Perú

En Perú se consume suficiente helado para llenar 25 piscinas olímpicas cada año: mercado crece a un ritmo del 10,6%

Sin embargo, el consumo per cápita de helado en Perú es de solo 2 litros por persona al año, lejos de los 6 litros de Chile, de acuerdo con Tetra Pak

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Más del 85% del consumo de helados en Perú corresponde al formato 'on the go', liderado por palitos y conos.

El mercado peruano de helados exhibe cifras que sorprenden a la industria alimentaria. En Perú se consume suficiente helado al año para llenar 25 piscinas olímpicas, de acuerdo con estimaciones divulgadas por Tetra Pak durante la presentación de su Ice Cream Formulation.

Esta dimensión, aunque relevante, todavía mantiene al país por debajo de sus vecinos regionales en términos de consumo per cápita y abre espacio a una expansión sostenida en los próximos años.

Perú, lejos del promedio regional pero con margen para crecer

La demanda nacional de helados alcanza los 2 litros por persona al año, según datos compartidos por Diego Carrillo, director Comercial de Tetra Pak Perú.

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El ejecutivo subrayó que la cifra permanece lejos de los 6 litros que registra Chile, lo que revela el margen de crecimiento local.

A pesar de las diferencias, el mercado peruano reporta la tasa de avance más rápida en Sudamérica, con una proyección de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 10,6% entre 2020 y 2025.

Una persona con guantes toma helado de una vitrina de postres congelados con una cuchara, sosteniendo una taza de plástico en la otra mano
El segmento de helados familiares avanza a menor ritmo debido a factores como la planificación de compra y la logística doméstica.

El segmento familiar avanza con pasos más lentos

El análisis de Tetra Pak indica que más del 85% del consumo nacional corresponde a helados en formato “on the go”, con preferencia por los palitos de madera y los conos, que concentran el 70% de las ventas.

El segmento familiar, denominado “take-home”, progresa a un ritmo más lento, afectado por factores como la planificación de compra y la logística doméstica.

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El mercado en Perú se caracteriza por su perfil eminentemente lácteo: más del 80% del volumen está basado en leche. Los sabores tradicionales mantienen el liderazgo, encabezados por chocolate, vainilla, fresa y lúcuma.

Las tendencias internacionales comienzan a reflejarse en la oferta local, con la llegada de productos premium, opciones bajas en azúcar, fórmulas veganas y sabores innovadores.

Esta máquina es capaz de convertir cualquier bebida alcohólica en helado
Las tendencias en helados en Perú incluyen productos premium, opciones bajas en azúcar, fórmulas veganas y sabores innovadores.

Las tendencias globales llegan a los congeladores peruanos

A nivel global, el consumo de helados alcanzó los 15.500 millones de kilos en 2023 y las proyecciones apuntan a 17.600 millones en 2027.

Dentro de la región, Brasil lidera el valor de mercado, con el 57% del total sudamericano, impulsando ventas en todos los canales. Argentina resalta por su alto consumo per cápita, vinculado a una fuerte tradición cultural.

“El mercado peruano está en una etapa de crecimiento acelerado y se percibe una oportunidad para que marcas emergentes y heladerías artesanales exploren nichos gourmet y premium”, sostuvo Carrillo durante la presentación especializada.

Según el ejecutivo, el acceso a tecnologías avanzadas de procesamiento y envasado permitirá a los nuevos actores competir en diferenciación y calidad, mientras la estructura actual limita la diversificación de formatos.

Primer plano de un cuenco de cristal con varias bolas de helado de cheesecake y un remolino rojo, coronado con frambuesas, arándanos y fresas.
El 80% del mercado de helados en Perú está dominado por grandes empresas, lo que restringe la diversidad de formatos.

El futuro del sector: ¿cómo captar a nuevos consumidores?

La participación dominante de las grandes empresas en Perú, que concentran más del 80% del mercado, ha ralentizado la llegada de nuevas propuestas, aunque existen equipos y soluciones para heladerías que buscan crear productos propios en volúmenes pequeños.

El ejemplo de la cerveza artesanal ilustra cómo los emprendimientos pueden ganar terreno en segmentos gourmet a pesar de la presencia de marcas tradicionales.

La expectativa de los próximos años se orienta a una mayor innovación, aprovechando la tecnología para desarrollar helados personalizados y opciones alineadas con la demanda global por conveniencia y sostenibilidad.

El reto para los actores del sector será convertir el potencial de expansión en oportunidades tangibles, captando a consumidores que hoy apenas comienzan a descubrir la variedad y sofisticación que ofrece el universo del helado.

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