Una ley resistida por Fernado Rospigliosi en el Congreso llegará a oídos del Papa León XIV

El apoyo de monseñor Pedro Barreto y la carta enviada al papa León XIV sumaron respaldo a los pescadores artesanales en su reclamo por la Reserva Nacional de Paracas.

El Congreso de Perú ha vuelto a bloquear el debate de un dictamen clave para impedir la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas, dejando en la incertidumbre la protección de este ecosistema pese a los reiterados reclamos de pescadores artesanales.

La sesión plenaria prevista para abordar el tema no fue agendada, lo que genera preocupación entre las comunidades locales que llevan más de dos años solicitando una decisión definitiva.

Ojo de pez: el rol de Fuerza Popular en la protección de las ANP

El dictamen busca anular los efectos del Decreto Supremo N° 006-2025-PRODUCE, aprobado por el Ejecutivo en abril de 2025.

La norma eliminó la fiscalización y sanción efectiva sobre la pesca industrial en áreas naturales protegidas (ANP), como Paracas, y generó un vacío legal que permite a las empresas operar en la reserva sin riesgo de sanción, debilitando la protección ambiental vigente desde 2001.

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El Congreso de Perú volvió a postergar el debate del dictamen sobre la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas y mantiene sin definición la protección del área. (Congreso de la República)

Los tres proyectos de ley contenidos en el dictamen (PL 5666/2023, PL 6668/2023 y PL 7157/2023) proponen restituir el marco previo y otorgar rango de ley a la reglamentación que resguarda estas áreas. El dictamen, que ya recibió el visto bueno de la Comisión de Pueblos Andinos en 2024, permanece estancado en el Pleno.

La reciente suspensión de la sesión del 4 de junio, decidida por Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y representante de Fuerza Popular, ocurrió en medio de tensiones políticas por el balotaje presidencial y la renuncia del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos.

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El candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, había solicitado que se incluyera la derogación de las “leyes procrimen” en la agenda, pero la iniciativa tampoco prosperó.

¿Un decreto que podría deteriorar la protección de Paracas?

En este contexto, los pescadores artesanales, agrupados en la coalición “Defendamos Paracas”, han intensificado sus gestiones en Lima.

“La industria, a través de acciones populares y otros mecanismos legales, ha intentado derribar la protección de la reserva. El Congreso mantiene sin debate los proyectos para restablecerla”, advirtió José Hernández, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas.

Colectivos en defensa de la reservad de Paracas llegan a la capital peruana.

Un intento de la industria por impugnar la reglamentación ambiental mediante acciones judiciales, incluyendo la vía penal, no prosperó en su momento, pero dejó en evidencia la fragilidad del marco regulatorio. “Solo en junio hemos venido cuatro veces para pedir que se apruebe el dictamen que ya pasó por comisión”, sostuvo Hernández.

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El dirigente recordó que el Comité de Gestión de la Reserva reúne a unas 60 organizaciones de pescadores, maricultores y operadores turísticos, quienes han elaborado pronunciamientos públicos y visitado el Congreso de manera recurrente.

“La afectación sería desastrosa. La actividad industrial en Paracas sería terrible, esto afecta pesca, turismo y todo el entorno”, recalcó el vocero.

León XIV, representante de otro pescador en la Tierra

El respaldo de la Iglesia Católica se volvió un factor visible en la demanda. Hernández informó que enviaron una carta al Papa León XIV a través de monseñor Pedro Barreto, quien ha acompañado públicamente la causa de los pescadores artesanales de Paracas.

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“El simple hecho de relacionar esta actividad con los pescadores artesanales trae a colación que San Pedro fue el primer Papa y también era pescador. Ellos están a favor de nosotros y han lanzado mensajes de apoyo”, señaló Hernández.

Monseñor Barreto, figura central en la Iglesia peruana, transmitió el mensaje a las autoridades eclesiásticas en el Vaticano y, según los representantes de los pescadores, su intervención motivó pronunciamientos de otros obispos y organizaciones sociales sobre la situación en la reserva.

La industria pesquera podría beneficiarse de la retroactividad benigna del decreto, pese a que once empresas recibieron en Paracas multas por más de 12 millones de soles entre 2020 y 2021.

El Congreso se podría ir sin blindar las reservas marinas

Otra preocupación de las comunidades radica en que la industria pesquera puede beneficiarse de la “retroactividad benigna” del decreto, permitiendo que sanciones previas por pesca ilegal queden sin efecto.

Entre 2020 y 2021, once empresas pesqueras fueron sancionadas en Paracas con multas que superan los 12 millones de soles. “No estamos en contra de la pesca industrial, solo protegemos Paracas y las áreas naturales protegidas, que apenas cubren el 0,8% del mar. Pueden pescar en otros sitios”, remarcó Hernández.

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El esfuerzo de los pescadores artesanales implica dejar sus labores y familias para viajar de manera frecuente a Lima. “Las dirigentes han dejado sus negocios y a sus hijos por amor a la tierra y al sector”, reveló.

De cualquier forma, la falta de respuestas concretas y el temor al archivo definitivo del dictamen acentúan la incertidumbre sobre el futuro de la reserva. “Tenemos confianza en que el tema pueda ser debatido y aprobado antes del recambio parlamentario; si no, el riesgo es que se pierda la protección por completo”, sentenció el hombre de mar.