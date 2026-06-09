Ballena jorobada quedó varada en playa de Tumbes: ejemplar fue hallado en avanzado estado de descomposición

El cuerpo inerte de una ballena jorobada fue hallado varado en una playa del distrito de La Cruz, en la región Tumbes, y motivó la intervención de especialistas del Instituto del Mar del Perú (IMARPE). El evento ocurrió el 3 de junio en el sector Playa del Barrio El 19, una franja arenosa de la zona intermareal.
El organismo técnico especializado del Ministerio de la Producción informó que el ejemplar correspondía a una ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) macho. La inspección permitió describir el estado del mamífero y descartar, en una primera evaluación externa, señales asociadas a artes de pesca o colisiones con embarcaciones.
PUBLICIDAD
El caso se registró en una época en la que el litoral peruano suele recibir el paso de esta especie durante su migración. En los últimos años, además, estudios científicos han planteado que las ballenas jorobadas no solo transitan por la costa del Perú, sino que también aprovechan su productividad para alimentarse.
Ejemplar de ballena presentaba un avanzado estado de descomposición
De acuerdo con la nota de prensa del IMARPE, el varamiento se reportó el 3 de junio en el sector Playa del Barrio El 19, en el distrito de La Cruz. En la zona, los especialistas confirmaron la presencia del cetáceo sobre una playa arenosa, dentro de la franja intermareal.
PUBLICIDAD
Durante la inspección, el personal determinó que el ejemplar se encontraba en un avanzado estado de descomposición, con desprendimiento extensivo de la epidermis en gran parte de la superficie corporal. Esa condición limitó el alcance de la evaluación a aspectos externos, según el reporte institucional.
La revisión no registró indicios de interacción con artes de pesca, como enmallamiento, ni señales compatibles con colisiones con embarcaciones. También se observó la presencia de organismos invertebrados adheridos a distintas regiones del cuerpo, conocidos como cirrípedos, un hallazgo que el IMARPE consideró consistente con la biología de la especie.
Especialistas del IMARPE acudieron a la zona para evaluar a la ballena
La evaluación fue realizada por especialistas de la sede desconcentrada del IMARPE en Tumbes, que acudieron al punto del varamiento para identificar la especie y documentar el estado del animal. El instituto precisó que su intervención se enmarca en sus competencias técnicas y en la necesidad de consolidar información para investigación y conservación.
PUBLICIDAD
Tras la inspección, el IMARPE comunicó el evento a la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de La Cruz para que adopte las acciones correspondientes a la disposición final del ejemplar, conforme a la normativa vigente. En este tipo de casos, la coordinación con gobiernos locales es clave por la gestión en playa y los procedimientos de retiro o manejo sanitario.
El instituto sostuvo que continúa atendiendo reportes de varamientos de cetáceos a nivel nacional y que esa información resulta fundamental para fortalecer investigaciones científicas orientadas a la conservación de la biodiversidad marina y la gestión sostenible de los ecosistemas del mar peruano.
PUBLICIDAD
La costa peruana sería el “restaurante” de las ballenas jorobadas
Un estudio científico reciente planteó que la ballena jorobada también aprovecha la costa peruana para alimentarse durante su migración, lo que cambia la idea de un desplazamiento prolongado sin ingesta. La investigación, publicada en la revista Marine Biology, señaló que estos cetáceos no solo pasan por el litoral peruano para reproducirse, sino que encuentran alimento en aguas con alta productividad.
El trabajo fue liderado por el investigador Miguel Ángel Llapapasca con un equipo internacional con participación peruana. Integró datos de casi dos décadas (2000-2019) de avistamientos, registros de ciencia ciudadana (2023-2025) y análisis oceanográficos satelitales, y aplicó modelos estadísticos para identificar zonas clave entre Piura y Tacna donde las ballenas transitan, se reproducen y se alimentan.
PUBLICIDAD
Los autores advirtieron que la superposición de zonas de alimentación con áreas de intensa actividad pesquera y tráfico marítimo incrementa riesgos para la especie, como enmallamientos y colisiones. También señalaron puntos donde las ballenas tienden a concentrarse, como Illescas y Paracas, y plantearon hipótesis sobre el papel del mar peruano como alternativa de alimentación ante cambios ambientales y presiones humanas.
Más Noticias
Perú 0-0 Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por la Liga de Naciones Femenina 2026
La ‘blanquirroja’ recibe a la ‘verde’ en el Callao en un choque decisivo para sus aspiraciones. Conoce los detalles y sigue las incidencias
Johan Fano criticó la gestión deportiva de Universitario por fichar a Sekou Gassama: “Fue un disparate, un mamarracho”
El exdelantero ‘crema’ cuestionó con dureza la capacidad de las autoridades para cerrar un refuerzo de garantía en ataque al tiempo que arremetió contra el hispano-senegalés, quien se rehúsa a marcharse
Kevin Díaz le recuerda a Mario Irivarren que fue él quien perdió a Onelia Molina: "Nadie le quitó nada, no supo valorar lo que tenía"
El modelo venezolano aludió al ampay del exchico reality en Argentina al confesar frente a las cámaras del reality sus sentimientos por la arequipeña, quien respondió que está soltera hasta recibir un anillo
PNP: 64 choferes de transporte público asesinados en lo que va del año
La Policía Nacional confirmó que solo en 2026, 64 conductores han perdido la vida en atentados vinculados a extorsión. El reciente crimen contra un chofer de Etupsa 73 revela la gravedad del problema
Ministerio Público denuncia que dos fiscales fueron secuestrados por policías tras hallar cédulas de votación marcadas en Ucayali
La Junta de Fiscales Supremos repudió el accionar policial y anunció acciones penales contra los agentes involucrados en la retención de los funcionarios durante el balotaje
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD