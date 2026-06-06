Perú

Clausuran cuatro discotecas informales en el Jirón de la Unión tras operativo conjunto con la Policía

El operativo nocturno se realizó antes del inicio de la ley seca y derivó en clausuras, sanciones administrativas y procedimientos por incumplir la normativa vigente

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Un cartel rojo de "CLAUSURADO" es pegado en una puerta oscura por una inspectora municipal mientras agentes de seguridad y un hombre observan
La Municipalidad de Lima, junto a la PNP, clausuró establecimientos que operaban como discotecas en el Jirón de la Unión por detectar diversas infracciones administrativas y de seguridad, previo a la Ley Seca. (Foto: Municipalidad de Lima)

La Municipalidad Metropolitana de Lima clausuró anoche discotecas informales en el jirón De La Unión durante un operativo nocturno realizado en dos inmuebles del Cercado de Lima, en las cuadras 8 y 10. La intervención se hizo en coordinación con la Policía Nacional del Perú y, según la comuna, se detectaron incumplimientos administrativos y fallas de seguridad.

“Ejecutamos un operativo de fiscalización en coordinación con la Policía Nacional del Perú en inmuebles ubicados en las cuadras 8 y 10 del Jirón de la Unión, que operaban como discotecas informales”, precisó la comuna en sus redes sociales.

El operativo, dispuesto por el alcalde Renzo Reggiardo, se ejecutó durante la noche del viernes, previo al inicio de la entrada en vigencia de la “Ley seca” por el actual proceso electoral. La municipalidad informó que la prioridad fue reducir riesgos en una zona de alta afluencia nocturna como el Centro Histórico de Lima.

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Inspectores municipales y personal de seguridad realizan un operativo nocturno en una discoteca con techo de metal y plantas colgantes, junto a una barra de bebidas
La Municipalidad de Lima y la Policía Nacional realizaron un operativo en discotecas del Jirón de la Unión, Cercado de Lima, detectando infracciones administrativas y de seguridad antes de la "Ley seca" electoral. (Foto: Municipalidad de Lima)

Inspectores, fiscalizadores y prevencionistas revisaron las condiciones de funcionamiento de los locales y aplicaron medidas inmediatas al encontrar irregularidades que, de acuerdo con el reporte municipal, comprometían la seguridad de los asistentes y el orden en el área intervenida.

Cuatro discotecas del Centro de Lima fueron clausuradas

La Municipalidad de Lima señaló que el despliegue incluyó a las gerencias de Fiscalización y Control, Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana, Gestión del Riesgo de Desastres, PROLIMA y Desarrollo Humano, además del apoyo de la Policía Nacional del Perú.

En el inmueble ubicado en el jirón De La Unión n.° 1048-A, los fiscalizadores clausuraron la discoteca del segundo piso por ampliación indebida de giro, es decir, por operar con una actividad distinta o extendida a la autorizada. Además, la municipalidad inició un procedimiento administrativo sancionador tras detectar una modificación no autorizada de la infraestructura.

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Interior de una discoteca oscura con una larga barra de madera, múltiples bolas de discoteca en el techo y luces de neón rojas en las paredes
La Municipalidad de Lima y la Policía Nacional fiscalizan discotecas en el Jirón de la Unión, detectando irregularidades de seguridad y administrativas. (Foto: Municipalidad de Lima)

En ese mismo edificio, la discoteca del quinto piso también fue clausurada por incumplir medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente, según informó la comuna.

En el segundo punto intervenido, el inmueble del jirón De La Unión n.° 892, las autoridades dispusieron la clausura del predio por deficiencias en seguridad. En ese lugar, la discoteca del segundo piso fue clausurada por ampliación de giro, mientras que el establecimiento del séptimo piso fue clausurado por no contar con licencia.

Municipalidad anunció más operativos de fiscalización

Tras las inspecciones, la Municipalidad Metropolitana de Lima indicó que aplicó cierres y dispuso acciones administrativas para evitar que los locales continúen funcionando en esas condiciones. El objetivo, según explicó, fue prevenir incidentes en espacios con alta concurrencia y asegurar que las actividades comerciales se desarrollen con controles mínimos.

Agentes uniformados de Serenazgo y Policía Nacional con escudos "SERENAZGO" de pie frente a un edificio con las entradas 1044 y 1042 durante un operativo nocturno
Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú participan en un operativo nocturno contra discotecas infractoras en el Jirón de la Unión, Cercado de Lima. (Foto: Municipalidad de Lima)

En el caso del jirón De La Unión n.° 1048-A, la comuna precisó que el cierre del segundo piso estuvo acompañado por el inicio de un procedimiento administrativo sancionador debido a la modificación no autorizada de la infraestructura. En el quinto piso, la clausura respondió a observaciones vinculadas a seguridad.

En el inmueble del jirón De La Unión n.° 892, además de la clausura del predio por deficiencias de seguridad, la municipalidad informó que el local del séptimo piso, cerrado por falta de licencia, también quedó comprendido en un procedimiento administrativo sancionador por deficiencias en seguridad.

La comuna sostuvo que continuará con operativos de fiscalización en el Centro Histórico de Lima para reducir riesgos y exigir el cumplimiento de las normas en establecimientos que reciben público, especialmente en fechas de alta circulación y controles reforzados.

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