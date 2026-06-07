Resultados Elecciones 2026: Así votó Lima Metropolitana en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Primeros resultados a boca de urna de las elecciones presidenciales en Perú. Keiko Fujimori lidera a nivel nacional con 50.7% frente al 49.3% de Roberto Sánchez, revelando una contienda muy ajustada. El análisis muestra una clara división del voto entre Lima y el interior del país.

Al cierre de las mesas de votación, a las 5 de la tarde de este domingo 7 de junio, los resultados del flash electoral presidencial a boca de urna de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 arrojaron un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

De acuerdo con los datos brindados por la encuestadora Ipsos, a nivel nacional, la lideresa de Fuerza Popular obtuvo el 50,7% de los votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú alcanzó el 49,3%.

La diferencia entre Fujimori y Sánchez en Lima Metropolitana es grande y supera los 30 puntos porcentuales, según Ipsos. En la capital, Fujimori recibió el 66,1% de los votos, mientras que Sánchez sumó el 33,9%.

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Ipsos Perú publica los resultados a boca de urna de las Elecciones Presidenciales 2026, mostrando a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un ajustado empate técnico a nivel nacional. (IPSOS)

¿Cómo votaron en regiones?

El panorama varía al comparar otras zonas del territorio nacional. En las regiones de la costa, el 63,9% de peruanos votaron por la hija del exdictador Alberto Fujimori. En cambio, el sucesor del expresidente Pedro Castillo solo logró el apoyo del 37% de compatriotas.

En contraste, en la sierra, el respaldo se inclinó hacia el candidato de Juntos por el Perú, quien logró el 68,7%, dejando a Fujimori con solo el 31,3%. En la selva, la tendencia también favoreció a Sánchez, que alcanzó el 56,2%, mientras que la representante de Fuerza Popular recibió el 43,8%.

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Una tabla muestra los resultados a boca de urna de Ipsos Perú para las Elecciones Presidenciales de Perú 2026, con Keiko Fujimori obteniendo 50.7% y Roberto Sánchez 49.3%, evidenciando un empate técnico. (IPSOS)

¿Y en el norte, centro y sur?

El comportamiento electoral de las macrozonas también revela contrastes. En el norte, Fujimori obtuvo el 51,5%, superando por pocos puntos a Sánchez, que alcanzó el 48,5%.

En el centro, el margen fue similar: 52,3% para Fujimori y 47,7% para Sánchez. Sin embargo, en el sur, la ventaja cambió de signo: Sánchez sumó el 73,9% de los votos y Fujimori solo el 26,1%. En el oriente, Sánchez también lideró, con el 56,2% frente al 43,8% de Fujimori.

Estos resultados reflejan una marcada diferencia en las preferencias electorales según el territorio. El predominio de Keiko Fujimori en Lima y la costa contrasta con el fuerte respaldo a Roberto Sánchez en la sierra, el sur y la selva. Esta polarización regional se convierte en un factor clave para entender el escenario político y social del país tras las Elecciones 2026.

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Resultados nacionales a boca de urna de Ipsos Perú para las Elecciones 2026 muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. (IPSOS)

Urbano y rural

La brecha también es significativa entre el sector urbano y el rural. En las ciudades, Keiko Fujimori alcanzó el 55,5% de los votos, mientras que Roberto Sánchez obtuvo el 44,5%. No obstante, en el ámbito rural, la tendencia se invierte de manera contundente: Sánchez sumó el 67,8%, frente al 32,2% de Fujimori.

Los resultados de la encuesta a boca de urna de Ipsos Perú para las Elecciones Perú 2026 muestran un reñido empate técnico entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (IPSOS)