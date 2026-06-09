Duplicado de DNI: ¿Cómo solicitarlo si lo perdiste, te lo robaron o está deteriorado?

El DNI es importante porque se solicita para ejercer el derecho al voto en procesos electorales - Reniec

Perder el documento nacional de identidad (DNI), sufrir un robo o tenerlo en mal estado obliga a iniciar un trámite de reposición ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. La entidad ofrece rutas digitales y presenciales para obtener un nuevo ejemplar, con pago previo de una tasa y verificación de identidad antes de la entrega.

El servicio está disponible para ciudadanos con documento vigente y datos registrales actualizados. En el caso de quienes aún conservan el formato convencional, el Reniec entrega un DNI electrónico al emitir el duplicado, como parte de la migración hacia credenciales con mayores medidas de seguridad.

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Precio de la tasa de duplicado para DNI azul y electrónico en Págalo.pe

El monto depende del tipo de credencial. Para 2026, la tasa por duplicado de DNI azul con entrega de la versión electrónica es de S/30 y se paga con el código 02121. En el caso del DNIe, el costo es de S/35 con el código 00522. Para menores de edad, la tarifa es de S/16 con el código 00647.

El abono puede realizarse en la plataforma oficial Págalo.pe del Banco de la Nación (https://pagalo.pe/), además de agencias y agentes autorizados del Banco de la Nación. Reniec también permite el pago con Yape mediante su ticketera: primero se genera el ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ y luego se completa la operación desde la app. La entidad recomienda conservar el comprobante o una captura de la transacción, porque se solicita durante la gestión y al momento del recojo.

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El DNI es importante porque permite realizar trámites digitales que exigen verificación de identidad - Créditos: Reniec.

Paso a paso para realizar el trámite de forma virtual sin salir de casa

La vía remota permite iniciar la solicitud por internet y completar la validación biométrica con un celular Android. El primer paso consiste en cancelar la tasa correspondiente y guardar el respaldo del pago. Luego, el usuario debe descargar la aplicación DNI BioFacial y realizar la verificación facial para confirmar su identidad.

La validación exige una fotografía reciente que cumpla criterios técnicos: fondo blanco, iluminación pareja, sin sombras, rostro y orejas visibles, sin accesorios, sin ropa blanca o prendas con rayas, y una distancia de 1 a 1.5 metros entre la cámara y el solicitante. Si el sistema rechaza la imagen, el ciudadano puede tomar otra y repetir el control sin reiniciar la solicitud desde cero.

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Tras superar el reconocimiento, la persona debe ingresar al portal de servicios virtuales de Reniec (https://identidad.reniec.gob.pe/ciudadano), ubicar la opción “Duplicado de DNI/DNIe”, aceptar los términos y completar el formulario. En ese proceso se selecciona la oficina donde se retirará la nueva tarjeta, porque la entrega se realiza de forma presencial y solo al titular.

¿Cuánto tiempo tarda Reniec en emitir el duplicado y dónde recogerlo?

Una vez enviada la solicitud, el seguimiento se realiza en la plataforma de consulta de Reniec con el número de DNI o el código del trámite. El sistema muestra el avance en porcentaje y la agencia elegida para la entrega. La referencia clave es el 100 %, porque ese indicador habilita el retiro.

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El recojo se concreta en la oficina seleccionada durante el trámite. Reniec entrega el duplicado de manera estrictamente personal y valida la identidad con controles biométricos, por lo que no admite que un tercero reciba el documento. Por esa razón, conviene revisar el estado en línea y acudir solo cuando la consulta confirme disponibilidad.

¿El nuevo documento mantiene la misma fecha de caducidad que el anterior?

El duplicado reproduce la información ya registrada en la base de datos de Reniec. Eso implica que no sirve para modificar domicilio, estado civil u otros datos personales, cambios que requieren un procedimiento distinto de actualización o rectificación.

En la ruta virtual, la plataforma permite elegir el punto de entrega y controlar el avance del pedido hasta que figure listo para retiro presencial. El documento emitido mantiene las funcionalidades del formato electrónico y se integra a los servicios digitales habilitados por la entidad

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El DNI electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec - Créditos: Andina.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el duplicado de tu documento de identidad?

Para iniciar la reposición, el requisito central es que el DNI se encuentre vigente y que los datos registrales estén actualizados. A ese criterio se suma el pago de la tasa según el tipo de credencial y la conservación del comprobante.

En la modalidad en línea, el solicitante necesita un celular compatible con DNI BioFacial, acceso a internet y una fotografía que cumpla las especificaciones para la verificación biométrica.

Luego debe completar el formulario en https://identidad.reniec.gob.pe/ciudadano, seleccionar la sede de entrega y monitorear el avance hasta que el sistema marque 100 % y habilite el recojo.