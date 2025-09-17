Latin Grammy 2025: Susana Baca, Nicole Zignago y Alejandro y María Laura destacan entre los nominados peruanos

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 17 de septiembre la lista oficial de nominados a la vigésima quinta edición de los Latin Grammy 2025, una ceremonia que promete ser histórica.

Este año, los artistas peruanos vuelven a dejar en alto el nombre del país, con varias nominaciones que abarcan desde el folclore hasta el pop y el cantautor.

Entre los destacados figuran Susana Baca, Nicole Zignago, Alejandro y María Laura, Renzo Bravo y Lourdes Carhuas, quienes competirán en distintas categorías frente a reconocidos exponentes de la música latina.

Susana Baca: nominada a Mejor Álbum Folclórico

La tres veces ganadora del Grammy Latino, Susana Baca, regresa a la competencia con su más reciente producción "Conjuros", un álbum que celebra las raíces afroperuanas y su legado en la música latinoamericana.

La intérprete compite en la categoría Mejor Álbum Folclórico, donde enfrenta a discos de Daniela Padrón, Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú, Julieta Rada y Voces del Bullerengue.

Con una trayectoria reconocida a nivel mundial, Baca suma una nueva nominación que consolida su influencia dentro del panorama musical latino y su compromiso con la preservación del folclore.

Latin Grammy 2025: Susana Baca. IG

Nicole Zignago: nominada a Mejor Canción Pop

La cantautora peruana Nicole Zignago también celebra su presencia en los Latin Grammy 2025 gracias a su tema “Te Quiero”, que le otorgó una nominación a Mejor Canción Pop.

En esta categoría, la hija de Gian Marco competirá con artistas de renombre como Andrés Cepeda, Shakira, Camilo y CA7RIEL & Paco Amoroso. La canción fue compuesta junto a Juan Ariza y Covi Quintana, quienes también figuran en los créditos de la nominación.

Nicole Zignago continúa así su ascendente carrera internacional, consolidándose como una de las voces emergentes del pop latino con mayor proyección.

Latin Grammy 2025: Nicole Zignago. IG

Alejandro y María Laura: un dúo que emociona con su autenticidad

El dúo peruano Alejandro y María Laura recibió una nominación en la categoría Mejor Álbum Cantautor con su disco “Dos Hemisferios”.

El álbum, que explora la intimidad, las emociones y los contrastes de la vida moderna, competirá junto a trabajos de artistas de la talla de Natalia Lafourcade, Valeria Castro, Vivir Quintana y Ale Zéguer.

Con esta candidatura, los peruanos refuerzan su reputación como uno de los proyectos más originales e innovadores de la escena musical independiente de la región.

Latin Grammy 2025: María Laura destacan entre los nominados peruanos

Renzo Bravo: del pop/rock al reconocimiento internacional

El músico y productor peruano Renzo Bravo, exintegrante de Ádammo, sorprendió al recibir dos nominaciones. La primera, en Mejor Canción Pop/Rock por la composición de “Lucifer”, interpretada por Lasso, junto a Orlando Vitto.

La segunda, en Mejor Álbum de Pop/Rock, gracias a su trabajo como productor del disco “Malcriado”, también de Lasso.

Bravo se enfrentará a proyectos de gran peso como Morat, Diamante Eléctrico, Bandalos Chinos y Dani Martín, lo que representa un paso importante en su carrera como productor y compositor.

Latin Grammy 2025: Renzo Bravo. IG

Lourdes Carhuas: talento peruano en el diseño de empaque

La presencia peruana en los Premios Latinos 2025 no solo está en la música, sino también en el arte visual. La cantautora Lourdes Carhuas consiguió una nominación en la categoría Mejor Diseño de Empaque gracias al trabajo artístico de Daniela Tomas en su disco “Por Esas Trenzas”.

En esta categoría compite contra producciones de artistas como Aitana, Leiva y Chucho Valdés, demostrando que el talento peruano también se destaca en la creación visual que acompaña a la música.

Latin Grammy 2025 -Lourdes Carhuas. IG

¿Cuándo y dónde serán los Latin Grammy 2025?

La gala de premiación se llevará a cabo el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, una sede icónica que ha recibido a los más grandes nombres de la música.

Será una noche de celebración en la que Perú tendrá un lugar privilegiado gracias a sus representantes. Desde las raíces afroperuanas de Susana Baca hasta el pop fresco de Nicole Zignago y la autenticidad de Alejandro y María Laura, el país vuelve a demostrar que su talento musical sigue conquistando escenarios internacionales.

La edición 2025 de los Latin Grammy no solo celebra sus 25 años, sino que también incluye dos categorías nuevas: Mejor Canción de Raíces y Mejor Música para Medios Visuales, ampliando así el espectro de reconocimiento a la diversidad musical de la región.

Con figuras de la talla de Shakira, Camilo, Jorge Drexler, Joaquín Sabina, Natalia Lafourcade y Morat también en competencia, la ceremonia promete ser una de las más reñidas de los últimos años.

ARCHIVO - Premios Grammy en el Museo del Grammy en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey el 10 de octubre de 2017. (Foto AP/Julio Cortez, archivo)

