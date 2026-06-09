¿Cuántos peruanos votarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Lima Metropolitana podría tener hasta 41 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ANDINA/Archivo)

El próximo domingo 4 de octubre, Perú vivirá otra jornada histórica para elegir a nuevas autoridades públicas. Según el padrón definitivo elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y validado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), están habilitados 26′314.724 electores para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Este universo de votantes incluye a ciudadanos peruanos y también a extranjeros residentes que cumplieron con los requisitos legales, un grupo que suma 76 inscritos habilitados para sufragar en los comicios municipales.

En estas elecciones, la ciudadanía definirá a más de 13 000 autoridades entre gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, regidores provinciales y regidores distritales.

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La diversidad del padrón exige una logística compleja y una coordinación precisa para garantizar la participación en todas las regiones del país.

La región Lima concentra la mayor cantidad de electores, con 8 713 671 ciudadanos habilitados, seguida por La Libertad (1 565 925), Piura (1 548 156), Arequipa (1 234 584) y Cajamarca (1 209 993). Otras regiones con un alto número de votantes son Cusco (1 139 391), Junín (1 070 524), Lambayeque (1 059 827) y Áncash (969 556).

El padrón incluye también a regiones como Puno, Callao, Loreto, San Martín, Ica, Huánuco, Ayacucho, Ucayali, Apurímac, Amazonas, Huancavelica, Tacna, Pasco, Tumbes, Moquegua y Madre de Dios.

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Este mosaico de electores muestra la amplitud geográfica y social del proceso, que se reflejará en la organización de mesas de sufragio y centros de votación en zonas urbanas, rurales y de difícil acceso.

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

Organizaciones, alianzas y cargos en disputa

El Jurado Nacional de Elecciones ha confirmado que 71 organizaciones políticas podrán presentar candidaturas para los diferentes cargos en disputa. La lista incluye 41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales.

41 partidos Políticos

Acción Popular Ahora Nación - AN Alianza para al Progreso Avanza País Partido de Integración Social Batalla Perú Coolición Transformadora Tierra Verde Fe en el Peni Frente Popular Agricola FIA del Perú Fuerza Ciudadana Fuerza Popular Juntos por el Perú Libertad Popular Partido Aprista Peruano Partido Civico Obras Partido del Buen Gobierno Partido Democrata Unido Perú Partido Democrata Verde Partido Democrático Somos Perú Partido Frente de la Esperanza 2021 Partido Morado Partido Pais para Todos Partido Patriótico del Peri Partido Politico ADP Partido Politico Integridad Democrática Partido Politico Nacional Perú Libre Partido Politico Perú Acción Partido Politico Perú Primero Partido Politico PRIN Partido Politico Pueblo Consciente Partido Politico Todo con el Pueblo Partido Popular Cristiano-PPC Partido por el Entendimiento Recuperación y la Unificación del Perú Partido Unidad y Paz Partido SíCreo Peri Moderno Podemos Perú Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso Progresemos Salvemos al Perú Un Camino Diferente Visión Perú

74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE. (Foto: Composición - Infobae)

23 movimientos Regionales

Alianza Libertad Madrediosense (Madre de Dios) Arequipa Tradición y Futuro (Arequipa) Cajamarca Siempre Verde (Cajamarca) Concertación para el Desarrollo Regional - Lima (Lima) Frente Regional TUPAC (Cusco) Fuerza Arequipeña (Arequipa) Kausachun (Moquegua) Movimiento Independiente Fuerza Regional (Piura) Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna (Tacna) Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero (Huánuco) Movimiento Politico Regional Cajamarca Renace (Cajamarca) Movimiento Politico Unidos por el Desarrollo de Huánuco - UDH (Huánuco) Movimiento Regional Amazonense Unidos al campo (Amazonas) Movimiento Regional Arequipa Avancemos (Arequipa) Movimiento Regional Victoria Amazonense (Amazonas) Nueva Esperanza (Tacna) Renovación Tumbesina (Tumbes) Socios por Ancash (Ancash) Unidos por Tacna (Tacna) Unión Regional (San Martín) Vamos Moquegua (Moquegua) Viva Puno (Puno) Yo Arequipa (Arequipa)

74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE

10 alianzas electorales

Alianza Electoral Venceremos Allianza Regional por el Perú Alianza Renovación Popular y Toro APP - La Cholita APP-Trabaja Ayacucho ASI-Juntos por el Perú Cooperacion, Verdad y Honradez Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú Comunidad Politica Inka Perú Partido Democratico Somos Perú Renovación Popular Perú

74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE