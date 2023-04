Makanaky es detenido por la policía luego de desnudarse en medio de una pollería. | Instagram.

Las acciones de Makanaky siguen causando repudio en las redes sociales. Esta vez el tiktoker, alentado por un grupo de conocidos, se subió a la mesa de una pollería para mostrar sus partes íntimas.

De acuerdo al video que se ha viralizado en las redes sociales, al influencer no le importó que varias familias, conformadas por hombres, mujeres y niños, se encuentren disfrutando de su comida, y se desnudó frente a ellos.

En las imágenes, se puede observar a Makanaky subiéndose a la mesa de la pollería para luego quitarse el pantalón. Esta acción provocó la indignación de las personas que estaban dentro del local, quienes no dudaron en llamarle la atención.

Asimismo, una persona que se encontraba en la mesa de al lado, se levantó de su sitio para empujarlo y así se baje de la mesa. En ese momento, los supuestos amigos del influencer se mostraron, saliendo de inmediato en su defensa.

De esta manera, dentro de la pollería casi se arma una pelea, por un lado estaban las personas que acompañaban a Makanaky, mientras que de otro lado se encontraban los comensales indignados.

Tras varios minutos de discusión, la policía llegó a este local de comida para poner orden, llevándose al influencer y sus amigos de la pollería por haber alterado el orden público.

Asimismo, en las redes sociales no se hicieron esperar las críticas contra este tiktoker, asegurando que debería de estar preso tras haber confesado hace unos meses que participó en una violación grupal.

“Pensé que estaba preso luego de confesar haber violado a una menor de edad, pero no. Esta vez, Makanaky fue a una pollería, se subió a una mesa y mostró sus partes íntimas. Volvió a cometer otro delito: contra el pudor. Y sus matones estuvieron a punto de ocasionar una gresca”, se puede leer en un tweet.

Makanaky podría ir preso por acoso a menor de edad

Makanaky protagonista de escándalos

Makanaky hace unos meses estuvo en el ojo de la tormenta tras haber confesado que violó a una de sus compañeras del colegio. Días después, el influencer se rectificó y señaló que todo había sido una broma, pues su única intención era hacerse famoso en la televisión.

“Sí, fue un invento, una broma, yo no pensé que iba a llegar a más, pero llegó (...) No sé en mi momento de locura, lo dije, fue algo falso, no se juega (...) Yo dije por esto me haré viral, es feo lo sé”, aseveró.

“Yo pido disculpas a las mujeres por hablar eso, mil disculpas, me equivoqué y ahora va a cambiar mi vida, ya logré lo que quería”, mencionó entre lágrimas.