Resultados Elecciones 2026: Así votó Lima Metropolitana en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Al cierre de las mesas de votación, a las 5 de la tarde de este domingo 7 de junio, los resultados del flash electoral presidencial a boca de urna de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 arrojaron un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
De acuerdo con los datos brindados por la encuestadora Ipsos, a nivel nacional, la lideresa de Fuerza Popular obtuvo el 50,7% de los votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú alcanzó el 49,3%.
La diferencia entre Fujimori y Sánchez en Lima Metropolitana es grande y supera los 30 puntos porcentuales, según Ipsos. En la capital, Fujimori recibió el 66,1% de los votos, mientras que Sánchez sumó el 33,9%.
PUBLICIDAD
¿Cómo votaron en regiones?
El panorama varía al comparar otras zonas del territorio nacional. En las regiones de la costa, el 63,9% de peruanos votaron por la hija del exdictador Alberto Fujimori. En cambio, el sucesor del expresidente Pedro Castillo solo logró el apoyo del 37% de compatriotas.
En contraste, en la sierra, el respaldo se inclinó hacia el candidato de Juntos por el Perú, quien logró el 68,7%, dejando a Fujimori con solo el 31,3%. En la selva, la tendencia también favoreció a Sánchez, que alcanzó el 56,2%, mientras que la representante de Fuerza Popular recibió el 43,8%.
PUBLICIDAD
¿Y en el norte, centro y sur?
El comportamiento electoral de las macrozonas también revela contrastes. En el norte, Fujimori obtuvo el 51,5%, superando por pocos puntos a Sánchez, que alcanzó el 48,5%.
En el centro, el margen fue similar: 52,3% para Fujimori y 47,7% para Sánchez. Sin embargo, en el sur, la ventaja cambió de signo: Sánchez sumó el 73,9% de los votos y Fujimori solo el 26,1%. En el oriente, Sánchez también lideró, con el 56,2% frente al 43,8% de Fujimori.
Estos resultados reflejan una marcada diferencia en las preferencias electorales según el territorio. El predominio de Keiko Fujimori en Lima y la costa contrasta con el fuerte respaldo a Roberto Sánchez en la sierra, el sur y la selva. Esta polarización regional se convierte en un factor clave para entender el escenario político y social del país tras las Elecciones 2026.
PUBLICIDAD
Urbano y rural
La brecha también es significativa entre el sector urbano y el rural. En las ciudades, Keiko Fujimori alcanzó el 55,5% de los votos, mientras que Roberto Sánchez obtuvo el 44,5%. No obstante, en el ámbito rural, la tendencia se invierte de manera contundente: Sánchez sumó el 67,8%, frente al 32,2% de Fujimori.
Más Noticias
Elecciones en Perú EN VIVO: Cerraron las mesas de votación y candidatos esperan resultados oficiales para pronunciarse
Perú votó este domingo para elegir presidente en un balotaje marcado por el empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, según los primeros resultados a boca de urna difundidos tras el cierre de mesas
Ecuador 3-0 Guatemala: resumen y goles del triunfo ‘tricolor’ en amistoso previo al Mundial 2026
La selección sudamericana mostró toda su superioridad y derrotó con contundencia a su similar guatemalteco en su última prueba antes de competir en la Copa del Mundo
Simpatizantes de Juntos por el Perú quedan desconcertados y en silencio tras el flash electoral en el penal Barbadillo
La difusión de los primeros resultados por Ipsos y Datum, que mostraron una diferencia mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, generó incertidumbre entre quienes aguardaban novedades frente al penal
ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
La ONPE habilitará su plataforma digital para mostrar, a medida que avance el conteo, los resultados desagregados por departamentos, permitiendo observar en tiempo real dónde cada candidato logrará mayor respaldo y cómo se irá configurando el mapa electoral de la segunda vuelta
Resultados oficiales de la ONPE: LINK para conocer si ganó Keiko Fujimori o Roberto Sánchez
La ONPE habilitó este domingo 7 de junio su plataforma oficial para seguir en tiempo real el conteo de actas de la segunda vuelta presidencial 2026 y verificar, con datos actualizados, cuántos votos válidos obtiene cada candidatura
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD