¿Sabías que un acta electoral observada puede cambiar el resultado en elecciones presidenciales? Así funciona el proceso según vocero del JNE

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Valdivia, quien detalló el procedimiento aplicado a las actas observadas. Las imágenes del segmento mostraron a personal manipulando materiales y cajas de votación de la ONPE, mientras gráficos en pantalla informaban sobre los porcentajes de votación, reflejando el avance del escrutinio y la atención puesta en la transparencia del proceso electoral.

El proceso de revisión de las actas observadas en los comicios de Perú constituye un paso determinante para garantizar la transparencia y legitimidad de los resultados. Según explicó Jorge Valdivia, vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las actas observadas no se eliminan automáticamente, sino que atraviesan un procedimiento exhaustivo que puede extenderse hasta 30 días, dependiendo de la resolución de controversias específicas.

Al cierre del último reporte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había identificado 1.611 actas en condición de observadas. De ellas, 1.579 ya habían sido derivadas al sistema electoral para su respectivo análisis, con pronunciamiento en 1.136 casos y 138 sometidas a recuento de votos, según detalló Valdivia.

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Funcionarios electorales peruanos revisan minuciosamente actas de votación sobre una mesa de trabajo, con la carpeta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) destacando en el centro de la composición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se procesa un acta observada?

La ONPE remite las actas con inconsistencias al Jurado Electoral Especial (JEE), que evalúa la causal concreta de la observación. Una vez emitida su decisión, la devuelve a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) para su cómputo, salvo que se presente una apelación o que el JEE disponga un recuento.

Valdivia subrayó que el trámite varía según la etapa en la que se encuentre el expediente. Si la observación es levantada, existe todavía la posibilidad de recurso de apelación por parte de los personeros legales o de las organizaciones políticas. En caso de apelación, el expediente pasa al pleno del JNE, que debe emitir un pronunciamiento en audiencia pública antes de la contabilización definitiva del acta.

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La relevancia de este proceso radica en que sólo tras resolverse la totalidad de las controversias, las actas observadas pueden incorporarse al cómputo oficial de los resultados electorales.

Una mano señala una cifra en un acta electoral peruana con el sello de 'observada' y marcas de resaltador amarillo y rojo, indicando inconsistencias en el documento oficial de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas frecuentes de observación: cinco inconsistencias materiales

El vocero del JNE identificó cinco tipos de inconsistencias materiales que motivan la observación de un acta electoral:

Falta de firmas: El acta debe contener al menos tres firmas de los miembros de mesa en cualquiera de sus tres secciones (instalación, sufragio y escrutinio), y dos firmas en las otras dos. Si no se cumple ese mínimo, el acta se considera observada. Ausencia de datos: Se origina cuando no aparecen votos a favor de ninguna organización política o no se consignan votos blancos o nulos, ya sea total o parcialmente. Otra causal relevante es la ilegibilidad. Si la grafía o la cifra resulta incomprensible para los digitadores de la ONPE, el caso se deriva al JEE para que aclare el contenido. También se detectan errores aritméticos, como discrepancias entre la suma de votos y el total de ciudadanos que sufragaron en la mesa.

Por último, el acta puede declararse incompleta. La identificación de estos errores depende de los centros de cómputo de las ODPE.

Una sala de audiencia pública de recuento en un tribunal electoral peruano muestra gráficos de resultados en pantalla, mesa frontal con carpetas rojas, el logo del JNE y urnas transparentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento de recuento y la diferencia con la nulidad automática

El criterio para tratar discrepancias en los números de votos y votantes ha evolucionado en el sistema electoral peruano. Valdivia explicó que, cuando la suma de votos es menor al total de sufragantes, la diferencia se suma a los votos nulos y se emite el pronunciamiento correspondiente. Por ejemplo, si en una mesa participaron 200 personas y se computan sólo 190 votos, los 10 restantes se consideran nulos.

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La situación cambia cuando la suma de votos supera el número de electores. Antes, esa diferencia llevaba a declarar la nulidad automática del acta, pero ahora el JEE ordena un recuento en audiencia pública y transmitida en tiempo real. Este ajuste busca ofrecer mayor transparencia y permitir la revisión directa de las papeletas involucradas.

Una plataforma digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) muestra el seguimiento de actas con gráficos de avance, un mapa de Perú y listas detalladas, operada por manos anónimas en una oficina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Votos impugnados y plazos de resolución

Sobre los votos impugnados, Valdivia precisó que estos deben haber sido objetados por los personeros en la misma mesa de sufragio. Durante el acto electoral puede impugnarse la identidad del elector, y durante el escrutinio pueden impugnarse tanto el voto como la cédula de sufragio.

El tiempo para resolver cada expediente depende de la etapa en la que se encuentre. Si se ordena recuento de votos, entre la convocatoria y la audiencia deben transcurrir tres días.

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Después de la resolución, si existe apelación, el expediente se traslada al pleno del JNE, que emite un pronunciamiento definitivo antes de remitir la resolución a las ODPE para la contabilización final del acta.

Manos anónimas cuentan boletas electorales en una oficina de escrutinio en Perú, con el logo de la ONPE visible al fondo, destacando la labor democrática del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre observación de actas y pedidos de nulidad

Valdivia diferenció las observaciones de actas de los pedidos de nulidad. Existen solicitudes de nulidad de mesas de sufragio y también nulidad total, que deben resolverse primero en los JEE. Si la decisión es apelada, el pleno del JNE emite el fallo definitivo.

El vocero del JNE señaló que el proceso de revisión puede tomar hasta 30 días. Como referencia, mencionó que a mediados de julio se prevé programar los resultados, una vez resueltos todos los cuestionamientos.

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Durante el cierre del escrutinio, los miembros de mesa elaboran cuatro ejemplares del acta electoral. Uno se destina a la ODPE para el cómputo, y es sobre esa copia que se detectan las inconsistencias materiales que pueden derivar en observaciones.

Actas observadas: las inconsistencias que pueden retrasar el resultado oficial de la segunda vuelta. (Foto: JNE)

El rol de las instituciones electorales en la validación del proceso

La función coordinada de la ONPE, las ODPE y el JNE resulta esencial para la integridad del proceso electoral peruano. El procedimiento de revisión de actas observadas, que incluye desde la detección de inconsistencias materiales hasta la resolución de apelaciones y recuentos públicos, busca resguardar la legitimidad del sufragio y la confianza ciudadana en los resultados finales.