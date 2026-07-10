Vacuna contra la influenza: quiénes se la deben poner, efectos secundarios y cómo te protege

El organismo panamericano pide a los países reforzar la vigilancia, revisar la capacidad de respuesta hospitalaria y proteger a los grupos de riesgo, ante la co-circulación de ambos patógenos y más consultas médicas.

La llegada de la temporada de influenza activa la alerta sanitaria en Perú. El Ministerio de Salud (Minsa) ha reiterado que la vacuna contra la influenza es una de las formas más efectivas para prevenir cuadros graves de la enfermedad, especialmente entre los grupos más vulnerables. Según información oficial, la inmunización se encuentra disponible de manera gratuita en los establecimientos de salud, con puntos de vacunación permanentes en Lima Metropolitana para ampliar el acceso.

Una enfermera vacunando a un paciente (Magnific)

¿Qué es la influenza y por qué se diferencia del resfrío común?

La influenza es una infección respiratoria causada por el virus de la influenza. El Instituto Nacional de Salud, a través del médico Victor Fiestas, explicó que la enfermedad se transmite por gotículas que se expulsan al toser o estornudar y por contacto con superficies contaminadas.

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Fiestas detalló que la influenza presenta un inicio abrupto, con fiebre, dolor corporal, escalofríos, cansancio y tos, en contraste con el resfrío común, que suele aparecer de forma gradual y asociarse a estornudos, congestión nasal y dolor de garganta. El especialista advirtió que la influenza puede presentarse desde casos asintomáticos hasta cuadros severos que requieren hospitalización y pueden ser letales.

Personas de diferentes edades hacen fila frente a un puesto de vacunación móvil del Ministerio de Salud de Perú para recibir la vacuna en una campaña comunitaria al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grupos priorizados para la vacunación

El Minsa enfatiza que la vacunación contra la influenza está dirigida principalmente a los siguientes grupos:

Niños y niñas menores de 1 año : primera dosis a los 6 meses y segunda dosis a los 7 meses.

Niñas y niños de 1 a 4 años : una dosis anual.

Gestantes : una dosis en cualquier trimestre de gestación.

Adultos mayores de 60 años: una dosis anual.

La vacuna se encuentra disponible entre marzo y septiembre en la red de establecimientos del Minsa. En respuesta a la alerta epidemiológica actual, se han implementado puntos de vacunación específicos en Lima Metropolitana, según confirmó la autoridad sanitaria.

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Una mano con guante aplica una vacuna en un brazo mientras un teléfono muestra el carnet digital de vacunación de Perú con código QR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protección ante nuevas variantes de la influenza

La vacuna actual protege contra los virus de influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e influenza tipo B. El Minsa ha señalado que la inmunización sigue siendo la mejor herramienta para evitar hospitalizaciones y complicaciones, incluso ante la circulación de la variante K. La recomendación oficial es acudir al centro de salud más cercano para asegurar la cobertura.

Una mujer adulta mayor sonríe mientras recibe la vacuna contra la influenza de un profesional de enfermería en un centro de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avances en digitalización y registro de vacunas

En el contexto de la campaña de vacunación, Perú impulsa la digitalización del proceso vacunal. El Ministerio de Salud implementa un sistema digital que reemplaza los registros en papel y permite cargar datos incluso sin conexión a internet. El sistema facilita la toma de decisiones sanitarias en tiempo real y fortalece la prevención frente a brotes y la lucha contra la desinformación.

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El carnet digital de vacunación puede consultarse mediante un código QR o a través de un portal virtual, ingresando el documento de identidad. La plataforma permite revisar el historial de dosis, incluidas aquellas distintas a la COVID-19.

“Antes registrar las vacunas era escribir en papeles que se mojaban o perdían. Ahora con el aplicativo todo cambió”, relató una trabajadora de salud en materiales oficiales distribuidos por el Minsa. La funcionaria explicó que el sistema permite guardar la información localmente, para luego subirla cuando haya conectividad.

Una enfermera aplica una vacuna a una persona adulta mayor en una jornada de salud pública, con el logo del Ministerio de Salud de Perú visible en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de la digitalización en la estrategia sanitaria

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la digitalización mejora la calidad del proceso de vacunación y asegura información oportuna para la toma de decisiones. La estrategia, desarrollada por el Ministerio de Salud de Perú con apoyo de la cooperación alemana implementada por GIZ, utiliza herramientas alineadas con las guías digitales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y contempla la capacitación del personal de inmunización.

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Este cambio no solo impacta la gestión sanitaria, sino que también acerca el control de la información al ciudadano, quien puede acceder a su historial vacunal desde cualquier ubicación. El Minsa destaca que este avance resulta fundamental para la atención en zonas alejadas y para responder de manera eficiente ante eventuales brotes.

Una familia de varias generaciones, con un bebé y un perro, ilustra la campaña de salud 'Prevenir es Vivir' del Hospital de Lima Este Vitarte, que enfatiza la prevención para la continuidad de la vida. (Minsa)

Efectos secundarios de la vacuna

Sobre los efectos secundarios, el Ministerio de Salud informa que la vacuna contra la influenza puede provocar molestias leves, como dolor en el sitio de aplicación, fiebre baja o malestar general. Estos efectos suelen resolverse en pocos días y no representan un riesgo significativo frente a la protección que otorga la inmunización.

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Magnitud global de la influenza y la importancia de la vacunación anual

La influenza genera epidemias todos los años, lo que obliga a actualizar la vacuna anualmente. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año cerca de 1.000 millones de personas se infectan con el virus de la influenza en el mundo; entre 3 y 5 millones desarrollan cuadros graves y entre 290.000 y 650.000 mueren por influenza estacional.

En el caso de Perú, el Ministerio de Salud sostiene que la vacunación anual es una medida clave para reducir la transmisión y las complicaciones de la enfermedad. La vigilancia epidemiológica y la actualización de la campaña permiten responder a las variantes que circulan cada temporada.

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Cómo acceder a la vacunación y recomendaciones finales

El Minsa recuerda que la vacuna contra la influenza es gratuita y está disponible en centros y puntos de vacunación habilitados en todo el país. Para consultar el historial de inmunizaciones, las personas pueden ingresar al portal digital oficial y verificar las dosis recibidas mediante su documento de identidad. La institución insiste en la importancia de la inmunización anual, especialmente para los grupos de riesgo, y recomienda acudir oportunamente a los establecimientos de salud para recibir la protección correspondiente.