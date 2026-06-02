Soñaba con ver a BTS en México antes de morir: hoy Melanie vive en 8 personas tras donar sus órganos

Cientos de fans de BTS, conocidos como ARMY, se congregaron en un homenaje nocturno para despedir a una joven admiradora, con army bombs y decoraciones moradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última vez que Melanie Satzuki Bautista Negrete estuvo cerca de BTS, repartía freebies afuera del Estadio GNP Seguros con su mamá. No tenían boletos para entrar a sus conciertos y habían viajado desde San Luis Potosí solo para escuchar a la banda de K-pop desde la calle. Días después, Melanie murió.

Tenía 11 años y su familia decidió donar sus órganos luego de que la menor sufriera un accidente cerebrovascular. La donación le dará una segunda oportunidad de vida a al menos ocho personas.

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Su madre afirma que Melanie no dejó de ser ella misma hasta el final. Un video que circula en redes sociales captaron sus últimos momentos.

Familiares, amigos y personal médico rindieron homenaje a Melanie Satzuki en el hospital, formando un pasillo de globos morados y aplausos en su último adiós. La niña, fan de BTS, donó sus órganos y regaló vida a otros. (Redes sociales)

El pasillo del Hospital General de Zona No. 50 del IMSS estaba completamente decorado con globos morados —el color de BTS, el que Melanie eligió como fan— mientras filas de médicos, enfermeras y familiares aplaudían en su paso hacia el quirófano.

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En ese mismo trayecto, su madre repartió los últimos freebies que Melanie preparó sin saberlo: sus órganos.

La donación se realizó en ese hospital y fue la quinta procuración multiorgánica del año en la entidad, según informaron los Servicios de Salud y el Centro Estatal de Trasplantes (CETRA). El doctor Claudio Alberto García Perales, coordinador hospitalario de Procuración de Órganos y Tejidos del HGZ No. 50, confirmó que se procuraron corazón, hígado, riñones y córneas.

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(Facebook: Ricardo Gallardo Cardona﻿)

El corazón de Melanie fue trasladado en una aeronave del Gobierno del Estado al Hospital Ignacio Chávez de la Ciudad de México. Sus riñones e hígado viajaron a la Clínica No. 25 del IMSS en Monterrey. Las córneas se quedaron en San Luis Potosí, resguardadas en el banco estatal de tejidos oculares.

Su escuela la despidió con un minuto de aplausos y globos blancos

La joven fue aplaudida por su último acto. (Facebook: Bangtan Sonyeondan-Young Forever)

Melanie cursaba el quinto grado de primaria en la escuela “Agustín Bocard Alvarado”. Sus maestros la describieron como una niña alegre, amable y dedicada, que ocupaba el segundo lugar de aprovechamiento académico y estaba próxima a incorporarse a la escolta del plantel.

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Durante el acto cívico por el Día de la Marina, la directora de la institución le dedicó unas palabras. Estudiantes y docentes respondieron con un minuto de aplausos.

Una fotografía de Melanie fue colocada sobre el pupitre que ocupaba en el salón, junto a un arreglo floral. Al final, se liberaron globos blancos al cielo mientras la banda de guerra interpretó diversas piezas.

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Sus padres y hermanas estuvieron presentes en la ceremonia.

El ARMY reacciona

(Facebook: Ricardo Gallardo Cardona﻿)

La historia se viralizó en redes sociales y generó una reacción masiva entre la comunidad de fans de BTS en toda América Latina. Cientos de mensajes inundaron la publicación donde se anunció su partida.

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Estas son algunas de las voces del fandom:

1. “Espero que en donde sea que ahora estés, puedas cumplir todos tus sueños, libre de sufrimiento y dolor.”

2. “Sigue encendiendo el universo con tu luz morada, gracias preciosa, ahora vivirás en cada una de las personas que salvaste, gracias a tu familia, fuiste muy valiente.”

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3. “Esta pequeña y su familia son verdaderos héroes. Aún con todo el dolor que les tocó vivir, salvaron otras vidas, llevaron alegrías a otros y nos dejaron una lección de vida.”

4. “Mi pequeña ARMY vuela alto. Salvaste varias vidas y cada uno de ellos te recordará con mucho amor. Tú eres el ejemplo perfecto de seguir sonriendo a pesar de las cosas que estemos viviendo.”

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5. “Gracias por ser parte de este fandom, ahora eres una estrella más en el cielo. Espero que te hayas ido tranquila. Descansa en paz, pequeña, y brilla intensamente.”

6. “Por qué no vi esto antes. A mí me sobraba un boleto para el 7 y se lo hubiera regalado. Ahora me siento mal. Que Dios colme de paz su corazón a su familia y amigos. Ella solo fue a cuidar a los chicos desde el cielo.”

7. “Mis respetos para los papás por hacer esta noble acción. Soy mamá de una ARMY y mientras esté en mis manos, ella logrará sus sueños.”

8. “Ojalá esto llegue a los chicos para que vean el amor que les tenemos.”

9. “Todas las que nos quedamos aquí tenemos que hacer cosas que marquen la diferencia, para que sepan que no solo somos fans. Gracias, Melanie, fuiste una gran luchadora.”

10. “Debió ir ella al concierto y no los influencers que no tenían ningún interés en estar ahí.”

11. “Un gran abrazo para su familia y demás seres queridos. Que tenga un buen camino, que descanse en paz y que donde quiera que esté sea muy feliz.”

12. “Vivió difundiendo amor y hoy se despide regalando vida.”

13. “Ella sigue viva en nuestros corazones y dará vida a otras. Que en paz descanse.”

14. “Nena hermosa, mi respeto y oraciones para ti. Cuida de nuestros siete jóvenes que nos regalan alegría, y gracias por tu generosidad por dar otra oportunidad.”

15. “Tu corazón seguirá latiendo por mucho tiempo. Tú seguirás brillando en quienes estarás presente. Gracias, Melanie, por ser tan especial.”

16. “Es una heroína, salvó a ocho personas donando sus órganos.”

17. “Pequeño ángel, que hasta el final ayudará a alguien a seguir adelante.”

18. “Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. A pesar de su corta edad, deja un legado de vida. Mucha fortaleza para toda su familia.”

19. “Muchas gracias, pequeña, por dar la oportunidad de que más personitas tengan otra oportunidad. En otro universo estás tú en primera fila, cantando y bailando con ellos, y ellos abrazándote y sonriéndote.”

20. “Fue su mayor regalo para otras personas, para que tengan un mejor vivir. Qué pena que no haya podido estar en alguno de los conciertos.”

BTS en México. (Anayeli Tapia / Infobae México)

Cabe recordar que BTS se presentó el pasado 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, reuniendo a más de 150,000 asistentes en tres fechas con boletos agotados en tiempo récord. Era su primer regreso como banda completa tras casi nueve años de ausencia, luego de que sus integrantes cumplieran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Fuera del escenario, la banda visitó Palacio Nacional, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y recibió un reconocimiento como visitantes distinguidos del Gobierno de México. Desde el balcón del recinto, los siete integrantes también saludaron a miles de fans que esperaron durante horas en la plancha del Zócalo.

Tanto la agrupación como la mandataria mexicana aseguraron que el grupo de K-pop podría regresar a México en el 2027.