Edson Dávila ‘Giselo’ confiesa que hizo famoso al Doctor Fong: “Llevé a mi hermana y no quedó bien”

Edson Dávila revela cómo el Doctor Fong lo contactó hace cuatro años. (Video: América Hoy / América TV).

Edson Dávila, conocido popularmente como ‘Giselo’, compartió recientemente en el programa ‘América Hoy’ su experiencia bajo los cuidados del Doctor Fong, conocido por sus procedimientos quirúrgicos en el ambiente del espectáculo y recientemente relacionado con el fallecimiento de la cantante folclórica ‘Muñequita Milly’, quien murió el pasado 3 de abril a los 23 años.

“Hace tres años tú haces al Doctor Fong muy famoso”, fue lo primero que recordó Ethel Pozo en el programa de ‘América Hoy’, dándole paso a Edson para que cuente cómo tuvo ese acercamiento con el médico.

¿Cómo conoció Edson Dávila al Doctor Fong?

Dávila reveló que fue contactado por el Doctor Fong hace cuatro años, cuando era bailarín del reality de Gisela Valcárcel. Esto fue en 2020 y el médico le propuso hacerle una limpieza facial.

“Yo llegué al doctor Fong en 2020 para hacerme una limpieza facial. Él me escribe. Yo voy, converso con él y me dice si no me gustaría hacerme alguna cosita por canje, por publicidad”, contó Edson Dávila en ‘América Hoy’.

Padre del Doctor Fong habló sobre la situación del cirujano. (Foto: Captura de IG)

Es así como el doctor le ofreció hacerle una liposucción en áreas específicas, a cambio de promoción en las redes sociales del bailarín. La intervención se llevó a cabo de manera ambulatoria en el consultorio del doctor ubicado en Pershing, sin la presencia de un anestesiólogo.

“Yo era bailarín, tenía algunos rollitos y a los tres días ya estaba operado. Pasé por riesgo quirúrgico, pero me operé en el consultorio del doctor en Pershing. A mí nunca me sedó por completo, fue ambulatorio, fue lipo localizada, no tuve médico anestesiólogo”, reveló el conductor del magazine de América TV.

Dávila resaltó la rapidez de la operación y compartió que, aunque el procedimiento involucraba riesgos, resultó estar satisfecho con los resultados. Esta satisfacción le llevó a recomendar los servicios del doctor a su hermana, quien no tuvo el mismo grado de satisfacción con la operación realizada en La Victoria.

¿Qué le pasó a la hermana de Edson Dávila luego de operarse con el Doctor Fong?

El popular ‘Giselo’ contó la experiencia de su hermana con una abdominoplastía realizada por el Doctor Fong, revelando complicaciones postoperatorias como la fibrosis y tuvo que realizarse otros tratamientos.

Edson Dávila cuenta qué le pasó a su hermana luego que se operó con el Doctor Fong. (Video: América Hoy / América TV).

“Ahí sí era una clínica en La Victoria. Gracias a Dios todo bien, no es que quedó como hubiéramos querido, no quedó del todo bien jalada, no le gustó mucho. Se le hizo fibrosis y se tuvo que hacer masajes”, fue lo que contó ‘Giselo’.

¿Edson Dávila se volvió a operar con el Doctor Fong?

Además, Dávila también contó que el cuestionado doctor le volvió a hacer una nueva oferta para realizarse una luxación de costillas, nuevamente a cambio de publicidad por un periodo de dos años.

Edson Dávila no se volvió a operar ni a recomendar al Doctor Fong. (Video: América Hoy / América TV).

Sin embargo, esta vez, Dávila optó por no proceder con la operación, especialmente después de enfermarse y por las controversias recientes que han surgido en torno a las prácticas médicas del doctor, incluyendo acusaciones de procedimientos inseguros.

“No estuve muy de acuerdo. Me hice los exámenes pero antes me enfermé y ya no pude, luego sale lo de Maricielo (Effio) y ya no quise”, fue lo que dijo el popular ‘Giselo’ acerca de su experiencia con el médico que ahora se encuentra en investigación luego del fallecimiento de ‘Muñequita Milly’, quien se realizó una liposucción con el médico en su local de La Victoria.