Entre los asistentes se encontraban su madre y su hija, quienes la acompañaron en el ejercicio de su deber cívico.

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En medio del tumulto, Pablo Heredia, actor argentino y exintegrante del reality, aguardó la oportunidad de acercarse a Shirley. El reencuentro fue breve y discreto: Le dio un beso en la frente y más tarde logró abrazarla. La escena no pasó desapercibida, ya que ambos compartieron instantes de cercanía durante la competencia televisiva.

La presencia de Heredia en el centro de votación desató comentarios entre los seguidores del reality y reavivó el interés por su vínculo con Arica. Los fanáticos se agolparon alrededor de la pareja, generando expectativa sobre la posibilidad de una reconciliación fuera de cámaras. La atención mediática y el despliegue de público evidenciaron el impacto de la popularidad de la modelo en la recta final del concurso.

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Pablo Heredia besa a Shirley Arica en 'La Granja VIP', explicando que fue "para cerrar el círculo" y descartando un romance posterior.

La dura opinión de Gabriela Herrera

Al regresar a la casa de “La granja VIP”, Shirley Arica relató lo ocurrido a sus compañeros. La modelo informó sobre la sorpresiva visita de Heredia y el revuelo causado en el recinto electoral. La narración provocó reacciones inmediatas entre los finalistas del reality.

Gabriela Herrera, bailarina y también participante del programa, cuestionó abiertamente la presencia de Pablo Heredia en el centro de votación. “Se quiere aparecer todavía. Quiere robarte fans todavía”, expresó Herrera, logrando la risa de todos y la sorpresa de ‘la chica realidad’. La frase generó un cruce de palabras con Arica, quien replicó: “¿Por qué me va a robar fans?”.

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La intervención de Herrera no se limitó a una sola observación. La bailarina recordó episodios previos del reality en los que, según su testimonio, Pablo Heredia habría hecho comentarios negativos respecto a Arica. “Mientras que yo no vea…”, respondió la modelo, en un intento por restar importancia a los señalamientos de su compañera.

La modelo Shirley Arica no pudo contener las lágrimas al ser recibida por su familia y su club de fans, el 'Team Indomable'. Un momento lleno de abrazos, gritos de apoyo y mucha emoción. Además, Pablo Heredia llegó al centro de votación para sorprenderla. Video: Instagram La Granja VIP

La respuesta de Pablo Heredia

Por su parte, Pablo Heredia ofreció su versión de los hechos tras la difusión de las declaraciones de Gabriela Herrera. El actor argentino lamentó el tono de las críticas: “Veo que la envidia es muy fuerte, más bronca me dio ver hablando a Gabriela y Mónica, diciendo cosas horribles de mí adentro. ¿Que quiero robarle fans? Qué estupidez. Cuando uno critica algo de alguien, es porque uno es así”.

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El episodio en el local de votación, la reacción de Gabriela Herrera y la respuesta de Pablo Heredia se convirtieron en tema de conversación tanto en redes sociales como en el espacio televisivo de Panamericana Televisión. La expectativa por la definición del reality y el desenlace de las relaciones entre los participantes se mantiene alta.

Mientras tanto, la final de ‘La granja VIP’ se aproxima, y tanto los seguidores del programa como los propios participantes aguardan la resolución de las controversias y el anuncio del ganador.’

Pablo Heredia fue eliminado de La Granja VIP.

¿Cuándo es el final de La Granja VIP?

La gran final de ‘La granja VIP’ ya tiene fecha confirmada. Según la programación oficial del reality de convivencia de Panamericana Televisión, el desenlace de la primera temporada se realizará el sábado 13 de junio de 2026. En estos días previos, los finalistas intensifican sus estrategias y alianzas para asegurar un lugar en la última gala del certamen.

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El programa ha generado gran expectativa entre los seguidores, quienes aguardan la definición del ganador tras semanas de competencia. El episodio final se transmitirá en horario estelar, marcando el cierre de una edición que mantuvo altos niveles de audiencia.

La semana decisiva de La Granja VIP Perú comenzó con seis semifinalistas: Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica, Mónica Torres, Cri Cri y Gabriela Herrera.