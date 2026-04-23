El candidato Sánchez supera a López Aliaga por casi 19.000 votos tras finalizar el procesamiento de actas en Perú

El candidato de Juntos por el Perú a la Presidencia, Roberto Sánchez, se perfila como la alternativa que pasará a la segunda vuelta junto con Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, tras haber alcanzado poco más del 12% de los votos con el 94,5% de las actas contabilizadas, lo que lo sitúa unos 19.000 votos por delante del aspirante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a la espera de que se puedan incorporar las demás actas, ya procesadas.

Concretamente, tras Fujimori, que ha cosechado más del 17% de los votos (2.714.304), se encuentran en este momento Sánchez, con un total de 1.915.231 de las papeletas, y López Aliaga, con el 1.896.453 (11,9%), según la web oficial habilitada para el escrutinio.

Ha sido a las 19.20 horas (02.20 hora peninsular y balear) cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú ha anunciado que se había alcanzado "el 100%" de las actas "procesadas", faltando aún por revisar "un 5,574%" correspondientes a "actas observadas".

"Para llegar a la contabilización del cien por ciento de actas, el organismo electoral deberá esperar a que las actas observadas sean resueltas por los diversos jurados electorales especiales", ha señalado la Oficina, señalando que "presentan incidencias o inconsistencias que requieren revisión". "Estas actas son derivadas al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente para su evaluación conforme la normativa electoral vigente", ha agregado.

Teñida esta cita con las urnas de irregularidades registradas durante la jornada electoral del pasado 12 de abril, cabe destacar que este miércoles la Fiscalía del país ha solicitado una "detención preventiva" del, hasta ahora, jefe del la ONPE, Piero Corvetto, quien dimitió este martes aduciendo "problemas técnicos operativos" acaecidos durante las elecciones, que tuvieron que extenderse un día más, después de que unos 60.000 electores no pudieran ejercer su derecho al voto debido al cierre de sus centros de votación, o la falta de material electoral en otros.

El relevo de Corvetto lo ha tomado en calidad de jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, quien en declaraciones recogidas por el diario 'La República', ha subrayado que no son lo mismo las "actas procesadas" que "las computadas" para, seguidamente, subrayar que espera cerrar este viernes, 24 de abril, los resultados de la elección presidencial.