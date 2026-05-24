Congestión vehicular por Maratón en Lima 42K: conductores van hasta Barranco o el Rímac para cruzar la avenida Arequipa

Un informe de TVPerú Noticias muestra la gran congestión vehicular generada en la avenida Paseo de la República y otras arterias principales debido a la realización de la Maratón Lima 42k, que congrega a más de 20,000 participantes.| TV Perú

Una multitud se congregó desde temprano este domingo 24 de mayo por la realización de la tradicional Maratón Lima 42K, que obligó al cierre de arterias principales y la implementación de amplios operativos policiales en al menos cinco distritos de la capital peruana.

Según reportó TV Perú, la edición anual de la maratón Lima 42K movilizó a más de 20 mil deportistas, entre ellos participantes internacionales, quienes iniciaron el recorrido a las 5:30 de la mañana. El evento implicó el cierre de vías estratégicas como la avenida Paseo de la República, la avenida Arequipa y la avenida La Paz, afectando la circulación habitual en distritos como Miraflores, San Isidro, Lince, Jesús María y Cercado de Lima.

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El despliegue de las fuerzas de seguridad abarcó varios puntos críticos del circuito. En la cuadra 55 de la avenida Paseo de la República, el tráfico mostró un flujo denso debido a los desvíos y a la presencia de al menos cuatro patrullas motorizadas de la Policía Nacional del Perú (PNP). El cierre de las arterias principales generó congestión vehicular, especialmente en sentido norte a sur.

Maratón Lima 42K: desvíos, calles cerradas y un despliegue inédito de seguridad| TV Perú

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y personal de tránsito acompañaron el operativo para orientar a los conductores y a los usuarios del transporte público.

Zonas afectadas y alternativas viales

El cierre de las vías principales afectó a quienes se desplazaban entre el Cercado de Lima y distritos como Pueblo Libre o Magdalena. Los organizadores y autoridades indicaron que la avenida Javier Prado permaneció habilitada como opción alternativa para cruzar parte de la ciudad.

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Asimismo, durante la mañana las avenidas Petit Thouars y Arenales ya fueron reabiertas.

La maratón Lima 42K paraliza avenidas principales y moviliza a miles de corredores| Andina

El tránsito se vio especialmente afectado cerca de lugares emblemáticos como el parque Kennedy y el mercado uno de Surquillo, donde la afluencia de participantes y espectadores fue notoria.

¿A qué hora se reabrirá las avenidas?

La Municipalidad de Lima informó que, aunque la competencia deportiva tiene previsto culminar entre las 11 de la mañana y el mediodía, la reapertura total de la avenida Arequipa y del óvalo de Miraflores se programó para la 1 de la tarde.

Hasta entonces, el tráfico en estas zonas permanece restringido y se recomienda a los conductores y usuarios del transporte público consultar los canales oficiales para conocer los desvíos habilitados. Algunos vehículos han reportado demoras de hasta una hora adicional al bordear las áreas cerradas.

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