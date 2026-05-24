Perú

Reniec autoriza a ciudadanos votar con DNI vencido en la segunda vuelta electoral el 7 de junio

La Reniec decidió ampliar el horario de atención de sus sedes durante los fines de semana para facilitar el recojo de los documentos de identidad

Guardar
Google icon
Primer plano de una mano sosteniendo un DNI azul y uno amarillo, superpuesto sobre una mesa de sufragio con una cabina de votación de ONPE en un aula escolar
Un DNI caducado es mostrado en el contexto de una mesa de sufragio y una cabina de votación de la ONPE, mientras Reniec recuerda la importancia de tener el documento actualizado para las Elecciones 2026. (Infobae)

A 14 días de la segunda vuelta prevista para el 7 de junio, la directora de la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Karim Pardo, advirtió que “tenemos más de medio millón de ciudadanos en Perú que ya hicieron trámites de actualización del documento, pero todavía no recogen su DNI", un requisito sin el cual no podrán sufragar.

Según lo reportado a Canal N, a pesar de la alta cantidad de ciudadanos que aún no ha recogido su nuevo documento de identidad, el movimiento a las afueras de las sede de Reniec es diferente al de la primera vuelta del 12 de abril, pues la cantidad de personas en ese entonces generaba largas colas de ciudadanos esperando a retirar sus DNI para estar habilitados para votar.

PUBLICIDAD

A raíz de la poca presencia del público en las sedes de Reniec, la funcionaria envió un mensaje a los ciudadanos para invitarlos a acercarse a las sedes de la institución. “Aprovechamos para poder invitar a todos los ciudadanos que tramitaron la actualización de su DNI, pero todavía no lo recogen”.

Reniec amplía atención los fines de semana en 157 agencias a nivel nacional

Pardo informó que el Reniec decidió ampliar su atención y abrir sábados y domingos en el horario de 08:15 a 12:45, con el objetivo de facilitar dos servicios puntuales: trámites de DNI y, especialmente, entrega de DNIs ya listos.

El Reniec advirtió que los ciudadanos con documento vencido no podrán votar en la segunda vuelta del 7 de junio. La directora de Servicios Registrales, Karim Pardo, señaló a Canal N que es necesario contar con el documento actualizado y precisó que hay 584 mil ya emitidos y listos para entrega, pero aún no recogidos por sus titulares. Fuente: Canal N

Según precisó, la medida regirá en 157 agencias a nivel nacional. En Lima, detalló, serán 30 agencias las que atenderán ese fin de semana bajo el horario ampliado. Para conocer el listado exacto de sedes habilitadas, la funcionaria pidió revisar la página web y las redes sociales institucionales del Reniec.

PUBLICIDAD

La directora de Servicios Registrales explicó que la ampliación no se limitará a un solo fin de semana. Ante la consulta del canal sobre si la atención se repetiría en las fechas siguientes, respondió que el esquema continuará el 30 y 31 y que, para el día de las elecciones, también se habilitarán agencias con un “horario especial”, que la entidad comunicará con mayor detalle en los próximos días.

Pardo aclaró, además, que existen diferencias según el tipo de punto de atención. Los centros MAC mantienen el horario que define la institución a cargo de esos módulos, mientras que algunas sedes dentro de hospitales y centros maternos pueden tener horarios distintos por su tipo de atención. Para el público general, insistió, la referencia es el horario ampliado de 08:15 a 12:45 en las 157 agencias habilitadas.

¿Qué necesitas para recoger un DNI?

La funcionaria explicó que el ciudadano que tramitó su DNI y registró un número de celular recibe un mensaje de texto cuando el documento ya está en agencia y listo para ser retirado. Si no recibió notificación, puede revisar el estado del trámite en la web del Reniec mediante el servicio de seguimiento; si figura al 100%, el documento ya está disponible.

Imagen PTT2U6X3A5GAXCSDUY4KKUQKDQ

Sobre lo que se necesita para el recojo, Pardo señaló que, si la persona conserva el comprobante o ticket entregado al momento del trámite presencial, conviene llevarlo. Si lo extravió, indicó que no es un impedimento: la entrega se valida con la huella digital del titular.

Pardo precisó que el DNI electrónico 3.0 es el formato que se entrega actualmente y que, al momento del recojo, se activa el certificado digital asociado al documento. En el caso de quienes hicieron el trámite por vía web, recordó que en el proceso se elige la agencia de recojo y el procedimiento de identificación es el mismo: verificación por huella. No es obligatorio llevar impresiones del trámite web, aunque pueden facilitar la atención.

Temas Relacionados

ReniecDNIElecciones 2026Elecciones Perú 2026Segunda vuelta electoralperu-politica

Más Noticias

Ignacio Buse: ¿El tenista peruano ganador del ATP 500 en Hamburgo podría llegar al TOP 10 del mundo?

Con solo 22 años, Ignacio Buse ya despierta elogios de referentes como Jaime Yzaga, quien señaló en Latina que el peruano tiene condiciones para llegar al Top 10 mundial y que su presente es solo una muestra de su potencial.

Ignacio Buse: ¿El tenista peruano ganador del ATP 500 en Hamburgo podría llegar al TOP 10 del mundo?

Ignacio Buse: ¿Quién es la persona clave que lo impulsó a ser la gran estrella del ATP 500 de Hamburgo con tan solo 22 años?

El peruano cortó una sequía de 19 años sin finales ATP para su país y ya se ubica entre los 31 mejores del mundo, tras seguir el impulso de su madre hacia el tenis profesional.

Ignacio Buse: ¿Quién es la persona clave que lo impulsó a ser la gran estrella del ATP 500 de Hamburgo con tan solo 22 años?

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, domingo 24 de mayo de 2026

El gasohol regular en Lima oscila entre S/ 18,39 y S/ 23,65 por galón, según la plataforma Facilito de Osinergmin. La diferencia entre el grifo más caro y el más barato puede superar los cinco soles. Te explicamos dónde encontrar los precios más accesibles por zona

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, domingo 24 de mayo de 2026

¿Keiko Fujimori estima que en un Congreso Bicameral el gobierno se completaría por 5 años ya que sería ‘imposible’ una vacancia?

La candidata de Fuerza Popular asegura que un Congreso dividido en dos cámaras garantizaría estabilidad institucional y permitiría completar el mandato de cinco años, en un escenario donde los sondeos no muestran ventajas claras

¿Keiko Fujimori estima que en un Congreso Bicameral el gobierno se completaría por 5 años ya que sería ‘imposible’ una vacancia?

Sporting Cristal vs ADT 2-1: goles y resumen de la remontada ‘celeste’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Con goles de Yoshimar Yotún y Gustavo Cazonatti, el equipo de Zé Ricardo pudo darle vuelta al marcador en el estadio Alberto Gallardo. Ahora deben pensar en Cerro Porteño de visita por la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs ADT 2-1: goles y resumen de la remontada ‘celeste’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Keiko Fujimori estima que en un Congreso Bicameral el gobierno se completaría por 5 años ya que sería ‘imposible’ una vacancia?

¿Keiko Fujimori estima que en un Congreso Bicameral el gobierno se completaría por 5 años ya que sería ‘imposible’ una vacancia?

Segunda vuelta electoral: ONPE cierra contrato con Consorcio AFE para el reparto del material electoral

Segunda vuelta en Perú: ¿Cuáles son los desafíos que deben superar Keiko Fujimori y Roberto Sánchez si anhelan llegar a Palacio de Gobierno?

Segunda vuelta electoral: Conoce a detalle cuáles son los cambios que ha realizado Roberto Sánchez para poder ganar las presidenciales este 7 de junio

Elecciones Regionales y Municipales: Delegados de partidos eligen hoy a sus candidatos para el 4 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Mistura, película de Bárbara Mori y Christian Meier, debutó en EE.UU: gastronomía y cultura peruana en el cine internacional

Mistura, película de Bárbara Mori y Christian Meier, debutó en EE.UU: gastronomía y cultura peruana en el cine internacional

Buenazo Fest: guía de horarios, espectáculos y más detalles para disfrutar la feria gastronómica este domingo 24 de mayo

Yaco Eskenazi elogia el ascenso de Nicola Porcella y hace mea culpa por no aconsejarlo en su peor momento: “Me siento en deuda con él”

Santos Bravos en Perú: apertura de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

La emotiva despedida de Flaco Granda y Julinho tras el final de Más que fútbol en +QTV: “Me da mucha pena que termine”

DEPORTES

Sporting Cristal vs ADT 2-1: goles y resumen de la remontada ‘celeste’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs ADT 2-1: goles y resumen de la remontada ‘celeste’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de Yoshimar Yotún con definición de pecho en Sporting Cristal vs ADT por Liga 1 2026

Gol de Gustavo Cazonatti para remontada de Sporting Cristal ante ADT por Liga 1 2026

El elogio de Pablo Guede a Paolo Guerrero tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Es el mejor, me defendió de extremo izquierdo con 42 años”

Sorpresivo gol de Jordan Guivin con especial celebración en Sporting Cristal vs ADT por Liga 1 2026