Más del 50% de los empleos cambiarán en los próximos años por el avance de la inteligencia artificial

La transformación modificará la manera en que los trabajadores ejecutan sus tareas, participan en procesos de decisión y contribuyen al crecimiento de las empresas. Foto: difusión

La inteligencia artificial (IA) está modificando la manera en que las empresas operan y plantea nuevas preguntas sobre el futuro del trabajo. Aunque gran parte del debate se ha enfocado en si esta tecnología reemplazará puestos laborales, un nuevo informe sostiene que el principal efecto será una transformación de las funciones y habilidades requeridas.

El estudio “AI Will Reshape More Jobs Than It Replaces”, elaborado por el BCG Henderson Institute, estima que entre el 50% y el 55% de los empleos serán transformados por la inteligencia artificial durante los próximos dos a tres años. El cambio impactará en la forma en que las personas realizan sus actividades, toman decisiones y generan valor dentro de las organizaciones.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial cambiará la naturaleza del trabajo

El informe señala que la mayoría de trabajadores no perderá necesariamente su empleo, pero sí deberá adaptarse a nuevas exigencias. La IA permitirá automatizar tareas específicas y, al mismo tiempo, reforzar capacidades humanas relacionadas con el pensamiento crítico, la creatividad y la solución de problemas complejos.

“La conversación sobre inteligencia artificial no debería centrarse en cuántos empleos desaparecerán, sino en cómo cambiará la naturaleza del trabajo. Las organizaciones que avancen más rápido serán aquellas capaces de combinar tecnología, recapacitación y nuevos modelos de liderazgo para adaptar sus equipos a esta transformación”, señaló Gonzalo Montón, Partner de BCG.

El análisis clasifica los puestos laborales en seis segmentos según el nivel de sustitución o ampliación que puede generar la IA. Bajo esta evaluación, solo el 24% de los empleos enfrenta una reducción neta, mientras que el 76% restante continuará vigente, aunque con funciones diferentes.

PUBLICIDAD

Figure 03 fue diseñado para tareas domésticas y funciona con el sistema de inteligencia artificial Helix

Además, el estudio proyecta que entre el 10% y el 15% de los puestos podrían desaparecer en los próximos cinco años. Si bien representa un cambio relevante, el impacto sería menor frente a la cantidad de roles que evolucionarán como consecuencia del uso de estas herramientas.

La automatización también puede crear oportunidades

Una de las conclusiones del informe es que automatizar determinadas actividades no significa necesariamente eliminar puestos de trabajo. El estudio menciona la Paradoja de Jevons, que explica que cuando una actividad se vuelve más eficiente, la demanda puede aumentar en lugar de disminuir.

Este fenómeno puede observarse en algunos sectores vinculados con la inteligencia artificial. Tras el lanzamiento de ChatGPT en 2022, el número de ingenieros de software en Estados Unidos no cayó. Por el contrario, entre 2023 y 2025, las compañías enfocadas en IA registraron un crecimiento anualizado de 6,5% en estos perfiles, frente al 2% del promedio del sector.

PUBLICIDAD

El reporte sostiene que áreas como tecnología, salud, servicios financieros y educación podrían experimentar una expansión de oportunidades laborales si la IA permite atender necesidades que antes no podían cubrirse por falta de recursos o capacidad operativa.

El mayor impacto estará en los puestos iniciales

La transformación no afectará de la misma manera a todos los trabajadores. Los puestos de entrada y los perfiles junior aparecen como los más expuestos en el corto plazo debido a que suelen concentrar actividades estructuradas y repetitivas que pueden ser automatizadas con mayor facilidad.

El informe concluye que la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para ciertas tareas no implica necesariamente una reducción de empleos. Foto: Magnific

El estudio calcula que el 43% de los empleos en Estados Unidos, equivalente a 71 millones de puestos, supera el umbral del 40% de automatización de tareas. A partir de ese punto, las empresas enfrentan la necesidad de rediseñar funciones y ajustar la manera en que organizan el trabajo.

PUBLICIDAD

Este escenario genera un desafío para la formación del talento, ya que muchas posiciones de mayor responsabilidad requieren experiencia acumulada. Si disminuyen las oportunidades para trabajadores jóvenes, también podría verse afectada la preparación de futuros especialistas y líderes.

Empresas deberán acelerar su adaptación

El avance de la IA no dependerá únicamente de la tecnología disponible, sino de la capacidad de las organizaciones y trabajadores para responder al cambio. La capacitación constante y la adquisición de nuevas habilidades serán factores decisivos en los próximos años.

El informe recomienda que las empresas integren la inteligencia artificial dentro de su estrategia general y no solo como una herramienta para mejorar la eficiencia. También plantea la importancia de impulsar la recapacitación, facilitar la movilidad interna y rediseñar puestos en lugar de limitarse a automatizar tareas.

PUBLICIDAD

La transformación del empleo ya está en marcha y, según el análisis, la pregunta principal dejó de ser si la inteligencia artificial cambiará el trabajo. El verdadero desafío será determinar qué organizaciones estarán preparadas para adaptarse a esta nueva etapa.