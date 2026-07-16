Magaly Medina agradece el respaldo del público y pide una nueva oportunidad para Ethel Pozo en TV: “La vi como si fuera mi hija”

Magaly Medina agradece al público por la sintonía de su entrevista con Ethel Pozo y comparte sus impresiones, revelando que la vio como una joven indefensa que podría ser su hija y que fue utilizada por personas con más malicia. ATV/ peru-entretenimiento.

La emisión de Magaly TV La Firme del 15 de julio comenzó con una reflexión inesperada de Magaly Medina, quien volvió a referirse a la entrevista que sostuvo un día antes con Ethel Pozo.

Luego de que la conversación generara un amplio debate entre los televidentes y en redes sociales, la conductora aprovechó los primeros minutos de su programa para agradecer la respuesta del público y explicar cómo cambió su percepción sobre la hija de Gisela Valcárcel tras tenerla frente a frente.

Magaly Medina y Ethel Pozo comparten un abrazo sonriente en un set de televisión, indicando la buena recepción pública de una entrevista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly Medina agradece el respaldo del público tras entrevistar a Ethel Pozo

Al iniciar el programa, Magaly Medina destacó la buena acogida que tuvo la entrevista y aseguró sentirse satisfecha por la forma en que los televidentes recibieron esa conversación, que calificó como un encuentro sincero y diferente a lo que muchos esperaban.

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La presentadora Magaly Medina habla en un set de televisión, con una imagen incrustada de ella junto a Ethel Pozo, tras reflexionar sobre la carrera de esta última. (Imagen Ilustrativa Infobae)

"Están atravesando una cierta etapa de la vida. Y bueno, sí, agradezco al público el que haya tenido tanta generosidad en sintonizarnos ayer, en ver con expectativa esta entrevista, en tolerarla muy bien, en sus grandes y buenos comentarios por nuestra conversación, que para mí no fue un té de tías, no fue el salir a tomar un café con alguien“, expresó.

La periodista dejó claro que su intención nunca fue protagonizar una charla ligera o amistosa, sino mantener una conversación con alguien a quien durante años había cuestionado públicamente. "Fue realmente el sentarme con una persona a la que yo he criticado mucho, con cuya madre tengo una enemistad televisiva“, añadió.

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Ethel Pozo respondió a Magaly Medina que lleva nueve años como conductora y rechazó que su carrera se explique solo por ser hija de Gisela Valcárcel.

Magaly Medina aclara cuál es su verdadera relación con Gisela Valcárcel

Durante su reflexión, Magaly Medina también quiso precisar un punto que, según dijo, suele generar confusión entre el público: la naturaleza de su vínculo con Gisela Valcárcel.

La conductora afirmó que nunca ha existido una amistad entre ambas y que las diferencias que han mantenido durante años pertenecen exclusivamente al ámbito televisivo.

"Debo decir así, porque hay que hacerle entender a la gente que yo no conozco a Gisela Valcárcel. Ella no es mi amiga, nunca nos hemos tratado. Si nos hemos tratado, ha sido una oportunidad por ahí saludarnos en algún aeropuerto, en alguna tienda. ‘Hola, hola’, y nada más. O sea, no es que yo haya desarrollado alguna vez algún tipo de amistad con ella que pueda llamar así, algún tipo de cercanía“, sostuvo.

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Magaly Medina reconoció que el acoso mediático a Ethel Pozo era una práctica habitual de la televisión de esa época.

Asimismo, explicó que su trabajo siempre ha consistido en analizar y cuestionar el desempeño público de los personajes televisivos y no aspectos relacionados con su vida privada.

"Y menos, como con la mayoría de la gente, yo juzgo el producto que tú tienes en televisión, lo que eres, cómo te muestras. Eso es lo que juzgo y lo que critico. Lo que también, creo yo, critica la gente que me critica a mí, porque soy igual un personaje público, un personaje televisivo al que tiene detractores como tiene público que me quiere y me defiende“, manifestó.

Ethel Pozo revela que Christian Domínguez le dijo “no soy yo” antes del ampay y lo defiende como amigo. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina revela por qué cambió su percepción sobre Ethel Pozo

Uno de los momentos más emotivos de su intervención llegó cuando explicó qué sintió al tener frente a ella a Ethel Pozo durante la entrevista. La conductora confesó que, al verla sentada en el set, ya no observó únicamente a un personaje de televisión, sino a una mujer que, desde su punto de vista, había atravesado momentos difíciles y había sido perjudicada por personas de su entorno.

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"Entonces, basándonos en eso, pero cuando la vi sentada ahí, tan indefensa y, digamos, habiendo sido comida por los lobos de alguna forma, por gente que tenía más malicia que ella y que indudablemente la utilizó como un trampolín, eso es lo que yo pienso, porque ella es hija de quien es“, afirmó.

Para Magaly Medina, la condición de hija de Gisela Valcárcel convirtió a Ethel Pozo en una figura atractiva para quienes buscaban ganar protagonismo en televisión.

"Y era la jefa de las otras. Ella era la conductora principal, pero a veces la hacían sentir como parte del elenco, cuando las parte del elenco y las comparsas eran otras personas“, agregó.

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Ethel Pozo revela que Christian Domínguez le dijo “no soy yo” antes del ampay y lo defiende como amigo. Captura: Magaly TV La Firme.

“La vi como una chiquita indefensa”, dice Magaly Medina sobre Ethel Pozo

Continuando con su reflexión, Magaly Medina explicó que la imagen que proyectó Ethel Pozo durante la entrevista despertó en ella un sentimiento de protección que no esperaba experimentar.

"Entonces, al verla sentada ahí, es como ver sentada una chiquita indefensa que bien pudiera ser mi hija. Porque eso es lo que vi finalmente. Acuérdense que soy una mujer que tiene sesenta y tres años, que tengo un hijo un poco menor que ella. Entonces... y ella es mujer. O sea, la vi así, la vi así y no me digan por qué, no me cuestiono ni me pregunto“, comentó.

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La periodista explicó que suele dejarse llevar por la intuición cuando toma decisiones importantes, incluso si con el tiempo esas decisiones pueden resultar equivocadas.

"Yo solamente sé sentir lo que mi instinto en ese momento me lleva, lo que mi corazonada me lleva a hacer. Eso es lo que hago siempre en la vida, equivocándome o no equivocándome“, señaló.

Ethel Pozo revela que Christian Domínguez le dijo “no soy yo” antes del ampay y lo defiende como amigo. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cree que Ethel Pozo merece una nueva oportunidad

Luego de compartir sus impresiones, la conductora aprovechó para enviar un mensaje directo a Ethel Pozo, a quien animó a iniciar una nueva etapa profesional lejos de las polémicas que marcaron sus últimos meses en televisión.

"Y bueno, yo creo que es hora de darle otra oportunidad a ella. En otro programa donde se la lleven, donde la contraten, donde vaya, ella tiene que tratar de ser esa mujer que vino acá, la mujer que vimos en el streaming de Pía Copello, la mujer que vino anoche acá. Eso es lo que tiene que tratar de hacer, esa personalidad“, expresó.

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Según explicó, la entrevista le permitió descubrir una faceta distinta de la conductora, muy diferente a la imagen que proyectaba anteriormente en la pantalla chica.

Para Magaly Medina, esa autenticidad podría convertirse en la clave para relanzar la carrera televisiva de Ethel Pozo, siempre que mantenga esa actitud en sus próximos proyectos.

Ethel Pozo revela que Christian Domínguez le dijo “no soy yo” antes del ampay y lo defiende como amigo. Captura: Magaly TV La Firme.

El consejo de Magaly Medina para el futuro de Ethel Pozo

Antes de dar paso al resto de su programa, Magaly Medina concluyó su reflexión con un consejo que consideró fundamental para el futuro profesional de Ethel Pozo. La periodista sostuvo que uno de los aspectos más importantes para cualquier figura pública es saber elegir a las personas que la rodean, especialmente en un medio tan competitivo como la televisión.

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"Y que ahora sí tome las riendas de su carrera en sus manos y que sepa de quién se rodea, porque eso es muy importante para caminar este cruel sendero de la carrera televisiva“, manifestó.

Con estas palabras, dejó entrever que, en su opinión, algunas decisiones tomadas en el pasado estuvieron influenciadas por personas que no contribuyeron positivamente al desarrollo profesional de la conductora.

Tras cerrar su mensaje, Magaly Medina anunció el inicio del contenido habitual del programa con una frase que marcó el cambio de tono de la emisión.

"Ahora sí, vámonos a un corte y venimos con todo el raje“, dijo antes de que el espacio pasara a la siguiente secuencia. Mientras tanto, una voz interpretó de manera jocosa: ”Y hoy no tengo quien me quiera a mí. Ya se fueron todas las mujeres“, dando paso al desarrollo del programa.

Ethel Pozo revela que Christian Domínguez le dijo “no soy yo” antes del ampay y lo defiende como amigo. Captura: Magaly TV La Firme.