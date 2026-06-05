Superintendente de la SBS aparece en investigación por presunto lavado de activos

El nombre de Sergio Espinosa, titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), figura en una investigación fiscal por presunto lavado de activos, de acuerdo con documentos revelados por la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión. El caso ha llamado la atención debido a que involucra a la máxima autoridad de la entidad responsable de supervisar los mecanismos de prevención y control de este tipo de delitos en el sistema financiero peruano.
La investigación preliminar se desarrolla en torno a una operación internacional vinculada a una transferencia de 200 millones de euros que habría sido pactada mediante un contrato suscrito en julio de 2020 entre la empresa peruana Topsale SAC y la firma china Citisino Holdings Limited. Según la denuncia fiscal, los fondos comprometidos en el acuerdo no habrían llegado al destino previsto, lo que motivó el inicio de las pesquisas.
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Investigación fiscal en curso
Las diligencias son conducidas por el fiscal provincial Eduardo Cuevapoma, integrante de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. La hipótesis planteada por el Ministerio Público se centra en un presunto esquema de lavado de activos bajo la modalidad de conversión y transferencia de dinero.
De acuerdo con el documento citado en el reportaje televisivo, “no se descarta la participación de la propia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, quienes habrían realizado una serie de operaciones fraudulentas para darle legalidad al ingreso, retención del dinero y/o traspaso del dinero a terceros”. La investigación se mantiene actualmente en fase preliminar.
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Respuesta de la SBS
Tras conocerse la información, Sergio Espinosa no ofreció declaraciones directas sobre el caso. La respuesta fue canalizada a través del área de comunicaciones de la SBS.
Según el reportaje, en una primera instancia la entidad señaló que no tenía conocimiento de la denuncia. Posteriormente, rechazó los señalamientos formulados en la investigación. No obstante, la pesquisa fiscal continúa abierta mientras las autoridades recaban información para determinar la existencia o no de responsabilidades.
Otros funcionarios bajo investigación
La investigación periodística también menciona que varios integrantes de la alta dirección de la SBS registran denuncias o procesos fiscales. Entre ellos se encuentran Mario Zambrano Berendsohn, superintendente adjunto de cooperativas; Carlos Cueva Morales, superintendente adjunto de regulación jurídica; y Jorge Mogrovejo González, superintendente adjunto de banca y microfinanzas.
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De acuerdo con el informe, estos funcionarios afrontan investigaciones relacionadas con presuntos delitos como estafa agravada, colusión, abuso de autoridad, falsedad ideológica y delitos informáticos. El reportaje sostiene que estos casos forman parte de una serie de cuestionamientos dirigidos a altos cargos de la institución.
Remuneraciones y nuevas indagaciones
Otro aspecto abordado por la investigación televisiva corresponde a la política de compensaciones dentro de la SBS. Según el informe, la entidad destina más de S/ 20 millones al año al pago de bonos de productividad para su personal.
Asimismo, se indica que Sergio Espinoza percibiría una remuneración mensual cercana a los S/ 41.600 y que, considerando gratificaciones y otros beneficios, sus ingresos brutos durante 2025 habrían alcanzado aproximadamente los S/ 582.400. El reportaje también da cuenta de una investigación preliminar contra María Fernanda García Yrigoyen, jefa de la Unidad de Inteligencia Financiera, por presuntos delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica vinculados a una denuncia presentada contra una empresa privada.
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