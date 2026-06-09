Arequipa: personero sustrajo 261 cédulas de sufragio durante la segunda vuelta y ya fue condenado por la justicia

La fiscalización del escrutinio está permitida, pero debe realizarse dentro de los límites legales y sin alterar el desarrollo del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Arequipa condenó a un personero de una organización política por sustraer 261 cédulas de sufragio luego del cierre de las votaciones de la segunda vuelta presidencial 2026. La sentencia fue emitida menos de dos días después de ocurrido el caso, en el marco de un procedimiento especial por flagrancia.

El acusado, identificado como Miguel Tupayachi, admitió su responsabilidad durante la audiencia judicial y aceptó acogerse a una terminación anticipada del proceso. Como resultado, recibió una condena de cuatro años de pena privativa de libertad, la cual fue convertida en 208 jornadas de prestación de servicios comunitarios, además del pago de una reparación civil.

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Personero reconoció la sustracción de material electoral y recibió condena en menos de 36 horas

Detienen a nueve polícias por presuntos actos de corrupción en Comisaría de Vitarte. (Foto: Fiscalía)

De acuerdo con la resolución judicial, Miguel Tupayachi fue hallado responsable del delito de atentado contra el derecho de sufragio, luego de comprobarse que retiró indebidamente material electoral de la institución educativa Mario Vargas Llosa, ubicada en el distrito arequipeño de Mariano Melgar.

Los hechos ocurrieron después del conteo de votos correspondiente a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Según se estableció durante las investigaciones, el personero sustrajo un total de 261 cédulas de votación, situación que activó la intervención inmediata de las autoridades electorales y del Ministerio Público.

Durante la audiencia, el imputado reconoció los hechos que se le atribuían. Este reconocimiento permitió que se aprobara un acuerdo de terminación anticipada, mecanismo que acelera la conclusión de los procesos penales cuando existe aceptación de responsabilidad por parte del acusado.

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La Primera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Arequipa informó que la obtención de la sentencia fue posible gracias a las diligencias realizadas de manera inmediata tras conocerse el caso. Entre las acciones ejecutadas se incluyeron la recopilación de declaraciones de coordinadores de la ONPE, así como testimonios de otras personas vinculadas al desarrollo de la jornada electoral.

Uno de los aspectos que también fue analizado durante el proceso fue el posible impacto de la sustracción de las cédulas en los resultados electorales. Sin embargo, las autoridades determinaron que el hecho no modificó el resultado de la votación en la mesa involucrada ni afectó el cómputo oficial.

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Según se precisó en la audiencia, las cédulas de sufragio retiradas por el personero ya habían sido contabilizadas previamente por los miembros de mesa y las autoridades electorales correspondientes. Por ello, aunque la conducta fue considerada delictiva y atentatoria contra el proceso electoral, no tuvo incidencia directa en el resultado final de la elección.

Además de la condena convertida en jornadas de trabajo comunitario, el sentenciado cumplió con el pago de S/ 2.000 por concepto de reparación civil, monto que fue abonado a favor de la Procuraduría Pública de la ONPE.

ONPE al 95,685% de actas contabilizadas a nivel nacional

La captura de pantalla de un sistema de conteo de votos muestra a Roberto Sánchez Palomino con un 50.056% frente al 49.944% de Keiko Fujimori, con el 96.016% de actas contabilizadas en las elecciones presidenciales de Perú. (ONPE)

Con el 95,685% de actas contabilizadas (nacional y extranjero), estos son los resultados de Elecciones 2026 por región (% de votos válidos):

Amazonas — Sánchez: 64,449% / Fujimori: 35,551%

Áncash — Sánchez: 56,600% / Fujimori: 43,400%

Apurímac — Sánchez: 81,162% / Fujimori: 18,838%

Arequipa — Sánchez: 63,597% / Fujimori: 36,403%

Ayacucho — Sánchez: 79,314% / Fujimori: 20,686%

Cajamarca — Sánchez: 66,757% / Fujimori: 33,243%

Callao — Fujimori: 65,606% / Sánchez: 34,394%

Cusco — Sánchez: 77,987% / Fujimori: 22,013%

Huancavelica — Sánchez: 81,402% / Fujimori: 18,598%

Huánuco — Sánchez: 64,140% / Fujimori: 35,860%

Ica — Fujimori: 51,911% / Sánchez: 48,089%

Junín — Sánchez: 54,931% / Fujimori: 45,069%

La Libertad — Fujimori: 57,525% / Sánchez: 42,475%

Lambayeque — Fujimori: 58,848% / Sánchez: 41,152%

Lima — Fujimori: 63,499% / Sánchez: 36,501%

Loreto — Fujimori: 54,285% / Sánchez: 45,715%

Madre de Dios — Sánchez: 69147% / Fujimori: 30,853%

Moquegua — Sánchez: 72,569% / Fujimori: 27,431%

Pasco — Sánchez: 60,764% / Fujimori: 39,236%

Piura — Fujimori: 56,957% / Sánchez: 43,043%

Puno — Sánchez: 86,422% / Fujimori: 13,578%

San Martín — Sánchez: 54,624% / Fujimori: 45,376%

Tacna — Sánchez: 71,365% / Fujimori: 28,635%

Tumbes — Fujimori: 64,339% / Sánchez: 35,661%

Ucayali — Fujimori: 52,545% / Sánchez: 47,455%