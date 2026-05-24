Reniec autoriza a ciudadanos votar con DNI vencido en la segunda vuelta electoral el 7 de junio

Un DNI caducado es mostrado en el contexto de una mesa de sufragio y una cabina de votación de la ONPE, mientras Reniec recuerda la importancia de tener el documento actualizado para las Elecciones 2026. (Infobae)

A 14 días de la segunda vuelta prevista para el 7 de junio, la directora de la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Karim Pardo, advirtió que “tenemos más de medio millón de ciudadanos en Perú que ya hicieron trámites de actualización del documento, pero todavía no recogen su DNI", un requisito sin el cual no podrán sufragar.

Según lo reportado a Canal N, a pesar de la alta cantidad de ciudadanos que aún no ha recogido su nuevo documento de identidad, el movimiento a las afueras de las sede de Reniec es diferente al de la primera vuelta del 12 de abril, pues la cantidad de personas en ese entonces generaba largas colas de ciudadanos esperando a retirar sus DNI para estar habilitados para votar.

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A raíz de la poca presencia del público en las sedes de Reniec, la funcionaria envió un mensaje a los ciudadanos para invitarlos a acercarse a las sedes de la institución. “Aprovechamos para poder invitar a todos los ciudadanos que tramitaron la actualización de su DNI, pero todavía no lo recogen”.

Reniec amplía atención los fines de semana en 157 agencias a nivel nacional

Pardo informó que el Reniec decidió ampliar su atención y abrir sábados y domingos en el horario de 08:15 a 12:45, con el objetivo de facilitar dos servicios puntuales: trámites de DNI y, especialmente, entrega de DNIs ya listos.

El Reniec advirtió que los ciudadanos con documento vencido no podrán votar en la segunda vuelta del 7 de junio. La directora de Servicios Registrales, Karim Pardo, señaló a Canal N que es necesario contar con el documento actualizado y precisó que hay 584 mil ya emitidos y listos para entrega, pero aún no recogidos por sus titulares. Fuente: Canal N

Según precisó, la medida regirá en 157 agencias a nivel nacional. En Lima, detalló, serán 30 agencias las que atenderán ese fin de semana bajo el horario ampliado. Para conocer el listado exacto de sedes habilitadas, la funcionaria pidió revisar la página web y las redes sociales institucionales del Reniec.

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La directora de Servicios Registrales explicó que la ampliación no se limitará a un solo fin de semana. Ante la consulta del canal sobre si la atención se repetiría en las fechas siguientes, respondió que el esquema continuará el 30 y 31 y que, para el día de las elecciones, también se habilitarán agencias con un “horario especial”, que la entidad comunicará con mayor detalle en los próximos días.

Pardo aclaró, además, que existen diferencias según el tipo de punto de atención. Los centros MAC mantienen el horario que define la institución a cargo de esos módulos, mientras que algunas sedes dentro de hospitales y centros maternos pueden tener horarios distintos por su tipo de atención. Para el público general, insistió, la referencia es el horario ampliado de 08:15 a 12:45 en las 157 agencias habilitadas.

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¿Qué necesitas para recoger un DNI?

La funcionaria explicó que el ciudadano que tramitó su DNI y registró un número de celular recibe un mensaje de texto cuando el documento ya está en agencia y listo para ser retirado. Si no recibió notificación, puede revisar el estado del trámite en la web del Reniec mediante el servicio de seguimiento; si figura al 100%, el documento ya está disponible.

Sobre lo que se necesita para el recojo, Pardo señaló que, si la persona conserva el comprobante o ticket entregado al momento del trámite presencial, conviene llevarlo. Si lo extravió, indicó que no es un impedimento: la entrega se valida con la huella digital del titular.

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Pardo precisó que el DNI electrónico 3.0 es el formato que se entrega actualmente y que, al momento del recojo, se activa el certificado digital asociado al documento. En el caso de quienes hicieron el trámite por vía web, recordó que en el proceso se elige la agencia de recojo y el procedimiento de identificación es el mismo: verificación por huella. No es obligatorio llevar impresiones del trámite web, aunque pueden facilitar la atención.