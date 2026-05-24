Cambio climático al 2050 en Perú: Senamhi alerta sobre sequías, inundaciones y eventos extremos hacia mediados de siglo

El cambio climático ya no es una proyección lejana, sino un escenario que empieza a delinear con mayor claridad cómo serán el clima y los riesgos ambientales en el Perú hacia el 2050. Bajo esa premisa, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú reunió en Cajamarca y La Libertad a especialistas, autoridades y usuarios técnicos en un espacio de análisis y retroalimentación sobre modelamiento numérico y proyecciones climáticas.
El “Taller de Socialización y Retroalimentación de Productos de Modelamiento Numérico y Cambio Climático” se convirtió en un punto de encuentro para compartir evidencia científica, discutir escenarios climáticos futuros y evaluar cómo estas herramientas pueden contribuir a la toma de decisiones en sectores vulnerables como agricultura, gestión del agua e infraestructura.
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La actividad, impulsada por la Dirección Zonal 3 Cajamarca – La Libertad del Senamhi, buscó además acercar la ciencia climática a los territorios, en un contexto donde fenómenos extremos como sequías, lluvias intensas, inundaciones y olas de calor se vuelven cada vez más frecuentes y demandan respuestas anticipadas y basadas en evidencia.
Senamhi expone escenarios climáticos al 2050
Especialistas del Senamhi presentaron los Escenarios de Cambio Climático al 2050 para Cajamarca y La Libertad, un insumo orientado a identificar tendencias y riesgos climáticos relevantes para la planificación territorial, la gestión del agua y la reducción del riesgo de desastres.
Los expositores abordaron los riesgos asociados a inundaciones, sequías, retroceso glaciar y olas de calor, y explicaron cómo estos fenómenos pueden afectar la seguridad hídrica, la infraestructura y las actividades productivas, según las características del territorio y la exposición de la población.
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El taller también funcionó como un espacio de retroalimentación técnica: el Senamhi buscó fortalecer el uso de herramientas climáticas por parte de instituciones y usuarios, de modo que los escenarios y productos de modelamiento se integren en medidas de prevención y en decisiones con base científica.
Expertos explican la física del cambio climático y su impacto en el clima global
Durante las exposiciones, los especialistas explicaron la física del cambio climático a partir de la dinámica del sistema climático, sus fluctuaciones y el balance de energía de la Tierra, con énfasis en cómo pequeñas variaciones sostenidas pueden traducirse en cambios observables en temperaturas y patrones de precipitación.
En ese marco, detallaron que el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO₂), se asocia principalmente a actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación.
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También señalaron que, según registros científicos, en los últimos mil años no se habían observado concentraciones tan elevadas de CO₂ en la atmósfera, un dato que refuerza la importancia de analizar escenarios futuros y de fortalecer capacidades para la adaptación y la gestión del riesgo.
La tecnología que usa el Senamhi para anticipar el comportamiento del clima
En el componente operativo, el Senamhi explicó el funcionamiento de la plataforma “Tiempo”, una herramienta de predicción meteorológica basada en información de diversos modelos numéricos usados en Sudamérica, entre ellos ETA, WRF, GFS y ECMWF.
Los especialistas indicaron que estos modelos permiten aproximaciones sobre condiciones atmosféricas futuras y que son evaluados diariamente por profesionales del Senamhi para mejorar la precisión de los pronósticos. Añadieron que los modelos regionales ETA y WRF aportan análisis más detallados del territorio, lo que mejora la lectura de la variabilidad espacial en zonas complejas.
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Además, explicaron que la futura integración de información de radares meteorológicos fortalecerá la capacidad de emitir pronósticos horarios de hasta tres días de anticipación. En paralelo, se presentó la plataforma PISCO, que permite acceder a información histórica de temperaturas y precipitaciones en el país, con el objetivo de facilitar el análisis de antecedentes y la toma de decisiones basada en datos.