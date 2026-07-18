Matías Di Benedetto valora el triunfo de Universitario ante ADT en el inicio del Torneo Clausura 2026: “Vinimos muy convencidos”

Universitario de Deportes inició con el pie derecho su camino en el Torneo Clausura 2026 y Matías Di Benedetto valoró el resultado obtenido sobre el terreno de juego del estadio Unión Tarma. Crédito: X Jax Latin Media.

Universitario comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Héctor Cúper derrotó por 2-1 a ADT en el estadio Unión Tarma gracias a los goles de Álex Valera y Lisandro Alzugaray, un resultado que le permite iniciar con tres puntos un certamen en el que está obligado a ser protagonista si quiere mantenerse en carrera por el título nacional.

Tras el encuentro, uno de los futbolistas que tomó la palabra fue Matías Di Benedetto. El defensor argentino destacó el esfuerzo realizado por todo el plantel para imponerse en una de las salidas más complicadas del campeonato y aseguró que el equipo llegó con la convicción de sumar una victoria.

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“Estamos muy contentos. Vinimos muy convencidos, a ganar el partido porque tenemos esta nueva ilusión. Nos preparamos para afrontarlo de la mejor manera. La verdad que nos vamos muy contentos porque todos conocemos este medio y sabemos que es una de las canchas más difíciles“, declaró el zaguero en diálogo con 'Jax Latin Media’.

Matías Di Benedetto explicó cómo lleva el cambio del sistema defensivo de Universitario. Crédito: Instagram Matías Di Benedetto.

El triunfo cobra mayor relevancia por el contexto en el que se produjo. Tarma suele convertirse en un escenario complicado para los equipos visitantes debido a la altura y al buen rendimiento que habitualmente muestra ADT como local. Sin embargo, Universitario logró sobreponerse al empate parcial de Jeremy Canela y encontró el gol del triunfo gracias al tiro libre de Lisandro Alzugaray.

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La adaptación a la nueva línea de cuatro

Más allá del resultado, uno de los aspectos que dejó el partido fue la consolidación del nuevo sistema táctico implementado por Héctor Cúper. Desde la temporada 2023, Universitario había utilizado casi de manera ininterrumpida una línea de tres defensores centrales, un esquema que le permitió conquistar títulos y obtener buenos resultados tanto a nivel local como internacional.

No obstante, con el paso del tiempo los rivales comenzaron a interpretar con mayor facilidad el funcionamiento del equipo. La llegada del entrenador argentino también significó un cambio en ese aspecto, apostando por una defensa de cuatro hombres que busca darle nuevas variantes al juego del conjunto ‘crema’.

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Revive el espectacular gol de tiro libre de Lisandro Alzugaray que le dio la ventaja a Universitario sobre ADT. Una ejecución brillante que sorprendió al arquero y desató la euforia de la hinchada crema. - Liga 1

Di Benedetto reconoció que la adaptación ha requerido bastante trabajo durante la pretemporada y que todavía existen aspectos por perfeccionar, aunque aseguró que las sensaciones del grupo son positivas.

“Hemos trabajado mucho, el profe ha hecho mucho hincapié en trabajar esa línea de cuatro, los movimientos y creo que nos hemos sentido muy bien. Seguramente sí habrá que afinar algunos detalles, lo trabajaremos en la semana para seguir mejorando“, comentó el central.

El funcionamiento defensivo fue uno de los puntos destacados del equipo en Tarma, especialmente considerando las dificultades que supone jugar en la altura y frente a un rival que suele generar numerosas ocasiones de peligro en condición de local.

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El zaguero también reconoció que Universitario es consciente de la presión con la que afronta este Torneo Clausura. Luego de perder el Apertura, el conjunto ‘crema’ necesita mantener el protagonismo para evitar que Alianza Lima pueda quedarse con el campeonato nacional de manera directa. “Lo tenemos claro. Por eso, vinimos muy convencidos hoy a una cancha muy difícil“, concluyó el argentino.

Revive el espectacular gol de Jeremy Canela que le dio el empate a ADT contra Universitario. Tras un rechazo en el área, Canela empalma el balón con un potente disparo de primera, inatajable para el arquero rival. - Liga 1

Próximo partido de Universitario

Tras iniciar con una victoria su participación en el Torneo Clausura, Universitario volverá a presentarse el próximo viernes 24 de julio, cuando reciba a Cusco FC desde las 20:30 horas en el estadio Monumental por la segunda jornada del campeonato.

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El compromiso tendrá un ingrediente especial, ya que marcará el regreso a Ate de Javier Rabanal y Miguel Salveira. Tanto el entrenador español como el futbolista brasileño defendieron la camiseta ‘crema’ durante el Torneo Apertura, aunque sus salidas de la institución no se produjeron en los mejores términos. Será una nueva prueba para el equipo de Héctor Cúper, que buscará mantener el puntaje perfecto y confirmar el buen inicio mostrado en Tarma.