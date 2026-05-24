¿Usted también ha notado que los CEO escriben cada vez más en LinkedIn? La Generación Z exige líderes accesibles y transparentes

En Perú, el liderazgo empresarial evoluciona hacia la autenticidad y el propósito, claves para la reputación del CEO en LinkedIn.

La transformación del liderazgo empresarial en el Perú avanza hacia una era en la que la cercanía, la autenticidad y el propósito definen la reputación de los ejecutivos.

La figura tradicional del gerente distante cede paso a líderes visibles que comparten sus experiencias en espacios como LinkedIn, donde revelan tanto fracasos como aprendizajes.

María Suquilanda, CEO y Directora Comercial de MS Prospección Inteligente, explica que la marca personal del CEO influye de manera directa en la percepción de las nuevas generaciones sobre una empresa.

El liderazgo visible reemplaza al gerente distante

Según declaraciones recogidas por Infobae, Suquilanda sostiene que el talento joven prioriza trabajar en entornos donde los líderes son humanos y transparentes.

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“El talento joven ya no busca solamente un buen sueldo. Quiere trabajar con líderes humanos, transparentes y coherentes con sus valores. La marca personal del CEO hoy influye directamente en la reputación de la empresa“, afirma la especialista.

Las nuevas generaciones peruanas priorizan trabajar en empresas con líderes visibles, humanos y transparentes, según María Suquilanda.

El auge de plataformas digitales como LinkedIn ha modificado la estrategia de exposición de los líderes empresariales.

Durante años, muchos ejecutivos optaron por el perfil bajo, pero la necesidad de generar confianza y construir cultura organizacional sólida ha impulsado a los principales CEOs a comunicar con mayor apertura.

De acuerdo con Suquilanda, “las personas quieren saber quién está detrás de una marca. Cuando un CEO comunica con empatía y autenticidad, logra construir cercanía y fortalecer la cultura organizacional”.

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LinkedIn impulsa la autenticidad de los CEOs peruanos

El impacto de la marca personal de los CEOs se refleja, especialmente, en la atracción y retención de la Generación Z.

Este grupo, que comienza a dominar el mercado laboral peruano, prefiere empresas con líderes visibles y accesibles, valorando la transparencia y la flexibilidad en el ambiente laboral.

Para las organizaciones, la exposición estratégica de sus directivos se ha convertido en una potente herramienta de reclutamiento.

La tendencia se consolida no solo en sectores tecnológicos, sino también en banca, minería y retail. Los líderes de diferentes industrias comparten historias sobre desafíos internos, cultura y propósito, logrando mayor engagement dentro y fuera de sus organizaciones.

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La marca personal del CEO influye directamente en la atracción y retención del talento joven, especialmente de la Generación Z.

La marca personal del CEO se convierte en activo empresarial

En este contexto, la construcción de una marca personal auténtica se transforma en un activo fundamental. Suquilanda comparte 5 recomendaciones para quienes desean fortalecer su huella profesional:

Publicar experiencias reales y aprendizajes genuinos sobre liderazgo.

Mostrar la cultura interna de las empresas y el lado humano de los equipos.

Abordar desafíos, innovación y transformación empresarial utilizando un lenguaje cercano.

Mantener una presencia activa en LinkedIn con contenido relevante y visión estratégica.

Comunicar propósito y valores, no limitarse a resultados financieros.

La especialista recalca que la reputación corporativa ya no depende de campañas publicitarias o comunicados institucionales.

“Las empresas más admiradas son aquellas donde el liderazgo tiene voz propia y genera conversación. Un CEO visible y auténtico puede convertirse en el principal embajador de una organización”, concluye.

¿Quién es María Suquilanda?

La trayectoria de María Suquilanda incluye la fundación de MS Prospección Inteligente, la primera agencia digital peruana especializada en LinkedIn, y el desarrollo de una metodología certificada oficialmente por la plataforma en Latinoamérica.

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Desde 2017, ha colaborado con más de 8.000 profesionales en Perú y Latinoamérica, generando más de 300 reuniones para una sola empresa a través de estrategias digitales y superando el millón de soles en ventas mediante mensajes personalizados.