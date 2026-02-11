David Bisbal reaparece destrozado tras la muerte de su padre

El cantante David Bisbal dirigió unas palabras públicas para agradecer el apoyo y el cariño recibidos tras el fallecimiento de su padre, Pepe Bisbal, haciendo hincapié en el consuelo que toda la familia siente al saber que estuvo acompañado hasta el último momento por sus seres queridos. Según detalló el medio Europa Press, Bisbal explicó que su padre estuvo rodeado en sus últimos días por sus hijos, nietos, hermanos y amigos, lo que ha aportado una sensación de tranquilidad en medio de la tristeza que enfrentan.

El medido agregó que durante el velatorio, la hermana del artista, María del Mar, mostró una profunda desolación por la pérdida, aunque expresó la paz interior que siente al pensar que su padre “se ha ido feliz”, acompañado y “descansando” al lado de su familia. “Se ha marchado al lado nuestro, de nuestra mano y todo nuestro amor”, relató María del Mar, según consignó Europa Press, sobre la despedida que la familia pudo brindarle a Pepe Bisbal.

El propio artista, visiblemente emocionado, afirmó ante los medios de comunicación: “Vale, mira, yo estoy aquí para agradecer porque sinceramente he sentido muchas muestras de cariño, estoy muy agradecido. Pepe ha estado rodeado de sus hijos, de sus nietos, de todos sus hermanos, de sus amigos. Y, bueno, en nombre de todos tus compañeros también, para tus compañeros de la prensa, que sé que han mandado muchas muestras de cariño, os agradezco en el alma. Son momentos delicados, pero estamos también tranquilos porque mi padre ahora está en paz. Un saludo”. Las declaraciones recogidas por Europa Press reflejan el momento de dolor, pero también la gratitud de la familia hacia quienes han manifestado su apoyo.

La presencia de Pepe Bisbal en Almería dejó una huella significativa. Era reconocido y apreciado por su carácter cercano y el orgullo por sus raíces, tal como reportó Europa Press. David Bisbal enfatizó el cariño que su padre sentía por la tierra donde vivió: “Mi padre, no solamente que era querido en Almería, sino que él amaba su tierra. Os quiero”, subrayó el cantante ante los medios tras el velatorio.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la despedida se vivió de manera reservada y familiar. David Bisbal optó por resguardarse en compañía de sus familiares, limitando sus apariciones y manteniendo un perfil bajo durante la jornada. La salida final del tanatorio se produjo en horas avanzadas de la noche, cuando el cantante abandonó el lugar en un coche, acompañado por su esposa Rosanna Zanetti, después de haber pasado por uno de los días más difíciles de su vida, según citó el medio.

Europa Press también relató que la reconocida figura de Pepe Bisbal en la comunidad se debía, tanto a su trayectoria profesional como boxeador, como al afecto que despertó entre quienes lo conocieron. El velatorio atrajo muestras de cariño no solo de sus allegados, sino de una extensa red de amigos y vecinos.

El medio remarcó que la familia de Bisbal encuentra fuerza y sosiego en la despedida que han podido dar, así como en el legado de afecto y respeto que Pepe Bisbal dejó en su entorno. El artista y sus familiares han preferido el silencio y la unión en este trance personal, destacando únicamente su agradecimiento expreso ante el apoyo recibido por parte de la comunidad, los medios y el público que siempre acompañó al cantante y a su familia.