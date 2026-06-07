Perú

Resultados Elecciones 2026: Así votó Lima Metropolitana en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La diferencia entre los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en la capital supera los 30 puntos porcentuales, de acuerdo con los resultados de la encuestadora Ipsos

Guardar
Google icon
Primeros resultados a boca de urna de las elecciones presidenciales en Perú. Keiko Fujimori lidera a nivel nacional con 50.7% frente al 49.3% de Roberto Sánchez, revelando una contienda muy ajustada. El análisis muestra una clara división del voto entre Lima y el interior del país.

Al cierre de las mesas de votación, a las 5 de la tarde de este domingo 7 de junio, los resultados del flash electoral presidencial a boca de urna de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 arrojaron un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

De acuerdo con los datos brindados por la encuestadora Ipsos, a nivel nacional, la lideresa de Fuerza Popular obtuvo el 50,7% de los votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú alcanzó el 49,3%.

La diferencia entre Fujimori y Sánchez en Lima Metropolitana es grande y supera los 30 puntos porcentuales, según Ipsos. En la capital, Fujimori recibió el 66,1% de los votos, mientras que Sánchez sumó el 33,9%.

PUBLICIDAD

Tabla de resultados a boca de urna de Ipsos Perú para las Elecciones 2026, mostrando los porcentajes de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Ipsos Perú publica los resultados a boca de urna de las Elecciones Presidenciales 2026, mostrando a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un ajustado empate técnico a nivel nacional. (IPSOS)

¿Cómo votaron en regiones?

El panorama varía al comparar otras zonas del territorio nacional. En las regiones de la costa, el 63,9% de peruanos votaron por la hija del exdictador Alberto Fujimori. En cambio, el sucesor del expresidente Pedro Castillo solo logró el apoyo del 37% de compatriotas.

En contraste, en la sierra, el respaldo se inclinó hacia el candidato de Juntos por el Perú, quien logró el 68,7%, dejando a Fujimori con solo el 31,3%. En la selva, la tendencia también favoreció a Sánchez, que alcanzó el 56,2%, mientras que la representante de Fuerza Popular recibió el 43,8%.

PUBLICIDAD

Tabla de resultados a boca de urna de Ipsos Perú para las Elecciones Presidenciales de Perú 2026. Muestra porcentajes de votos para Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Una tabla muestra los resultados a boca de urna de Ipsos Perú para las Elecciones Presidenciales de Perú 2026, con Keiko Fujimori obteniendo 50.7% y Roberto Sánchez 49.3%, evidenciando un empate técnico. (IPSOS)

¿Y en el norte, centro y sur?

El comportamiento electoral de las macrozonas también revela contrastes. En el norteFujimori obtuvo el 51,5%, superando por pocos puntos a Sánchez, que alcanzó el 48,5%.

En el centro, el margen fue similar: 52,3% para Fujimori y 47,7% para Sánchez. Sin embargo, en el sur, la ventaja cambió de signo: Sánchez sumó el 73,9% de los votos y Fujimori solo el 26,1%. En el orienteSánchez también lideró, con el 56,2% frente al 43,8% de Fujimori.

Estos resultados reflejan una marcada diferencia en las preferencias electorales según el territorio. El predominio de Keiko Fujimori en Lima y la costa contrasta con el fuerte respaldo a Roberto Sánchez en la sierra, el sur y la selva. Esta polarización regional se convierte en un factor clave para entender el escenario político y social del país tras las Elecciones 2026.

Gráfico muestra los resultados de una encuesta a boca de urna para las Elecciones Perú 2026, con porcentajes de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez por región
Resultados nacionales a boca de urna de Ipsos Perú para las Elecciones 2026 muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. (IPSOS)

Urbano y rural

La brecha también es significativa entre el sector urbano y el rural. En las ciudades, Keiko Fujimori alcanzó el 55,5% de los votos, mientras que Roberto Sánchez obtuvo el 44,5%. No obstante, en el ámbito rural, la tendencia se invierte de manera contundente: Sánchez sumó el 67,8%, frente al 32,2% de Fujimori.

Tabla de resultados de encuesta a boca de urna para Elecciones Perú 2026. Muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez con sus partidos, fotos y porcentajes de votos
Los resultados de la encuesta a boca de urna de Ipsos Perú para las Elecciones Perú 2026 muestran un reñido empate técnico entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (IPSOS)

Temas Relacionados

Elecciones 2026ResultadosLima MetropolitanaIpsosKeiko FujimoriRoberto Sánchezperu-politicasegunda vuelta electoral

Más Noticias

Elecciones en Perú EN VIVO: Cerraron las mesas de votación y candidatos esperan resultados oficiales para pronunciarse

Perú votó este domingo para elegir presidente en un balotaje marcado por el empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, según los primeros resultados a boca de urna difundidos tras el cierre de mesas

Elecciones en Perú EN VIVO: Cerraron las mesas de votación y candidatos esperan resultados oficiales para pronunciarse

Ecuador 3-0 Guatemala: resumen y goles del triunfo ‘tricolor’ en amistoso previo al Mundial 2026

La selección sudamericana mostró toda su superioridad y derrotó con contundencia a su similar guatemalteco en su última prueba antes de competir en la Copa del Mundo

Ecuador 3-0 Guatemala: resumen y goles del triunfo ‘tricolor’ en amistoso previo al Mundial 2026

Simpatizantes de Juntos por el Perú quedan desconcertados y en silencio tras el flash electoral en el penal Barbadillo

La difusión de los primeros resultados por Ipsos y Datum, que mostraron una diferencia mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, generó incertidumbre entre quienes aguardaban novedades frente al penal

Simpatizantes de Juntos por el Perú quedan desconcertados y en silencio tras el flash electoral en el penal Barbadillo

ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La ONPE habilitará su plataforma digital para mostrar, a medida que avance el conteo, los resultados desagregados por departamentos, permitiendo observar en tiempo real dónde cada candidato logrará mayor respaldo y cómo se irá configurando el mapa electoral de la segunda vuelta

ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Resultados oficiales de la ONPE: LINK para conocer si ganó Keiko Fujimori o Roberto Sánchez

La ONPE habilitó este domingo 7 de junio su plataforma oficial para seguir en tiempo real el conteo de actas de la segunda vuelta presidencial 2026 y verificar, con datos actualizados, cuántos votos válidos obtiene cada candidatura

Resultados oficiales de la ONPE: LINK para conocer si ganó Keiko Fujimori o Roberto Sánchez
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Elecciones en Perú EN VIVO: Cerraron las mesas de votación y candidatos esperan resultados oficiales para pronunciarse

Elecciones en Perú EN VIVO: Cerraron las mesas de votación y candidatos esperan resultados oficiales para pronunciarse

Simpatizantes de Juntos por el Perú quedan desconcertados y en silencio tras el flash electoral en el penal Barbadillo

ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones 2026, segunda vuelta

El primer desafío del presidente electo de Perú: gobernar con un Congreso fragmentado

ENTRETENIMIENTO

Johanna San Miguel, Jaime Bayly y Alejandra Baigorria se pronuncian sobre la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Johanna San Miguel, Jaime Bayly y Alejandra Baigorria se pronuncian sobre la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Federico Salazar recibe inesperada declaración de amor durante las Elecciones 2026: “Yo sueño con él”

Gunter Rave vive anecdótico momento en las Elecciones 2026 probando ceviche picante: “El ají está cañón”

Hijos de Gianella Neyra y Denisse Dibós lideran el montaje escolar de “High School Musical” en Lima

Paul Michael descarta agresión por parte de Pamela López en ‘La Granja VIP’: “Quiero retirar lo dicho”

DEPORTES

Ecuador 3-0 Guatemala: resumen y goles del triunfo ‘tricolor’ en amistoso previo al Mundial 2026

Ecuador 3-0 Guatemala: resumen y goles del triunfo ‘tricolor’ en amistoso previo al Mundial 2026

Partidos de hoy, domingo 7 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Perú vs España: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026

Dónde ver Ecuador vs Guatemala HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Ecuador vs Guatemala HOY: partido amistoso por fecha FIFA previo al Mundial 2026