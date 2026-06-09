Perú

¿Cuántos peruanos votarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Más de 70 organizaciones políticas podrán presentar candidatos estos comicios hasta el próximo martes 16 de junio

Guardar
Google icon
Lima Metropolitana podría tener hasta 41 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ANDINA/Archivo)
Lima Metropolitana podría tener hasta 41 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ANDINA/Archivo)

El próximo domingo 4 de octubre, Perú vivirá otra jornada histórica para elegir a nuevas autoridades públicas. Según el padrón definitivo elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y validado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), están habilitados 26′314.724 electores para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Este universo de votantes incluye a ciudadanos peruanos y también a extranjeros residentes que cumplieron con los requisitos legales, un grupo que suma 76 inscritos habilitados para sufragar en los comicios municipales.

En estas elecciones, la ciudadanía definirá a más de 13 000 autoridades entre gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, regidores provinciales y regidores distritales.

PUBLICIDAD

La diversidad del padrón exige una logística compleja y una coordinación precisa para garantizar la participación en todas las regiones del país.

La región Lima concentra la mayor cantidad de electores, con 8 713 671 ciudadanos habilitados, seguida por La Libertad (1 565 925), Piura (1 548 156), Arequipa (1 234 584) y Cajamarca (1 209 993). Otras regiones con un alto número de votantes son Cusco (1 139 391), Junín (1 070 524), Lambayeque (1 059 827) y Áncash (969 556).

El padrón incluye también a regiones como Puno, Callao, Loreto, San Martín, Ica, Huánuco, Ayacucho, Ucayali, Apurímac, Amazonas, Huancavelica, Tacna, Pasco, Tumbes, Moquegua y Madre de Dios.

PUBLICIDAD

Este mosaico de electores muestra la amplitud geográfica y social del proceso, que se reflejará en la organización de mesas de sufragio y centros de votación en zonas urbanas, rurales y de difícil acceso.

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)
En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

Organizaciones, alianzas y cargos en disputa

El Jurado Nacional de Elecciones ha confirmado que 71 organizaciones políticas podrán presentar candidaturas para los diferentes cargos en disputa. La lista incluye 41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales.

41 partidos Políticos

  1. Acción Popular
  2. Ahora Nación - AN
  3. Alianza para al Progreso
  4. Avanza País Partido de Integración Social
  5. Batalla Perú
  6. Coolición Transformadora Tierra Verde
  7. Fe en el Peni
  8. Frente Popular Agricola FIA del Perú
  9. Fuerza Ciudadana
  10. Fuerza Popular
  11. Juntos por el Perú
  12. Libertad Popular
  13. Partido Aprista Peruano
  14. Partido Civico Obras
  15. Partido del Buen Gobierno
  16. Partido Democrata Unido Perú
  17. Partido Democrata Verde
  18. Partido Democrático Somos Perú
  19. Partido Frente de la Esperanza 2021
  20. Partido Morado
  21. Partido Pais para Todos
  22. Partido Patriótico del Peri
  23. Partido Politico ADP
  24. Partido Politico Integridad Democrática
  25. Partido Politico Nacional Perú Libre
  26. Partido Politico Perú Acción
  27. Partido Politico Perú Primero
  28. Partido Politico PRIN
  29. Partido Politico Pueblo Consciente
  30. Partido Politico Todo con el Pueblo
  31. Partido Popular Cristiano-PPC
  32. Partido por el Entendimiento Recuperación y la Unificación del Perú
  33. Partido Unidad y Paz
  34. Partido SíCreo
  35. Peri Moderno
  36. Podemos Perú
  37. Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
  38. Progresemos
  39. Salvemos al Perú
  40. Un Camino Diferente
  41. Visión Perú
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE. (Foto: Composición - Infobae)
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE. (Foto: Composición - Infobae)

23 movimientos Regionales

  1. Alianza Libertad Madrediosense (Madre de Dios)
  2. Arequipa Tradición y Futuro (Arequipa)
  3. Cajamarca Siempre Verde (Cajamarca)
  4. Concertación para el Desarrollo Regional - Lima (Lima)
  5. Frente Regional TUPAC (Cusco)
  6. Fuerza Arequipeña (Arequipa)
  7. Kausachun (Moquegua)
  8. Movimiento Independiente Fuerza Regional (Piura)
  9. Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna (Tacna)
  10. Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero (Huánuco)
  11. Movimiento Politico Regional Cajamarca Renace (Cajamarca)
  12. Movimiento Politico Unidos por el Desarrollo de Huánuco - UDH (Huánuco)
  13. Movimiento Regional Amazonense Unidos al campo (Amazonas)
  14. Movimiento Regional Arequipa Avancemos (Arequipa)
  15. Movimiento Regional Victoria Amazonense (Amazonas)
  16. Nueva Esperanza (Tacna)
  17. Renovación Tumbesina (Tumbes)
  18. Socios por Ancash (Ancash)
  19. Unidos por Tacna (Tacna)
  20. Unión Regional (San Martín)
  21. Vamos Moquegua (Moquegua)
  22. Viva Puno (Puno)
  23. Yo Arequipa (Arequipa)
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE

10 alianzas electorales

  1. Alianza Electoral Venceremos
  2. Allianza Regional por el Perú
  3. Alianza Renovación Popular y Toro
  4. APP - La Cholita
  5. APP-Trabaja Ayacucho
  6. ASI-Juntos por el Perú
  7. Cooperacion, Verdad y Honradez
  8. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú Comunidad Politica Inka Perú
  9. Partido Democratico Somos Perú
  10. Renovación Popular Perú
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE

Temas Relacionados

Elecciones Regionales y Municipales 2026JNEperu-politica

Más Noticias

Segunda vuelta: votos de peruanos en el exterior siguen llegando a la ONPE y el último envío arribará este miércoles

Los primeros sobres arribaron desde Argentina y Bolivia, mientras nuevas actas procedentes de Europa continúan llegando a la ONPE para su procesamiento

Segunda vuelta: votos de peruanos en el exterior siguen llegando a la ONPE y el último envío arribará este miércoles

El estado del tiempo en Chiclayo del martes 9 de junio

Conocida como “la ciudad de la amistad”, Chiclayo de caracteriza por un clima árido común en el norte del Perú

El estado del tiempo en Chiclayo del martes 9 de junio

Reaparece uno de los felinos más raros del mundo en Perú: avistan gato andino en Áncash tras largo tiempo sin registros

El hallazgo del esquivo Leopardus jacobita, cuya población mundial apenas alcanza algunos miles de individuos, fortalece estrategias de protección y conectividad ecológica

Reaparece uno de los felinos más raros del mundo en Perú: avistan gato andino en Áncash tras largo tiempo sin registros

Álvaro Vargas Llosa señala que “aumentan” las chances de victoria de Keiko Fujimori y pide a JP moderar el “triunfalismo”

El hijo del Nobel resaltó el aumento de opciones para la candidata de Fuerza Popular y sugirió a sus opositores evitar especulaciones hasta que finalice el recuento

Álvaro Vargas Llosa señala que “aumentan” las chances de victoria de Keiko Fujimori y pide a JP moderar el “triunfalismo”

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por la Liga de Naciones Femenina 2026

La ‘blanquirroja’ recibe a la ‘verde’ en el Callao en un choque decisivo para sus aspiraciones. Conoce los detalles y sigue las incidencias

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por la Liga de Naciones Femenina 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Álvaro Vargas Llosa señala que “aumentan” las chances de victoria de Keiko Fujimori y pide a JP moderar el “triunfalismo”

Álvaro Vargas Llosa señala que “aumentan” las chances de victoria de Keiko Fujimori y pide a JP moderar el “triunfalismo”

Segunda vuelta: Retos institucionales y constitucionales 2026-2031

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

Resultados ONPE de la segunda vuelta por regiones EN VIVO: así va el conteo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 96,016% escrutado, Keiko Fujimori suma votos y acorta distancia con Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira se enfoca en su carrera y celebra el lanzamiento de su película ‘Un matrimonio inesperado’ en Prime Video

Korina Rivadeneira se enfoca en su carrera y celebra el lanzamiento de su película ‘Un matrimonio inesperado’ en Prime Video

Rebeca Escribens se quiebra en vivo al recordar a su padre y cuenta por qué ya no celebra su cumpleaños

Karla Casós confirma la muerte de su esposo y conmueve con desgarrador mensaje: “El mundo se detuvo con su partida hace un año”

Onelia Molina y Kevin Díaz se hospedaron en exclusiva suite presidencial de Cartagena, pero evitan confirmar romance

Jefferson Farfán habría acusado a Darinka Ramírez de gastar dinero de su hija en su segunda bebé y ella responde con contundentes pruebas

DEPORTES

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por la Liga de Naciones Femenina 2026

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por la Liga de Naciones Femenina 2026

Adrián Ugarriza acrecienta el debate del ‘9′ en la selección peruana: ¿es el delantero que se necesita en la era Mano Menezes?

¿Cuándo inicia el Mundial 2026? Día, horario y canal TV de la inauguración del torneo FIFA

Roberto Mosquera se deshizo de elogios a Hernán Barcos por su llegada a Sporting Cristal: “Dirigirlo es un masaje cerebral”

Perú vs Bolivia: ¿qué pasa si la ‘bicolor’ gana, empata o pierde en duelo por la Liga de Naciones Femenina 2026?