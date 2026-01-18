Perú

Gobierno amplía el estado de emergencia en Lima, Callao y La Libertad por el aumento de la criminalidad

El presidente José Jerí y su Consejo de Ministros decidieron aumentar la vigencia de esta medida, que ya acumula su cuarto mes en la capital y va por su tercer año en la región norte del Perú

Los estados de emergencia en Lima, Callao y La Libertad fueron ampliados nuevamente por la publicación de dos decretos supremos en los que se hicieron oficiales estas decisiones tomadas por el presidente José Jerí y el Consejo de Ministros, liderado por el premier Ernesto Álvarez.

En ambos casos, el motivo de la ampliación del estado de emergencia fue el mismo que en casos anteriores: el incremento de la criminalidad, casos de violencia y extorsión que afectan en mayor medida al gremio del transporte urbano en la ciudad capital y en el puerto del Callao.

Lima y Callao: Ampliación sin resultados

En el caso del estado de emergencia en Lima y Callao, la decisión de ampliar su vigencia se produce en un escenario complejo en el que la ciudadanía percibe un incremento de la criminalidad, mientras que el presidente José Jerí y su gabinete aseguran que los índices de homicidios y delincuencia se han reducido, pero sin presentar cifras o estadísticas reales a la ciudadanía sobre la cantidad de intervenciones realizadas, número de bandas criminales desarticuladas, armas o explosivos incautados.

De hecho, el presidente José Jerí hasta ahora sigue sin presentar los resultados del estado de emergencia que prometió a la ciudadanía desde el pasado 27 de octubre del 2025, cuando se cumplió la primera semana de vigencia.

No es sino hasta la segunda semana de enero del 2026 que el mandatario afirmó que ya se cuenta con los resultados de la declaratoria de emergencia, pero que estos no serán comunicados de momento. A diferencia del anuncio de octubre, en esta oportunidad, ya no hay fecha o momento definido para la presentación.

La Libertad: Emergencia se extiende por tercer año

En el caso de las provincias de Trujillo y Virú, la extensión del estado de emergencia en estas zonas no es nueva. Solo en Trujillo, el estado de emergencia está vigente aproximadamente desde el año 2023 y solo en contadas oportunidades este se ha suspendido. El contexto es el mismo: la inseguridad ciudadana, casos de extorsión y sicariato, afectan al sector de transporte urbano, aunque también a emprendimientos locales y micro empresarios.

Doble crimen fue registrado en
Doble crimen fue registrado en el centro poblado El Milagro durante la noche del viernes pasado. Ataque del sicario estaría relacionado con un caso de extorsión. (Foto: RPP)

A diferencia de lo que ocurre en Lima, el crimen organizado en La Libertad lleva varios meses utilizando explosivos para amenazar a sus víctimas. Los casos de detonaciones reportados son en su mayoría por el uso de cartuchos de dinamita como los que se utilizan en la minería ilegal, o granadas de guerra.

En agosto del 2025, criminales atacaron la sede de la Fiscalía en Trujillo en un atentado con explosivos causado por delincuentes vinculados a ‘Los Pulpos’, la organización criminal que domina la provincia y varias zonas del norte del país con actividades criminales como el sicariato, la extorsión y secuestro.

El general Revoredo -en ese entonces coronel de la Policía Nacional- fue enviado a Trujillo para ser el jefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Nacional y Extranjera y desarticular la organización criminal y capturar a su líder, Jhonsson Smit Cruz, conocido como “Jhonsson Pulpo”, quien habría fugado del país con destino a Chile.

