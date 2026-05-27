Perú

UNI presenta sistema que permitirá estimar daños por sismos

La herramienta SEIDAS busca fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades y mejorar la preparación de las ciudades frente a emergencias de gran magnitud

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SEIDAS se usará este año en simulacros y ejercicios de gestión del riesgo para evaluar escenarios hipotéticos, optimizar tiempos de reacción y reforzar la coordinación institucional en la respuesta ante sismos - Créditos: UNI.
SEIDAS se usará este año en simulacros y ejercicios de gestión del riesgo para evaluar escenarios hipotéticos, optimizar tiempos de reacción y reforzar la coordinación institucional en la respuesta ante sismos - Créditos: UNI.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), por medio del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), presentó el sistema SEIDAS, una plataforma creada en cooperación con investigadores de Japón para calcular impactos probables tras un terremoto y aportar información útil para la toma de decisiones. La propuesta se enfocó en reducir la incertidumbre en los primeros momentos posteriores a un evento sísmico mediante estimaciones rápidas y medibles.

La actividad se realizó en coordinación con la Municipalidad Distrital de Chorrillos y se integró a las acciones preparatorias del Simulacro Nacional Multipeligro programado para el 29 de mayo. En ese marco, la presentación se planteó como un ejercicio de articulación entre la academia, los gobiernos locales y los equipos responsables de la gestión del riesgo, con énfasis en el uso de evidencia técnica para planificar la respuesta.

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SEIDAS surgió del trabajo científico y tecnológico de especialistas de la UNI y Japón en el marco del proyecto SATREPS. El sistema integra información sísmica, modelos de simulación y datos urbanos para producir, en pocos minutos, estimaciones cuantificables sobre el posible impacto de un sismo. Con ese procesamiento, la plataforma entrega resultados que permiten anticipar niveles de daño y demandas críticas de atención.

El objetivo operativo de SEIDAS consiste en reducir la incertidumbre en los primeros momentos posteriores a un sismo con estimaciones rápidas, medibles y orientadas a la respuesta - Créditos: UNI.
El objetivo operativo de SEIDAS consiste en reducir la incertidumbre en los primeros momentos posteriores a un sismo con estimaciones rápidas, medibles y orientadas a la respuesta - Créditos: UNI.

La herramienta identifica afectaciones potenciales en viviendas, establecimientos de salud, puentes, reservorios de agua y redes de transporte. También incorpora variables vinculadas con población vulnerable, un componente clave para ordenar prioridades de intervención. Con esa base, las autoridades pueden asignar recursos, organizar la atención de emergencias y decidir acciones inmediatas con criterios comparables y verificables.

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Durante la demostración, el equipo del CISMID-UNI expuso la aplicación del sistema en el distrito de Chorrillos, señalado como zona focal nacional para el Simulacro Nacional Multipeligro. Los especialistas explicaron el valor de incorporar soluciones científicas desarrolladas desde la academia en la planificación urbana y en los protocolos operativos, con el objetivo de elevar el estándar de preparación ante desastres y reducir riesgos en zonas de alta exposición.

SEIDAS empezará a utilizarse en simulacros y ejercicios de gestión del riesgo durante este año. La plataforma permitirá evaluar escenarios hipotéticos, optimizar tiempos de reacción y reforzar la coordinación entre instituciones responsables de la respuesta. Con esa implementación, la UNI y sus socios japoneses apuntan a consolidar una herramienta que complemente la planificación pública y fortalezca la capacidad de anticipación frente a sismos.

SEIDAS surgió del proyecto SATREPS e integra información sísmica, modelos de simulación y datos urbanos para generar, en pocos minutos, estimaciones cuantificables de daño y de demandas críticas de atención - Créditos: UNI.
SEIDAS surgió del proyecto SATREPS e integra información sísmica, modelos de simulación y datos urbanos para generar, en pocos minutos, estimaciones cuantificables de daño y de demandas críticas de atención - Créditos: UNI.

Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) convocó a la ciudadanía a participar en el primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026, fijado para el viernes 29 de mayo a las 10:00 a. m. El ejercicio siguió una secuencia: alerta inicial mediante sirenas, bocinas, campanas o avisos del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), luego permanencia de dos minutos en zonas seguras internas y, tras el fin del movimiento, evacuación a puntos externos con mochila de emergencia.

Catherine Palacios señaló que el ejercicio busca preparar a la población para responder ante un sismo con una reacción serena y organizada (Créditos: Andina)

Después de la salida principal, el plan incluyó la simulación de alertas de tsunami o aluvión con SISMATE y sirenas locales, con desplazamiento a zonas altas o lugares seguros, lejos del litoral o áreas de riesgo. La subdirectora de Preparación del Indeci, Catherine Palacios, indicó a Canal N que la práctica busca una respuesta serena y organizada y que cada región eligió su peligro. El simulacro se realizó en 21 departamentos, además de Lima Metropolitana y el Callao, mientras Huánuco, Pasco, San Martín y Loreto priorizaron lluvias intensas y deslizamientos.

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