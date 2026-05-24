Perú

Accidente en el Callao: camión de carga pesada se despista en el Óvalo 200 Millas

Según las primeras investigaciones, el conductor, trasladado a una clínica tras el siniestro en el cruce de Gambetta y Elmer Faucett, intentó esquivar a otro vehículo que lo sobrepasaba

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Un tráiler de carga pesada que transportaba kion se despistó y volcó en el Óvalo 200 Millas, en el Callao. El accidente, ocurrido durante la madrugada, habría sido provocado por otro vehículo que intentó sobrepasar al camión. El conductor resultó ileso y fue trasladado a una clínica cercana.

Un tráiler de carga pesada protagonizó un accidente en el óvalo 200 Millas del Callao durante la madrugada, luego de despistarse y volcarse en el cruce de las avenidas Gambetta y Elmer Faucett. De acuerdo con información de Latina Noticias, el siniestro ocurrió cerca de la medianoche y movilizó a personal de emergencia y bomberos voluntarios.

Según las primeras indagaciones, el accidente habría ocurrido cuando el conductor, identificado como César Augusto Bulnes Guzmán, intentó evitar el choque con un auto que buscaba sobrepasar al tráiler. En ese intento, el vehículo de gran tamaño perdió el control y terminó volcado sobre la vía, bloqueando parte del tránsito en una importante arteria del principal puerto peruano.

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Asimismo, existe la hipótesis de que el chofer se habría quedado dormido durante la conducción. No obstante, los primeros reportes apuntan a la maniobra evasiva como factor clave en el despiste.

Tráiler vuelca en el óvalo 200 Millas del Callao tras esquivar a un auto
Tráiler vuelca en el óvalo 200 Millas del Callao tras esquivar a un auto| Latina Noticias

Bulnes Guzmán fue auxiliado por personal de los bomberos voluntarios, quienes acudieron al lugar minutos después del accidente. El conductor fue trasladado a una clínica cercana y su estado de salud es estable y no presenta complicaciones graves.

El tráiler, que transportaba un cargamento de kion y jengibre, permanece en la zona a la espera de una grúa. Las autoridades estiman que el proceso de remoción demorará alrededor de tres horas, dado el tamaño y peso del vehículo accidentado.

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A través de las redes sociales, diversos usuarios también reportaron el accidente, por lo que este carril se encuentra restringuido por el momento. No es la primera vez que ocurre un accidente en estas avenidas.

Un vehículo de carga pesada terminó de lado en una concurrida intersección del puerto limeño, luego de que el conductor intentara evitar una colisión con otro automóvil, según informaron policías y testigos
Un vehículo de carga pesada terminó de lado en una concurrida intersección del puerto limeño, luego de que el conductor intentara evitar una colisión con otro automóvil, según informaron policías y testigos| Latina Noticias

En lo que va de 2026, las carreteras peruanas han registrado más de 230 muertes a causa de accidentes de tránsito. Esta estadística refleja la persistencia de la problemática vial en el país, donde factores como el exceso de velocidad, la imprudencia y la negligencia al volante continúan provocando la pérdida de vidas.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú atiende emergencias de tránsito a través de la línea 105. Ante un accidente, los agentes de la PNP acuden al lugar para asegurar la zona, organizar el tráfico, levantar el parte policial y coordinar con otros servicios de emergencia. Su intervención es clave para la investigación de las causas del siniestro y la protección de los involucrados.
  • El servicio SAMU responde a emergencias médicas a través del número 106. Dispone de ambulancias y personal capacitado para brindar atención inmediata en el lugar del accidente, estabilizar a los heridos y trasladarlos a centros de salud si es necesario. Su labor resulta fundamental para reducir los riesgos de lesiones graves y salvar vidas en situaciones críticas.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú puede ser contactado mediante la línea 116. Los bomberos intervienen en accidentes de tránsito para rescatar a personas atrapadas en vehículos, controlar derrames de combustible y prevenir incendios. Su participación complementa la labor de la policía y los servicios médicos, permitiendo una respuesta integral en emergencias viales.
  • El SOAT es un seguro obligatorio que cubre la atención médica, indemnización por invalidez o fallecimiento y gastos de sepelio para las víctimas de accidentes de tránsito, sean conductores, pasajeros o peatones.

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