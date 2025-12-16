Milagro médico en Lima: Niña de dos años aspiró un alfiler y fue operada con éxito en el Hospital Almenara

Composición: Infobae Perú

Una emergencia médica ocurrida en Huancayo a pocos días de las celebraciones de fin de año activó un rápido despliegue del sistema de salud. Una niña de apenas 2 años y 2 meses fue trasladada de urgencia a Lima luego de aspirar accidentalmente un alfiler, un objeto punzante que quedó alojado en sus vías respiratorias y comprometía seriamente su vida. El incidente ocurrió mientras la menor jugaba en casa, una situación frecuente en edades tempranas, pero que en este caso derivó en un cuadro crítico.

La menor, identificada con las iniciales T. H. S., presentó síntomas inmediatos: dificultad respiratoria severa, llanto persistente, irritabilidad y exceso de saliva, signos compatibles con una obstrucción de la vía aérea. Tras una primera evaluación en el Hospital Ramiro Prialé de Junín, los médicos confirmaron la presencia del cuerpo extraño mediante estudios especializados y dispusieron su referencia inmediata al Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, considerado centro de referencia nacional para este tipo de intervenciones de alta complejidad.

Operación de emergencia permitió retirar el cuerpo extraño de las vías aéreas

Desde la docencia hasta la gestión hospitalaria, Almenara dejó un modelo de excelencia en la medicina peruana. (Andina)

Ya en Lima, el caso fue asumido por el Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Almenara. El Dr. Carlos Figueroa Alfaro, especialista del área, realizó una evaluación inmediata y dispuso la ejecución de una broncofibroscopía de emergencia, procedimiento clave para visualizar y acceder al interior de las vías respiratorias sin necesidad de una cirugía abierta. La intervención se realizó en un contexto de alto riesgo debido a la edad de la paciente y a la naturaleza del objeto aspirado.

Gracias a la precisión quirúrgica del equipo médico, el alfiler fue retirado exitosamente, evitando complicaciones potencialmente mortales como asfixia, neumonía aspirativa o incluso un colapso pulmonar. Tras el procedimiento, la menor evolucionó de forma favorable y permanece bajo observación médica, con una recuperación que avanza de manera positiva, según informaron fuentes hospitalarias. La madre de la niña, Marilia Huamán Turco, expresó su alivio tras la intervención.

El Hospital Guillermo Almenara registra de forma recurrente este tipo de procedimientos, considerados entre los más delicados dentro de la cirugía torácica pediátrica, debido al tamaño de las vías aéreas y a la rapidez con la que puede deteriorarse el estado del paciente. Por ello, especialistas reiteran la importancia de la detección temprana de síntomas y de acudir de inmediato a un establecimiento de salud ante cualquier sospecha de aspiración.

Qué hacer y qué evitar ante la aspiración o ingesta de objetos en niños

Rayos X de un niño de 4 años de edad que se atragantó con una moneda, en La Libertad | Foto captura: Agencia Andina

Desde el hospital Guillermo Almenara se precisó que los accidentes por aspiración de cuerpos extraños son más frecuentes en niños de 1 a 3 años, una etapa en la que exploran su entorno llevando objetos pequeños a la boca. Alfileres, monedas, botones y piezas diminutas representan un riesgo constante dentro del hogar, especialmente cuando no se cuenta con una supervisión permanente, provocando desde asfixia súbita hasta lesiones internas severas en pocas horas.

Ante una situación así, es clave reconocer los signos de alarma: tos intensa y persistente, sofocación, arcadas, dificultad para respirar, silbidos en el pecho, vómitos repentinos o un cambio brusco en el estado habitual del niño. Frente a estos síntomas, la recomendación es acudir de inmediato a un servicio de emergencia y evitar maniobras caseras que puedan agravar el cuadro. No se debe introducir los dedos en la boca del menor ni intentar provocar el vómito, ya que esto puede empujar el objeto hacia zonas más profundas y aumentar el riesgo de obstrucción total.

En el hogar, la prevención resulta determinante: mantener fuera del alcance de los niños objetos pequeños, revisar que los juguetes sean acordes a la edad y no se desarmen fácilmente, y evitar ofrecer alimentos duros o de tamaño reducido —como maníes, caramelos duros o semillas— antes de que superen los tres años. La supervisión constante y una reacción rápida ante cualquier síntoma pueden marcar la diferencia entre un susto y una emergencia con consecuencias graves.