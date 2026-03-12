David Bisbal reaparece tras la muerte de su padre: "Muy bien, muy consciente y muy acompañado"

Al retomar actividades profesionales tras el luto familiar, David Bisbal ha destacado la fortaleza de los lazos con sus seres queridos y el respaldo que ha recibido en las últimas semanas. El reconocido cantante español reapareció en un acto público a un mes del fallecimiento de su padre, José Bisbal, mencionando que se siente “bien, muy consciente y muy acompañado, gracias a Dios”, según consignó Europa Press. Su retorno se produjo durante el lanzamiento de la primera campaña de Refeel, una bebida energética de Mahou San Miguel, donde expresó su gratitud por el apoyo recibido durante este proceso.

Según reportó Europa Press, José Bisbal falleció el 10 de febrero después de varios años lidiando con el Alzheimer. A través de sus redes sociales, el artista publicó un mensaje de despedida dedicado a su padre, en el que reconocía el legado de lucha del boxeador almeriense y le rendía homenaje con fotografías de su juventud. “Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, fueron las palabras con las que David Bisbal recordó a su progenitor en ese momento.

Tras el sepelio, que se realizó en un ambiente privado junto a su madre, María Ferre, sus hermanos María del Mar y José María, y su esposa Rosanna Zanetti, el músico se dirigió a la prensa a las puertas del tanatorio. Ahí, visiblemente afectado pero agradecido, compartió: “He sentido muchas muestras de cariño, estoy muy agradecido. Pepe ha estado rodeado de sus hijos, de sus nietos, de todos sus hermanos, de sus amigos. Y, bueno, en nombre de todos, os agradezco en el alma. Son momentos delicados, pero estamos también tranquilos porque mi padre ahora está en paz. Un saludo”, detalló el cantante a los medios presentes, según publicó Europa Press.

Durante el mes posterior al fallecimiento, Bisbal optó por mantenerse alejado de los focos mediáticos, priorizando la cercanía de su familia y la privacidad ante la pérdida. De acuerdo con Europa Press, este periodo de recogimiento le permitió centrarse en los suyos antes de reincorporarse a sus compromisos laborales.

En su primera aparición tras la muerte de José Bisbal, el intérprete de ‘Silencio’ se mostró sereno y sostuvo que ha comenzado a retomar su rutina profesional: “Bien, bien, todo bien. Ya empezando a trabajar y preparando todo. Ya todo muy bien y muy consciente y muy acompañado, gracias a Dios”, compartió ante la prensa, según recogió Europa Press.

El regreso público de Bisbal también fue una oportunidad para reiterar su agradecimiento a quienes le enviaron muestras de afecto. “Ha sido muy bonito todo, os lo agradezco. Un beso muy fuerte”, comentó, reconociendo los mensajes y el apoyo recibidos tanto por parte de los medios de comunicación como de la Federación de Boxeo, institución vinculada al legado de su padre, informó Europa Press.

De acuerdo con el medio, la familia Bisbal afrontó el duelo en un entorno de privacidad, priorizando el apoyo mutuo y el acompañamiento de allegados. Aunque la situación representó uno de los momentos más difíciles en la vida del artista, su regreso evidencia que se siente respaldado por su entorno y agradecido por el recuerdo de su padre y las muestras de solidaridad.

El regreso de David Bisbal a la vida pública subraya el papel de la familia y el agradecimiento en la gestión del dolor personal, valores que el cantante ha resaltado al compartir públicamente el proceso tras la pérdida de su padre. Europa Press detalló que para el cantante almeriense, ese acompañamiento le ha permitido afrontar la nueva etapa con serenidad y disposición para retomar sus proyectos profesionales, manteniendo vivo el recuerdo de su progenitor y el reconocimiento hacia los mensajes de cariño recibidos.