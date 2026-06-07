Perú

Elecciones 2026: locales de votación abren sus puertas para el inicio de la segunda vuelta

Las autoridades electorales habilitaron los centros de votación en todo el país para la segunda vuelta presidencial. Más de 27 millones de peruanos están habilitados para elegir al próximo mandatario en una jornada

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, inaugura la jornada electoral, destacando la importancia de este día para la democracia peruana y garantizando la correcta distribución del material de votación en todo el país.| América Noticias

Más de 27 millones de peruanos están convocados este domingo 7 de junio para decidir en segunda vuelta quién será el próximo presidente del país, en una jornada que inició a las 7:00 de la mañana con la apertura de los locales de votación a nivel nacional.

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el proceso de votación se desarrolla en todo el territorio peruano. Los locales de sufragio se habilitaron desde las 6:00 para que los miembros de mesa pudieran instalar las mesas y permitir el ingreso ordenado de los electores antes del inicio oficial de la jornada.

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La segunda vuelta presidencial enfrenta a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, postulante de Juntos por el Perú, quienes buscan ocupar el cargo de jefe de Estado y dos vicepresidencias para el periodo constitucional de cinco años.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, señaló que el 100 % de los materiales han llegado a los locales de votación a nivel nacional.

Segunda vuelta en Perú: locales de votación abren sus puertas a las 7:00 a.m.
Segunda vuelta en Perú: locales de votación abren sus puertas a las 7:00 a.m.| Andina

¿Hasta qué hora puede votar?

La ONPE estableció que el horario oficial para votar en la segunda vuelta presidencial de Perú es desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en todo el país. Este rango horario aplica de manera uniforme en el territorio nacional, por lo que se recomienda a los ciudadanos acudir con anticipación para evitar contratiempos y reducir las filas en las horas de mayor afluencia.

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El organismo electoral recordó que la asistencia puntual a los locales de votación permite un flujo más ágil y seguro durante la jornada. Una vez que se cumpla el horario de cierre, solo podrán sufragar quienes ya se encuentren dentro del recinto antes de este horario.

Más de 2 mil locales de votación recibieron material electoral, tras un despliegue iniciado desde la sede de Lurín durante la noche. Difusión
Más de 2 mil locales de votación recibieron material electoral, tras un despliegue iniciado desde la sede de Lurín durante la noche. Difusión

¿Qué pasa si no voy a votar en segunda vuelta?

Los ciudadanos que no asistan a votar en la segunda vuelta presidencial de Perú deberán pagar una multa económica, cuyo monto depende de la clasificación socioeconómica del distrito registrado en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), existen tres escalas diferenciadas: para distritos calificados como “no pobre” la multa es de S/ 110, en distritos “pobre” es de S/ 55 y para aquellos considerados “pobre extremo” la sanción asciende a S/ 27,50. Estas cifras se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, que para este año es de S/ 5 500.

Además, la sanción no solo aplica a quienes omiten el voto, sino también a los ciudadanos designados como miembros de mesa que no cumplen con su función. En ese caso, la multa asciende al 5% de la UIT, es decir, S/ 275.

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