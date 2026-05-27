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¿Un aliado contra la calvicie? Especialista asegura que el aceite de oliva ayuda a fortalecer el cabello y reducir su caída

Estudios citados en reportes especializados señalan que este ingrediente natural podría contribuir a mantener la hidratación y reducir el daño capilar

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Vista superior de botellas y tubos de productos capilares, una botella de aceite de oliva, ramas de olivo, aceitunas y un peine de madera sobre una superficie de madera.
Productos de cuidado capilar con aceite de oliva, ramas frescas y aceitunas se muestran sobre una superficie de madera, destacando sus beneficios naturales para el cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de oliva, un producto ampliamente utilizado en la cocina, ha sido señalado por especialistas como un posible aliado en el cuidado capilar, especialmente en la prevención de la caída del cabello y el fortalecimiento de la fibra capilar. Según explicó la especialista, sus propiedades nutricionales y su impacto en la estructura del pelo.

De acuerdo con la dermatóloga Ana Molina, citada en medios especializados, el aceite de oliva contiene fitoestrógenos que podrían influir en procesos hormonales vinculados a la alopecia androgenética. Este tipo de caída del cabello está asociada a la acción de la dihidrotestosterona (DHT), una hormona que provoca la miniaturización progresiva de los folículos pilosos, debilitando el crecimiento capilar.

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Asimismo, la especialista explicó que estos compuestos naturales podrían actuar como inhibidores de la enzima 5-alfa-reductasa, responsable de convertir la testosterona en DHT. En ese sentido, se plantea que una reducción en la actividad de esta enzima podría contribuir a frenar la progresión de la caída del cabello en determinados casos, aunque sin sustituir tratamientos médicos especializados.

Vista superior de un envase de aceite de oliva, un peine de madera, un cuenco con aceite y hierbas, y una toalla blanca, rodeados de aceitunas y hojas.
Productos y elementos naturales como el aceite de oliva, un peine de madera, y hierbas aromáticas, que destacan los beneficios para el cuidado capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posible estimulación del crecimiento capilar

Además de su posible efecto en la reducción de la caída del cabello, algunos estudios señalan que el aceite de oliva podría favorecer el crecimiento capilar. Esto estaría relacionado con su capacidad para mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que permitiría una mejor nutrición de los folículos pilosos y una mayor actividad celular.

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La dermatóloga consultada también indicó que este ingrediente natural podría ayudar a estimular la proliferación de las células encargadas del crecimiento del cabello. Sin embargo, los especialistas aclaran que estos efectos no deben interpretarse como un tratamiento definitivo contra la calvicie, sino como un complemento dentro de una rutina de cuidado capilar.

En paralelo, investigaciones publicadas en revistas científicas del área cosmética han evaluado el impacto de diversos aceites en la salud del cabello, observando que el aceite de oliva puede mejorar la hidratación y la resistencia de la fibra capilar gracias a su composición rica en ácidos grasos esenciales.

Un hombre con camiseta gris se mira al espejo mientras aplica una sustancia amarilla en su cabello oscuro. Se observa una botella de aceite en el lavabo.
Un hombre aplica aceite de oliva a su cabello frente al espejo en el baño, mostrando un momento de cuidado personal y bienestar masculino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hidratación, brillo y protección del cabello

Otro de los beneficios más destacados del aceite de oliva es su capacidad para actuar como emoliente natural. Esto significa que ayuda a retener la humedad dentro de la fibra capilar, lo que contribuye a mantener el cabello más suave, brillante y menos propenso al encrespamiento.

De acuerdo con especialistas en salud capilar, su aplicación tópica también puede mejorar la apariencia del cabello dañado por el uso de tintes, planchas o secadores. Su acción lubricante facilita el desenredado y aporta una capa protectora que ayuda a reducir la rotura del cabello.

Asimismo, algunos estudios citados por expertos señalan que el aceite de oliva puede contribuir a la salud del cuero cabelludo, ayudando a reducir la descamación y la irritación en ciertos casos, lo que favorece un entorno más saludable para el crecimiento capilar.

El aceite de oliva virgen extra se considera de la más alta calidad. (Imagen ilustrativa Infobae)
El aceite de oliva virgen extra se considera de la más alta calidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estudios científicos sobre su efectividad

Diversas investigaciones han analizado el comportamiento del aceite de oliva en la fibra capilar. Un estudio publicado en el Journal of Cosmetic Science concluyó que este ingrediente mejora la hidratación del cabello y su elasticidad, debido a su capacidad de penetración en la estructura capilar y su contenido de grasas naturales.

Otro estudio del International Journal of Trichology observó que el aceite de oliva puede reducir el daño capilar provocado por tratamientos químicos como la coloración, ayudando a preservar la integridad de la cutícula del cabello. Esto refuerza su uso en productos cosméticos y tratamientos de cuidado personal.

Primer plano de unas manos aplicando aceite en las puntas de un cabello castaño oscuro. En el fondo, una botella borrosa de aceite de oliva sobre una superficie blanca.
Una persona aplica cuidadosamente aceite de oliva en las puntas de su cabello para nutrirlo y protegerlo, destacando la importancia del cuidado capilar en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y uso adecuado

En esa misma línea, la especialista detalla que su aplicación tópica puede contribuir a reducir el encrespamiento y mejorar la textura del cabello, especialmente en cabelleras secas o dañadas. Sin embargo, advierte que su uso debe ser moderado, ya que su densidad podría resultar excesiva para algunos tipos de cabello.

Finalmente, Ana Molina señala que, si bien el aceite de oliva no debe considerarse un tratamiento médico contra la calvicie, sí puede integrarse como un apoyo complementario dentro del cuidado capilar. Su uso adecuado, junto con hábitos saludables, podría contribuir a mejorar la apariencia y resistencia del cabello.

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