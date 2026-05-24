Cambio climático al 2050 en Perú: Senamhi alerta sobre sequías, inundaciones y eventos extremos hacia mediados de siglo

La tierra seca y agrietada de un campo agrícola bajo un sol intenso simboliza la devastadora sequía y la escasez de agua que afecta a la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio climático ya no es una proyección lejana, sino un escenario que empieza a delinear con mayor claridad cómo serán el clima y los riesgos ambientales en el Perú hacia el 2050. Bajo esa premisa, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú reunió en Cajamarca y La Libertad a especialistas, autoridades y usuarios técnicos en un espacio de análisis y retroalimentación sobre modelamiento numérico y proyecciones climáticas.

El “Taller de Socialización y Retroalimentación de Productos de Modelamiento Numérico y Cambio Climático” se convirtió en un punto de encuentro para compartir evidencia científica, discutir escenarios climáticos futuros y evaluar cómo estas herramientas pueden contribuir a la toma de decisiones en sectores vulnerables como agricultura, gestión del agua e infraestructura.

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La actividad, impulsada por la Dirección Zonal 3 Cajamarca – La Libertad del Senamhi, buscó además acercar la ciencia climática a los territorios, en un contexto donde fenómenos extremos como sequías, lluvias intensas, inundaciones y olas de calor se vuelven cada vez más frecuentes y demandan respuestas anticipadas y basadas en evidencia.

Un termómetro marcando altas temperaturas en una ciudad costera peruana con el cartel de SENAMHI al fondo, reflejando el impacto de una ola de calor inusual que afecta la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Senamhi expone escenarios climáticos al 2050

Especialistas del Senamhi presentaron los Escenarios de Cambio Climático al 2050 para Cajamarca y La Libertad, un insumo orientado a identificar tendencias y riesgos climáticos relevantes para la planificación territorial, la gestión del agua y la reducción del riesgo de desastres.

Los expositores abordaron los riesgos asociados a inundaciones, sequías, retroceso glaciar y olas de calor, y explicaron cómo estos fenómenos pueden afectar la seguridad hídrica, la infraestructura y las actividades productivas, según las características del territorio y la exposición de la población.

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El taller también funcionó como un espacio de retroalimentación técnica: el Senamhi buscó fortalecer el uso de herramientas climáticas por parte de instituciones y usuarios, de modo que los escenarios y productos de modelamiento se integren en medidas de prevención y en decisiones con base científica.

Campo con tierra agrietada y cultivos de maíz y café, reflejando el posible impacto de la canícula extendida que afectaría la agricultura en Guatemala en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos explican la física del cambio climático y su impacto en el clima global

Durante las exposiciones, los especialistas explicaron la física del cambio climático a partir de la dinámica del sistema climático, sus fluctuaciones y el balance de energía de la Tierra, con énfasis en cómo pequeñas variaciones sostenidas pueden traducirse en cambios observables en temperaturas y patrones de precipitación.

En ese marco, detallaron que el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO₂), se asocia principalmente a actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación.

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También señalaron que, según registros científicos, en los últimos mil años no se habían observado concentraciones tan elevadas de CO₂ en la atmósfera, un dato que refuerza la importancia de analizar escenarios futuros y de fortalecer capacidades para la adaptación y la gestión del riesgo.

ARCHIVO - Turistas caminan frente al glaciar Tuco en el Parque Nacional de Huascarán durante un tour llamado "Ruta por el cambio climático" en Huaraz, Perú, el 12 de agosto de 2016. El país sudamericano ha perdido más de la mitad de la superficie de sus glaciares en las últimas seis décadas y 175 glaciares se extinguieron entre 2016 y 2020 como consecuencia del cambio climático, según anunciaron el miércoles 22 de noviembre de 2023 científicos de la agencia estatal de Perú que estudia los glaciares. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo)

La tecnología que usa el Senamhi para anticipar el comportamiento del clima

En el componente operativo, el Senamhi explicó el funcionamiento de la plataforma “Tiempo”, una herramienta de predicción meteorológica basada en información de diversos modelos numéricos usados en Sudamérica, entre ellos ETA, WRF, GFS y ECMWF.

Los especialistas indicaron que estos modelos permiten aproximaciones sobre condiciones atmosféricas futuras y que son evaluados diariamente por profesionales del Senamhi para mejorar la precisión de los pronósticos. Añadieron que los modelos regionales ETA y WRF aportan análisis más detallados del territorio, lo que mejora la lectura de la variabilidad espacial en zonas complejas.

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Además, explicaron que la futura integración de información de radares meteorológicos fortalecerá la capacidad de emitir pronósticos horarios de hasta tres días de anticipación. En paralelo, se presentó la plataforma PISCO, que permite acceder a información histórica de temperaturas y precipitaciones en el país, con el objetivo de facilitar el análisis de antecedentes y la toma de decisiones basada en datos.